Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ-Σαλμάν με φόντο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

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Διεθνή Νέα

Τραμπ-Σαλμάν
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, η πορεία των συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, καθώς και ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια της διεθνούς ναυσιπλοΐας, τέθηκαν επί τάπητος στην τηλεφωνική επικοινωνία του Ντόναλντ Τραμπ με τον πρίγκιπα Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν.
  • Σύμφωνα με το Σαουδαραβικό Πρακτορείο Ειδήσεων (SPA), οι δύο ηγέτες συζήτησαν τις διμερείς σχέσεις Ουάσινγκτον-Ριάντ, καθώς και τις τελευταίες περιφερειακές εξελίξεις, με ιδιαίτερη αναφορά στις επαφές που βρίσκονται σε εξέλιξη μεταξύ των ΗΠΑ και της Τεχεράνης.
  • Τραμπ και Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν υπογράμμισαν τη σημασία της διατήρησης της ασφάλειας στη θάλασσα και της απρόσκοπτης λειτουργίας των διεθνών θαλάσσιων διαδρόμων, εκφράζοντας παράλληλα τη στήριξή τους σε δράσεις για την ενίσχυση της σταθερότητας στη Μέση Ανατολή.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, η πορεία των συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, καθώς και ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια της διεθνούς ναυσιπλοΐας, τέθηκαν επί τάπητος στην τηλεφωνική επικοινωνία του Ντόναλντ Τραμπ με τον ηγέτη της Σαουδικής Αραβίας, πρίγκιπα Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν.

Σύμφωνα με το Σαουδαραβικό Πρακτορείο Ειδήσεων (SPA), οι δύο ηγέτες συζήτησαν τις διμερείς σχέσεις ΟυάσινγκτονΡιάντ, καθώς και τις τελευταίες περιφερειακές εξελίξεις, με ιδιαίτερη αναφορά στις επαφές που βρίσκονται σε εξέλιξη μεταξύ των ΗΠΑ και της Τεχεράνης.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, Τραμπ και Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν υπογράμμισαν τη σημασία της διατήρησης της ασφάλειας στη θάλασσα και της απρόσκοπτης λειτουργίας των διεθνών θαλάσσιων διαδρόμων, σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στην περιοχή του Κόλπου.

Παράλληλα, οι δύο πλευρές εξέφρασαν τη στήριξή τους σε δράσεις που έχουν στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας στην περιοχή και τη διατήρηση της σταθερότητας στη Μέση Ανατολή.

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