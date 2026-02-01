Στο φως η θρυλική πόλη που ίδρυσε ο Μέγας Αλέξανδρος στο Ιράκ – Το «φάντασμα» του Τίγρη αποκαλύπτεται

Για αιώνες, μια από τις σημαντικότερες πόλεις του αρχαίου κόσμου παρέμενε κρυμμένη κάτω από τη σκόνη, τις εμπόλεμες ζώνες και τη μετατόπιση της κοίτης των ποταμών. Η Αλεξάνδρεια στον Τίγρη —που κάποτε υπήρξε ένα ακμάζον κέντρο εμπορίου μεγάλων αποστάσεων που συνέδεε τη Μεσοποταμία με την Ινδία και πέρα από αυτήν— χάθηκε από την ιστορική μνήμη μετά την Ύστερη Αρχαιότητα.

Τώρα, μια διεθνής ερευνητική ομάδα με επικεφαλής τον καθηγητή Stefan Hauser του Πανεπιστημίου της Κωνσταντίας κατάφερε να ανακαλύψει ξανά και να ερμηνεύσει εκ νέου αυτή τη χαμένη μητρόπολη, αποκαλύπτοντας τον κρίσιμο ρόλο της στο αρχαίο παγκόσμιο εμπόριο.

Η Αλεξάνδρεια στον Τίγρη (ή Αλεξάνδρεια η εν Σουσιανή) αναφέρεται συνήθως στην αρχαία πόλη Χάραξ του Σπασίνου (Charax Spasinu), η οποία βρισκόταν στη συμβολή των ποταμών Τίγρη και Ευφράτη, στο σημερινό νότιο Ιράκ.

Πόλη που ιδρύθηκε από τον Αλέξανδρο τον Μέγα

Τον 4ο αιώνα π.Χ., ο Μέγας Αλέξανδρος κατέκτησε την Αχαιμενιδική Περσική Αυτοκρατορία, αναδιαμορφώνοντας το πολιτικό και οικονομικό τοπίο της αρχαίας Εγγύς Ανατολής.

Οι ιστορικές πηγές περιγράφουν το ταξίδι της επιστροφής του από την κοιλάδα του Ινδού προς τη Μεσοποταμία, όπου σχεδίαζε να ταξιδέψει μέσω θαλάσσης από τα Σούσα προς τη Βαβυλώνα.

Κατά τη διάρκεια αυτού του ταξιδιού, ο Αλέξανδρος διέκρινε ένα στρατηγικό πρόβλημα: η έντονη προσχωματική απόθεση στη νότια Μεσοποταμία ωθούσε σταδιακά την ακτογραμμή του Περσικού Κόλπου νοτιότερα, καθιστώντας τα υπάρχοντα λιμάνια άχρηστα.

Για να το επιλύσει αυτό, ο Αλέξανδρος ίδρυσε μια νέα πόλη-λιμάνι —την Αλεξάνδρεια στον Τίγρη— κοντά στη συμβολή του ποταμού Τίγρη με τον ποταμό Καρούν, περίπου 1,8 χιλιόμετρα από την αρχαία ακτογραμμή.

Γνωστή αργότερα ως Χάραξ του Σπασίνου ή Χάραξ της Μαισάνης, η πόλη αναφερόταν από Ρωμαίους συγγραφείς και σε επιγραφές που βρέθηκαν μέχρι και την Παλμύρα της Συρίας. Παρά τις ενδείξεις αυτές, η ακριβής της τοποθεσία παρέμενε αβέβαιη για αιώνες.

Ανακαλύπτοντας ξανά μια χαμένη μητρόπολη

Η πρώτη σύγχρονη ένδειξη ήρθε τη δεκαετία του 1960, όταν ο Βρετανός ερευνητής John Hansman αναγνώρισε περιγράμματα οικισμών και τειχών πόλης σε αεροφωτογραφίες της Βασιλικής Αεροπορίας (RAF). Ωστόσο, λόγω της πολιτικής αστάθειας και των ένοπλων συγκρούσεων κοντά στα σύνορα με το Ιράν, η περαιτέρω έρευνα ήταν αδύνατη για δεκαετίες.

