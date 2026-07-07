Πλημμύρες και κατολισθήσεις στην Κίνα: Τουλάχιστον 15 νεκροί, εκατοντάδες τραυματίες και 9 αγνοούμενοι

Οι ισχυρές καταιγίδες και βροχοπτώσεις που έπληξαν την Κίνα προκάλεσαν τουλάχιστον 15 θανάτους, εκατοντάδες τραυματισμούς και τον εσπευσμένο εκτοπισμό δεκάδων χιλιάδων πολιτών. Συγκεκριμένα, η Χουμπέι κατέγραψε 11 νεκρούς και έναν αγνοούμενο, ενώ στην Γκουαγκσί τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και οκτώ αγνοούνται.

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Διεθνή Νέα

Κίνα- καταιγίδες
Πηγή φωτό: AP
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τουλάχιστον 15 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και εκατοντάδες τραυματίστηκαν από τις σφοδρές καταιγίδες και τις πλημμύρες που έπληξαν την Κίνα, αναγκάζοντας δεκάδες χιλιάδες να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.
  • Ο Πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ κάλεσε να «γίνει το παν» για τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, καθώς οι φυσικές καταστροφές είναι τραγικά συχνές στη χώρα, ειδικά το καλοκαίρι.
  • Επιστήμονες προειδοποιούν για την επιδείνωση των ακραίων καιρικών φαινομένων λόγω της υπερθέρμανσης του πλανήτη, με την Κίνα να είναι ο μεγαλύτερος εκπομπός, αλλά και να στοχεύει σε κλιματική ουδετερότητα ως το 2060.

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Οι καταιγίδες και οι ισχυρές βροχοπτώσεις που έπληξαν την Κίνα προκάλεσαν τουλάχιστον 15 θανάτους και εκατοντάδες τραυματισμούς, ενώ δεκάδες χιλιάδες πολίτες χρειάστηκε να απομακρυνθούν εσπευσμένα από τις εστίες τους, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των θυμάτων τον οποίο μετέδωσαν σήμερα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Στη Χουμπέι (κεντρικά), η οποία επλήγη από «καταιγίδες και σφοδρούς ανέμους», οι Αρχές έκαναν λόγο για 11 νεκρούς και έναν αγνοούμενο, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα.

Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και οκτώ αγνοούνται στην Γκουαγκσί (νότια), όπου σημειώθηκαν ακραίες βροχοπτώσεις και πλημμύρες και όπου πάνω από 50.000 πολίτες χρειάστηκε να απομακρυνθούν εσπευσμένα από τα σπίτια τους, κατά τη δημόσια τηλεόραση CCTV.

Οι λεγόμενες φυσικές καταστροφές του είδους είναι τραγικά συχνές στην Κίνα, ειδικά το καλοκαίρι, όταν κάποιες περιοχές της πλήττονται από έντονες βροχοπτώσεις, ενώ άλλες ασφυκτιούν εξαιτίας κυμάτων καύσωνα.

Ο Πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ κάλεσε να «γίνει το παν» στο πλαίσιο των επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης που διεξάγονται. Είναι «ανάγκη να γίνει το παν για να οργανωθούν επειγόντως επιχειρήσεις διάσωσης, να προσφερθούν φροντίδες στους τραυματίες και να στεγαστούν οι πληγέντες, καθώς και να γίνουν αποτελεσματικά έργα πρόληψης», τόνισε, σύμφωνα με τη CCTV.

Επιστήμονες προειδοποιούν ότι η ένταση και η συχνότητα των ακραίων καιρικών φαινομένων σε παγκόσμια κλίμακα προοδευτικά θα χειροτερεύει, καθώς ο πλανήτης υπερθερμαίνεται εξαιτίας των εκπομπών αερίων που οφείλονται στην καύση ορυκτών καυσίμων.

Η Κίνα είναι η χώρα με τις μεγαλύτερες εκπομπές αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου στη Γη· ωστόσο η δεύτερη οικονομία του κόσμου βρίσκεται ταυτόχρονα στην κορυφή της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές κι εκφράζει τη φιλοδοξία να επιτύχει κλιματική ουδετερότητα ως το 2060.

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