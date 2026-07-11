Βενεζουέλα: Στους 4.118 οι νεκροί από τους φονικούς σεισμούς – Συνεχίζεται η μάχη στα ερείπια

Περισσότεροι από 4.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τους δύο ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν τη Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου, με τον νέο απολογισμό να κάνει λόγο για 4.118 νεκρούς και 16.740 τραυματίες. Παρά την εξάντληση των ελπίδων για επιζώντες, συνεχίζονται οι έρευνες στα συντρίμμια, ενώ ο ΟΗΕ απηύθυνε έκκληση για δωρεές για την παροχή βοήθειας σε 1,3 εκατομμύρια σεισμοπαθείς. Το Καράκας ζητά την αποδέσμευση παγωμένων πόρων για την ανοικοδόμηση, η οποία θα είναι ιδιαίτερα απαιτητική στο βόρειο τμήμα της χώρας.

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Διεθνή Νέα

Σεισμοί Βενεζουέλα
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Πάνω από 4.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τους δύο ισχυρούς σεισμούς που συγκλόνισαν τη Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου, σύμφωνα με τον νέο απολογισμό που παρουσίασε ο πρόεδρος του κοινοβουλίου Χόρχε Ροδρίγκες.
  • Καθώς οι ελπίδες για την ανεύρεση επιζώντων έχουν εξανεμιστεί, εκατοντάδες οικογένειες αγνοουμένων συνεχίζουν να ψάχνουν στα ερείπια για να ανασύρουν πτώματα συγγενών τους.
  • Ο ΟΗΕ απηύθυνε έκκληση για δωρεές προς 1,3 εκατ. σεισμοπαθείς, ενώ το Καράκας ζητεί την αποδέσμευση παγωμένων πόρων ενόψει του απαιτητικού έργου της ανοικοδόμησης.

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Πάνω από 4.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τους δύο ισχυρούς σεισμούς, μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών, που συγκλόνισαν τη Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου, σύμφωνα με τον νέο απολογισμό που παρουσίασε ο πρόεδρος του κοινοβουλίου Χόρχε Ροδρίγκες.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ενημέρωση, τουλάχιστον 4.118 άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο, ενώ 16.740 έχουν τραυματιστεί. Ωστόσο, εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί δραματικά, καθώς αγνοείται η τύχη χιλιάδων ανθρώπων.

Ο προηγούμενος επίσημος απολογισμός, την Πέμπτη, έκανε λόγο για 3.889 θανάτους.

Αγώνας μέσα στα συντρίμμια για τους αγνοούμενους

Καθώς οι ελπίδες για την ανεύρεση επιζώντων έχουν εξανεμιστεί, εκατοντάδες οικογένειες αγνοουμένων συνεχίζουν να ψάχνουν στα ερείπια για να ανασύρουν πτώματα συγγενών τους.

Ο ΟΗΕ απηύθυνε έκκληση την Τετάρτη να συγκεντρωθούν δωρεές για να προσφερθεί βοήθεια σε περίπου 1,3 εκατ. σεισμοπαθείς. Από την πλευρά του, το Καράκας ζητεί να αποδεσμευτούν πόροι της Βενεζουέλας που έχουν παγώσει εξαιτίας οικονομικών κυρώσεων.

Το έργο της ανοικοδόμησης θα είναι πιο απαιτητικό στο βόρειο τμήμα της χώρας, το οποίο υπέστη το σκληρότερο πλήγμα από τους σεισμούς, αφού εκατοντάδες κτίρια κατέρρευσαν ή έχουν κριθεί «μη κατοικήσιμα».

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