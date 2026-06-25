Βοσνία – Κατάρ 3-1: Νίκη με άγχος και αναμονή για πρόκριση στους «32» του Μουντιάλ

Η Βοσνία νίκησε με 3-1 το Κατάρ στο Σιάτλ, μπροστά σε 67.000 θεατές, και ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις της στον 2ο όμιλο του Μουντιάλ με 4 βαθμούς. Οι Βόσνιοι τερμάτισαν στην τρίτη θέση, πίσω από την Ελβετία και τον Καναδά, και πλέον περιμένουν να μάθουν αν θα βρεθούν ανάμεσα στις οκτώ καλύτερες τρίτες ομάδες που θα προκριθούν στη φάση των «32». Το Κατάρ έμεινε στην τέταρτη θέση και ολοκλήρωσε την παρουσία του στη διοργάνωση.

Η Βοσνία πήρε νωρίς τον έλεγχο

Η ομάδα του Σεργκέι Μπαρμπάρεζ μπήκε δυνατά στο παιχνίδι και πίεσε από τα πρώτα λεπτά την άμυνα του Κατάρ. Οι Ντεμίροβιτς και Σούνιτς απείλησαν με τις προσπάθειές τους, όμως ο Αμπουνάντα αντέδρασε σωστά και κράτησε προσωρινά το μηδέν.

Το Κατάρ προσπάθησε να απαντήσει στην αντεπίθεση. Ο Αφίφ βρέθηκε κοντά σε θέση τετ α τετ, αλλά ο Σούνιτς πρόλαβε τη φάση και απέτρεψε τον κίνδυνο για τη Βοσνία.

Η υπεροχή των Βόσνιων αποτυπώθηκε στο σκορ στο 29ο λεπτό. Ο 18χρονος Κερίμ Αλαϊμπέγκοβιτς πέρασε αντιπάλους και εξαπέλυσε δυνατό σουτ έξω από την περιοχή, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0. Με αυτό το γκολ έγινε ο νεότερος σκόρερ της Βοσνίας σε Μουντιάλ και ένας από τους νεότερους σκόρερ στην ιστορία του θεσμού.

Πέντε λεπτά αργότερα, η Βοσνία βρήκε και δεύτερο γκολ. Ο Έντιν Τζέκο συμμετείχε στη φάση και, μετά το γύρισμά του, ο Σουλτάν Αλ Μπράκε έστειλε άθελά του την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του για το 2-0. Ο 40χρονος αρχηγός της Βοσνίας άγγιξε το τρίτο γκολ στο 38ο λεπτό, όμως η προσπάθειά του σταμάτησε στο δοκάρι.

Το Κατάρ μείωσε πριν από το ημίχρονο

Το δοκάρι του Τζέκο κράτησε το Κατάρ μέσα στο παιχνίδι. Η ομάδα του Χουλέν Λοπετέγκι αντέδρασε στο 42ο λεπτό, όταν ο Αλ Χαϊντός μείωσε σε 2-1 με κοντινή προβολή, έπειτα από συνεργασία των συμπαικτών του στην επίθεση.

Στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, το Κατάρ πλησίασε στην ισοφάριση. Ο Μιγκέλ έκανε διαγώνιο σουτ, αλλά η μπάλα σταμάτησε στο δεξί δοκάρι του Βασίλι.

Στο δεύτερο ημίχρονο, ο ρυθμός έπεσε και η αναμέτρηση έγινε πιο ισορροπημένη. Το Κατάρ πήρε περισσότερα μέτρα στο γήπεδο και προσπάθησε να πιέσει για την ισοφάριση. Ο Αφίφ και ο Εντμίλσον δημιούργησαν κινδύνους στην περιοχή της Βοσνίας, ενώ οι δύο προπονητές παρενέβησαν με αλλαγές. Ο Μπαρμπάρεζ φρέσκαρε την ομάδα του και ο Λοπετέγκι έκανε πιο επιθετικό το σχήμα του.

Ο Μάμιτς «κλείδωσε» τη νίκη

Η Βοσνία βρήκε τη λύση στο 80ο λεπτό και «κλείδωσε» τη νίκη. Ο Εμίρ Μάμιτς, ο οποίος είχε περάσει ως αλλαγή, εκμεταλλεύτηκε την αδράνεια στην άμυνα του Κατάρ και με σουτ μέσα από την περιοχή διαμόρφωσε το τελικό 3-1.

Με αυτό το αποτέλεσμα, η Βοσνία έμεινε σε τροχιά πρόκρισης και περιμένει τα υπόλοιπα αποτελέσματα για να μάθει αν θα συνεχίσει στη φάση των «32». Το Κατάρ αποχαιρέτησε το Μουντιάλ, καθώς ολοκλήρωσε την πορεία του στον όμιλο χωρίς να καταφέρει να συνεχίσει στη νοκ άουτ φάση.

Διαιτητής: Χεσούς Βαλενσουέλα (Βενεζουέλα)

Κίτρινες: Φατί

ΒΟΣΝΙΑ (Σεργκέι Μπάρμπαρεζ): Βασίλι, Κολάσινατς, Κάτιτς (63΄ Χατζικάνουντιτς), Ράντελιτς, Μάλιτς (46΄ Μέμιτς), Μπάσιτς, Σούνιτς (46΄ Ταχίροβιτς), Ντεμίροβιτς, Τζέκο (63΄ Μάμιτς), Αλαϊμπέγκοβιτς (82΄ Μπούρνιτς), Μπαϊρακτάρεβιτς.

ΚΑΤΑΡ (Χουλέν Λοπετέγκι): Αμπουνάντα, Μιγκέλ, Λαγιέ, Γκαμπέρ (46΄ Αμπντουλαζίζ), Κούκι, Αλμπράκε, Μπουντιάφ (72΄ Αλμόεζ), Φατί (79΄ Αλαεντίν), Εντμίλσον (79΄ Μανάι), Αλχάιντος (55΄ Αλγκανεχί), Αφίφ