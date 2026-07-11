Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ-Σαλμάν με φόντο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, η πορεία των συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, καθώς και ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια της διεθνούς ναυσιπλοΐας, τέθηκαν επί τάπητος στην τηλεφωνική επικοινωνία του Ντόναλντ Τραμπ με τον ηγέτη της Σαουδικής Αραβίας, πρίγκιπα Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν.

Σύμφωνα με το Σαουδαραβικό Πρακτορείο Ειδήσεων (SPA), οι δύο ηγέτες συζήτησαν τις διμερείς σχέσεις Ουάσινγκτον–Ριάντ, καθώς και τις τελευταίες περιφερειακές εξελίξεις, με ιδιαίτερη αναφορά στις επαφές που βρίσκονται σε εξέλιξη μεταξύ των ΗΠΑ και της Τεχεράνης.

BREAKING: Trump, MBS discuss US-Iran talks and maritime security in phone call 🔴 LIVE updates: https://t.co/ue6XGHQdrB pic.twitter.com/pjhiwncVtR — Al Jazeera Breaking News (@AJENews) July 10, 2026

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, Τραμπ και Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν υπογράμμισαν τη σημασία της διατήρησης της ασφάλειας στη θάλασσα και της απρόσκοπτης λειτουργίας των διεθνών θαλάσσιων διαδρόμων, σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στην περιοχή του Κόλπου.

Παράλληλα, οι δύο πλευρές εξέφρασαν τη στήριξή τους σε δράσεις που έχουν στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας στην περιοχή και τη διατήρηση της σταθερότητας στη Μέση Ανατολή.