Η τοποθεσία —που σήμερα ονομάζεται Jebel Khayyaber— χρησιμοποιήθηκε μάλιστα ως στρατιωτικό στρατόπεδο κατά τη διάρκεια του πολέμου Ιράν-Ιράκ. Μόλις το 2014 οι ξένες αρχαιολογικές αποστολές επέστρεψαν προσεκτικά στο νότιο Ιράκ.

Βρετανοί αρχαιολόγοι που εργάζονταν κοντά στην αρχαία πόλη Ουρ οδηγήθηκαν στο Jebel Khayyaber από τις τοπικές αρχές. Παρά τους αυστηρούς περιορισμούς ασφαλείας, η ομάδα έμεινε έκπληκτη από την κλίμακα των ερειπίων: Ένα τεράστιο τείχος πόλης που εκτείνεται για χιλιόμετρα και σε ορισμένα σημεία υψώνεται ακόμη και στα οκτώ μέτρα.

Μέχρι το 2016, ξεκίνησε μια επίσημη ερευνητική εκστρατεία και λίγο αργότερα, ο Stefan Hauser —ένας από τους κορυφαίους ειδικούς παγκοσμίως στην ελληνιστική αρχαιολογία της Εγγύς Ανατολής— προσχώρησε στο πρόγραμμα.

Χαρτογραφώντας μια μεγαλούπολη χωρίς ανασκαφή

Λόγω των συνεχιζόμενων ανησυχιών για την ασφάλεια, οι ερευνητές βασίστηκαν αρχικά σε μη επεμβατικές μεθόδους. Σε διάστημα αρκετών ετών, πραγματοποίησαν εκτεταμένες επιφανειακές έρευνες, καλύπτοντας περισσότερα από 500 χιλιόμετρα με τα πόδια και καταγράφοντας χιλιάδες θραύσματα κεραμικής και πλίνθων.

Η φωτογράφιση με drone επέτρεψε στην ομάδα να κατασκευάσει ένα λεπτομερές ψηφιακό μοντέλο εδάφους, αποκαλύπτοντας την εκπληκτική αλήθεια: η Αλεξάνδρεια στον Τίγρη ήταν μια τεράστια, προσεκτικά σχεδιασμένη μητρόπολη. Ο Hauser την περιγράφει ως το ανατολικό αντίστοιχο της Αλεξάνδρειας στην Αίγυπτο. Και οι δύο πόλεις ιδρύθηκαν στο σημείο συνάντησης ποτάμιων συστημάτων και θαλάσσιων εμπορικών οδών, λειτουργώντας ως πύλες μεταξύ των περιοχών της ενδοχώρας και της ανοιχτής θάλασσας.

Για περισσότερα από 550 χρόνια, η Αλεξάνδρεια στον Τίγρη υπηρέτησε ως ένας από τους σημαντικότερους κόμβους του αρχαίου εμπορίου μεγάλων αποστάσεων.

Δρόμοι, ναοί και βιομηχανικές ζώνες

Οι γεωφυσικές έρευνες έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην αναπαράσταση της ρυμοτομίας της πόλης. Χρησιμοποιώντας μαγνητόμετρα καισίου (οπτικής άντλησης), οι ερευνητές εντόπισαν δρόμους, τείχη, κανάλια, ακόμη και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, χωρίς παρεμβάσεις στο έδαφος.

Τα αποτελέσματα αποκάλυψαν ορισμένα από τα μεγαλύτερα οικιστικά τετράγωνα που είναι γνωστά από την αρχαιότητα, διατεταγμένα σε ένα συστηματικό ιπποδάμειο πλέγμα που εκτείνεται για χιλιόμετρα πέρα από το βόρειο τείχος της πόλης. Ωστόσο, το πλέγμα δεν ήταν ομοιόμορφο.

Οι αρχαιολόγοι εντόπισαν τουλάχιστον τέσσερις διαφορετικούς προσανατολισμούς, γεγονός που υποδηλώνει πολλαπλές φάσεις κατασκευής και λειτουργικές ζώνες.

