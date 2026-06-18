Λέσβος: Πέθανε ο 75χρονος που είχε υποστεί κακώσεις από χτύπημα αλόγου

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Δεν άντεξε και υπέκυψε σήμερα, Πέμπτη στα τραύματά του, στο Νοσοκομείο Μυτιλήνης ο 75χρονος από την Αγία Παρασκευή της Λέσβου, ο οποίος υπέστη κακώσεις από χτύπημα αλόγου.

Το περιστατικό συνέβη την Τρίτη το πρωί όταν σύμφωνα με πληροφορίες ο 75χρονος πήγαινε να πάρει καφέ και κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες δέχτηκε το χτύπημα του αλόγου.

Το παραπεμπτικό από το Κέντρο Υγείας ανέφερε «κακώσεις από χτύπημα αλόγου».

Περαιτέρω έρευνα διεξάγεται από την αστυνομία ενώ θα διεξαχθεί και ιατροδικαστική εξέταση για να διευκρινιστούν τα αίτια του θανάτου, σύμφωνα με την ΕΡΤ.