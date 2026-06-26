Ύπνος: 6 βότανα που μπορούν να λειτουργήσουν καλύτερα από την μελατονίνη, σύμφωνα με μελέτες

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Η μελατονίνη αποτελεί μία από τις πιο δημοφιλείς επιλογές για όσους αντιμετωπίζουν προβλήματα ύπνου. Ωστόσο, δεν είναι η μοναδική λύση. Επιστημονικές μελέτες δείχνουν ότι ορισμένα βότανα μπορούν να συμβάλουν στη χαλάρωση του νευρικού συστήματος, να μειώσουν το άγχος και να βελτιώσουν τόσο την ποιότητα όσο και τη διάρκεια του ύπνου.

6 βότανα που μπορούν να βελτιώσουν τον ύπνο σας με φυσικό τρόπο

Πολλοί άνθρωποι στρέφονται στα συμπληρώματα μελατονίνης όταν δυσκολεύονται να κοιμηθούν. Ωστόσο, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι υπάρχουν και άλλες φυσικές επιλογές με επιστημονική υποστήριξη. Έξι βότανα φαίνεται να ενισχύουν τους μηχανισμούς χαλάρωσης του εγκεφάλου, βοηθώντας στην αντιμετώπιση της αϋπνίας και στη βελτίωση της ποιότητας του ύπνου.

Πιο συγκεκριμένα, τα βότανα αυτά λειτουργούν επηρεάζοντας το γάμμα-αμινοβουτυρικό οξύ (GABA), έναν νευροδιαβιβαστή του εγκεφάλου που ηρεμεί το νευρικό σύστημα και διευκολύνει την έλευση του ύπνου.

Βαλεριάνα

Χαμομήλι

Λεβάντα

Πασιφλόρα

Μελισσόχορτο

Ασβαγκάντα (Ashwagandha)

Βαλεριάνα

Η βαλεριάνα (Valeriana officinalis) είναι ένα ανθοφόρο φυτό που χρησιμοποιείται εδώ και αιώνες κατά της αϋπνίας, του στρες και του άγχους. Προωθεί τη χαλάρωση αυξάνοντας τα επίπεδα του GABA στον εγκέφαλο.

Η έρευνα δείχνει ότι η βαλεριάνα λειτουργεί καλύτερα όταν λαμβάνεται συστηματικά για 1 έως 2 εβδομάδες και μπορεί να:

Μειώσει τον χρόνο που χρειάζεται για να αποκοιμηθείτε.

Προσφέρει βαθύτερο και πιο αναζωογονητικό ύπνο.

Αυξήσει τη συνολική διάρκεια του ύπνου.

Πιθανές παρενέργειες: Είναι γενικά ασφαλής, αλλά μερικοί άνθρωποι ενδέχεται να εμφανίσουν ήπιους πονοκεφάλους, στομαχικές διαταραχές ή έντονα όνειρα.

Χαμομήλι

Το χαμομήλι (Matricaria chamomilla) αποτελεί ένα παραδοσιακό, φυσικό ηρεμιστικό. Περιέχει απιγενίνη, ένα αντιοξειδωτικό που συνδέεται με τους υποδοχείς GABA στον εγκέφαλο, προκαλώντας μια ήπια κατασταλτική δράση.

Μελέτες δείχνουν ότι το χαμομήλι βοηθά να:

Μειωθεί ο χρόνος μέχρι τον ύπνο.

Βελτιωθεί η συνολική ποιότητα του ύπνου.

Μειωθούν οι νυχτερινές αφυπνίσεις και το άγχος.

Προσοχή: Αν έχετε αλλεργία σε φυτά της οικογένειας των μαργαριτών (όπως το ηλιοτρόπιο), καταναλώστε το με προσοχή.

Λεβάντα

Η λεβάντα (Lavandula angustifolia) είναι παγκοσμίως γνωστή για το χαλαρωτικό της άρωμα. Το ενδιαφέρον με τη λεβάντα είναι ότι δεν χρειάζεται απαραίτητα να την καταναλώσετε για να νιώσετε τη δράση της.

