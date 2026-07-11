Σαν Φρανσίσκο: Σκηνές χάους σε αγώνα μπέιζμπολ – Οπαδοί πιάστηκαν στα χέρια και έγιναν viral, δείτε βίντεο

Σκηνές χάους εκτυλίχθηκαν στις εξέδρες του Oracle Park στο Σαν Φρανσίσκο, κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης των San Francisco Giants με τους Colorado Rockies, όταν φίλαθλοι ενεπλάκηκαν σε άγριο καβγά. Το περιστατικό, που σημειώθηκε την Πέμπτη (9/7), έγινε viral μέσω βίντεο στα social media, επισκιάζοντας τη νίκη των Giants, χωρίς ωστόσο να έχουν ανακοινωθεί συλλήψεις ή κυρώσεις μέχρι στιγμής.

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Διεθνή Νέα

Ξύλο, ΗΠΑ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σε ρινγκ μετατράπηκαν οι εξέδρες του Oracle Park στο Σαν Φρανσίσκο, κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης των San Francisco Giants με τους Colorado Rockies, την Πέμπτη 9/7.- Αρκετοί φίλαθλοι ενεπλάκησαν σε άγριο καβγά, με το βίντεο του περιστατικού να γίνεται γρήγορα viral και να προκαλεί έντονες αντιδράσεις στο διαδίκτυο.- Ένας άνδρας που φορούσε φανέλα των Raiders φέρεται να χτύπησε αρκετές γυναίκες, ενώ προς το παρόν δεν έχουν ανακοινωθεί συλλήψεις ή επίσημες κυρώσεις για τη συμπλοκή.

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Σε ρινγκ μετατράπηκαν οι εξέδρες του Oracle Park στο Σαν Φρανσίσκο, κατά τη διάρκεια του αγώνα μπέιζμπολ μεταξύ των San Francisco Giants και Colorado Rockies.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Πέμπτη (9/7) και, σύμφωνα με βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media, αρκετοί φίλαθλοι ενεπλάκησαν σε άγριο καβγά, με γροθιές, σπρωξίματα και ένταση να καταγράφονται κοντά στις σκάλες του κάτω διαζώματος.

Η κατάσταση κλιμακώθηκε όταν ένας άνδρας που φορούσε φανέλα των Raiders με το Νο. 52 μπήκε στη συμπλοκή και φέρεται να χτύπησε αρκετές γυναίκες που βρίσκονταν ήδη στο έδαφος ή προσπαθούσαν να απομακρυνθούν από το σημείο. Άλλοι φίλαθλοι επιχείρησαν να παρέμβουν για να σταματήσουν τον καβγά, όμως η ένταση συνεχίστηκε και εξαπλώθηκε σε διπλανές σειρές.

Ξύλο σε αγώνα μπέιζμπολ
X/@Coach_Yac

Την ίδια ώρα, αρκετοί θεατές έβγαλαν τα κινητά τους τηλέφωνα και κατέγραψαν τις σκηνές, με το βίντεο να γίνεται γρήγορα viral και να προκαλεί έντονες αντιδράσεις στο διαδίκτυο. Πολλά σχόλια επικεντρώθηκαν στον άνδρα με τη φανέλα των Raiders και στον ρόλο που φέρεται να είχε στη συμπλοκή.

Το περιστατικό επισκίασε μια βραδιά που κανονικά θα είχε ως πρωταγωνιστές τους Giants, οι οποίοι τελικά επικράτησαν στο παιχνίδι.

Προς το παρόν δεν έχουν ανακοινωθεί συλλήψεις ή επίσημες κυρώσεις για τη συμπλοκή.

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