Η πόλη περιλάμβανε εκτεταμένες οικιστικές περιοχές, μνημειώδη συγκροτήματα ναών, συνοικίες εργαστηρίων με καμίνους και κλιβάνους τήξης, ένα λιμάνι εντός της πόλης που συνδεόταν με κανάλια, ακόμα και ένα ανακτορικό συγκρότημα που πιθανώς περιβαλλόταν από κήπους ή γεωργική γη.

Οι δορυφορικές εικόνες αποκάλυψαν επίσης ένα εκτεταμένο αρδευτικό σύστημα βόρεια της πόλης, γεγονός που υποδηλώνει μεγάλης κλίμακας παραγωγή σιτηρών για τον πληθυσμό.

Σημαντικός κόμβος του διεθνούς εμπορίου της αρχαιότητας

Μεταξύ του 300 π.Χ. και του 300 μ.Χ., το εμπόριο μεταξύ της Μεσοποταμίας και της Ινδίας εντατικοποιήθηκε δραματικά, με τις διασυνδέσεις να φτάνουν έως το Αφγανιστάν και την Κίνα. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, οι μεγάλες δίδυμες πόλεις Σελεύκεια και Κτησιφών αναδείχθηκαν κατά μήκος του Τίγρη ως αυτοκρατορικές πρωτεύουσες.

Οι αρχαίες πηγές εκτιμούν τον πληθυσμό μόνο της Σελεύκειας σε έως και 600.000 κατοίκους — δημιουργώντας μια τεράστια ζήτηση για εισαγόμενα αγαθά. Σύμφωνα με τον Hauser, σχεδόν όλο το εμπόριο από την Ινδία περνούσε μέσα από την Αλεξάνδρεια στον Τίγρη.

Ακόμη και όταν χτίστηκαν νεότερα λιμάνια νοτιότερα λόγω της συνεχιζόμενης προσχωματικής απόθεσης, τα εμπορεύματα εξακολουθούσαν να μεταφορτώνονται πρώτα μέσω αυτής της πόλης. Η στρατηγική της θέση την καθιστούσε απαραίτητη — μέχρι που η φύση παρενέβη για άλλη μια φορά.

Παρακμή, εγκατάλειψη και κληρονομιά

Η μοίρα της πόλης ήταν άρρηκτα συνδεδεμένη με τον ποταμό που τη συντηρούσε. Γεωλογικές μελέτες δείχνουν ότι ο Τίγρης μετατοπίστηκε σταδιακά προς τα δυτικά, αποκόπτοντας την Αλεξάνδρεια από την υδάτινη οδό της. Μέχρι τον 3ο αιώνα μ.Χ., η πόλη βρισκόταν πλέον μακριά τόσο από τον ποταμό όσο και από τον Περσικό Κόλπο, ο οποίος είχε υποχωρήσει σχεδόν 180 χιλιόμετρα νοτιότερα.

Χωρίς πρόσβαση στο ποτάμι, η Αλεξάνδρεια στον Τίγρη έχασε την οικονομική και πολιτική της σημασία και τελικά εγκαταλείφθηκε. Η κληρονομιά της, ωστόσο, επιβίωσε.

Η σύγχρονη πόλη της Βασόρας θα κληρονομούσε αργότερα τον ρόλο της ως το κύριο λιμάνι της περιοχής. Σήμερα, χάρη στη χρηματοδότηση από το Ίδρυμα Gerda Henkel, το Γερμανικό Ίδρυμα Ερευνών (DFG) και το Ταμείο Πολιτιστικής Προστασίας του Βρετανικού Συμβουλίου, σχεδιάζονται περαιτέρω ανασκαφές. Όπως σημειώνει ο καθηγητής Hauser, η Αλεξάνδρεια στον Τίγρη έχει ακόμα πολλά μυστικά να αποκαλύψει — και η επανανακάλυψή της αναδιαμορφώνει την κατανόησή μας για την αρχαία παγκοσμιοποίηση.