Μπορείτε να τη βρείτε σε μορφή:

Αιθέριου ελαίου (για διαχυτές αρωμάτων ή σπρέι μαξιλαριού – αρωματοθεραπεία).

Κάψουλας (συμπλήρωμα διατροφής).

Αφεψήματος (τσάι).

Η εισπνοή αιθέριου ελαίου λεβάντας πριν από τον ύπνο αυξάνει τον ύπνο βραδέων κυμάτων (το βαθύτερο στάδιο ύπνου). Από την άλλη, οι κάψουλες λεβάντας μειώνουν το άγχος και τις διάσπαρτες σκέψεις ρυθμίζοντας τη σεροτονίνη.

Πασιφλόρα

Η πασιφλόρα (Passiflora incarnata) είναι ένα αναρριχητικό φυτό που ηρεμεί το ανήσυχο μυαλό πριν από την κατάκλιση, αυξάνοντας επίσης τα επίπεδα του GABA.

Σύμφωνα με κλινικές δοκιμές, η πασιφλόρα μπορεί να:

Βελτιώσει την ποιότητα του ύπνου (ακόμη και μετά από μόλις μία εβδομάδα κατανάλωσης ως τσάι).

Μειώσει τα συμπτώματα της ήπιας αϋπνίας.

Καταπολεμήσει το νευρικό στρες.

Πιθανές παρενέργειες: Σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να προκαλέσει ήπια ζάλη ή υπνηλία.

Μελισσόχορτο

Το μελισσόχορτο (Melissa officinalis) ανήκει στην οικογένεια της μέντας και υποστηρίζει τη χαλάρωση ενισχύοντας τα μονοπάτια του GABA στον εγκέφαλο.

Τα οφέλη του περιλαμβάνουν:

Μείωση των συμπτωμάτων της χρόνιας αϋπνίας.

Αύξηση του χρόνου που περνάμε σε στάδιο βαθιού ύπνου (ιδιαίτερα αποτελεσματικό σε ενήλικες άνω των 50 ετών).

Πολλές μελέτες δείχνουν ότι το μελισσόχορτο λειτουργεί ακόμα καλύτερα όταν συνδυάζεται με άλλα χαλαρωτικά βότανα, όπως η βαλεριάνα ή το χαμομήλι.

Ασβαγκάντα (Ashwagandha)

Η Ασβαγκάντα (Withania somnifera) είναι ένα προσαρμογόνο βότανο (adaptogen) της παραδοσιακής ιατρικής Αγιουρβέδα. Τα προσαρμογόνα βοηθούν το σώμα να διαχειρίζεται το καθημερινό στρες.

Μειώνοντας την κορτιζόλη (την κύρια ορμόνη του στρες), το εκχύλισμα ρίζας ασβαγκάντα μπορεί να:

Βελτιώσει την αποδοτικότητα του ύπνου (ο πραγματικός χρόνος που κοιμάστε ενώ είστε στο κρεβάτι).

Αυξήσει τον συνολικό χρόνο ανάπαυσης.

Μειώσει τα επίπεδα άγχους που σας κρατούν ξύπνιους.

Εναλλακτικές λύσεις για να βελτιώσετε τον ύπνο σας

Τα βότανα μπορούν να σας βοηθήσουν να κοιμηθείτε, αλλά οι καθημερινές σας συνήθειες είναι εξίσου σημαντικές. Οι σωστές ρουτίνες ύπνου βοηθούν στη ρύθμιση του εσωτερικού σας ρολογιού και διευκολύνουν την επίτευξη ενός ξεκούραστου και ποιοτικού ύπνου.

Ορισμένες από τις πιο αποτελεσματικές συνήθειες για να βελτιώσετε τον ύπνο σας είναι οι εξής: