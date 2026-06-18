Λέσβος: Πέθανε ο 75χρονος που είχε υποστεί κακώσεις από χτύπημα αλόγου

Ένας 75χρονος από την Αγία Παρασκευή της Λέσβου υπέκυψε σήμερα Πέμπτη στα τραύματά του στο Νοσοκομείο Μυτιλήνης, αφού τραυματίστηκε την Τρίτη το πρωί από χτύπημα αλόγου. Η αστυνομία διεξάγει περαιτέρω έρευνα, ενώ θα πραγματοποιηθεί και ιατροδικαστική εξέταση για να διευκρινιστούν τα αίτια του θανάτου

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Στοπ στην κακοποίηση των αλόγων
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο 75χρονος από την Αγία Παρασκευή της Λέσβου υπέκυψε σήμερα Πέμπτη τα ξημερώματα στα τραύματά του στο Νοσοκομείο Μυτιλήνης. Είχε υποστεί κακώσεις από χτύπημα αλόγου.
  • Το ατύχημα συνέβη την Τρίτη το πρωί, όταν ο 75χρονος δέχτηκε το χτύπημα του αλόγου κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Το παραπεμπτικό από το Κέντρο Υγείας ανέφερε «κακώσεις από χτύπημα αλόγου».
  • Περαιτέρω έρευνα διεξάγεται από την αστυνομία για την υπόθεση. Θα διεξαχθεί και ιατροδικαστική εξέταση για να διευκρινιστούν τα αίτια του θανάτου.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Δεν άντεξε και υπέκυψε σήμερα, Πέμπτη στα τραύματά του, στο Νοσοκομείο Μυτιλήνης ο 75χρονος από την Αγία Παρασκευή της Λέσβου, ο οποίος υπέστη κακώσεις από χτύπημα αλόγου.

Το περιστατικό συνέβη την Τρίτη το πρωί όταν σύμφωνα με πληροφορίες ο 75χρονος πήγαινε να πάρει καφέ και κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες δέχτηκε το χτύπημα του αλόγου.

Το παραπεμπτικό από το Κέντρο Υγείας ανέφερε «κακώσεις από χτύπημα αλόγου».

Περαιτέρω έρευνα διεξάγεται από την αστυνομία ενώ θα διεξαχθεί και ιατροδικαστική εξέταση για να διευκρινιστούν τα αίτια του θανάτου, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

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