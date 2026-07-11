Ο Άρης Μουγκοπέτρος επέστρεψε στη σκηνή κι έπαιξε ξανά κλαρίνο – Δείτε βίντεο

Περίπου 1,5 χρόνο μετά τον σοβαρό τραυματισμό του, ο Άρης Μουγκοπέτρος επέστρεψε ξανά στη σκηνή, όπου έπαιξε και πάλι κλαρίνο.
Υπενθυμίζεται ότι στις 21 Απριλίου του 2025, ο γνωστός μουσικός και κλαρινίστας τραυματίστηκε σοβαρά στο χέρι του, έπειτα από έκρηξη κροτίδας, σε γλέντι ανήμερα του Πάσχα.
Την Παρασκευή 10 Ιουλίου 2026, ο Άρης Μουγκοπέτρος εμφανίστηκε σε σκηνή στην Ηλιούπολη, όπου έπαιξε ξανά το αγαπημένο του κλαρίνο.
«Τα λόγια περιττά….. τα συναισθήματα μιλούν…. Σας ευχαριστώ» έγραψε ο Άρης Μουγκοπέτρος σε ανάρτησή του στο Instagram.
Δείτε την ανάρτηση του Άρη Μουγκοπέτρου:
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