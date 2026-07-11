Ο Άρης Μουγκοπέτρος επέστρεψε στη σκηνή κι έπαιξε ξανά κλαρίνο – Δείτε βίντεο

Περίπου 1,5 χρόνο μετά τον σοβαρό τραυματισμό του στο χέρι, ο γνωστός μουσικός και κλαρινίστας Άρης Μουγκοπέτρος επέστρεψε στη σκηνή, παίζοντας ξανά κλαρίνο σε εμφάνισή του στην Ηλιούπολη.

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Άρης Μουγκοπέτρος
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Περίπου 1,5 χρόνο μετά τον σοβαρό τραυματισμό του, ο Άρης Μουγκοπέτρος επέστρεψε ξανά στη σκηνή, όπου έπαιξε και πάλι κλαρίνο.
  • Υπενθυμίζεται ότι στις 21 Απριλίου του 2025, ο γνωστός μουσικός και κλαρινίστας τραυματίστηκε σοβαρά στο χέρι του, έπειτα από έκρηξη κροτίδας, σε γλέντι ανήμερα του Πάσχα.
  • Την Παρασκευή 10 Ιουλίου 2026, ο Άρης Μουγκοπέτρος εμφανίστηκε σε σκηνή στην Ηλιούπολη, όπου έπαιξε ξανά το αγαπημένο του κλαρίνο. «Τα λόγια περιττά….. τα συναισθήματα μιλούν…. Σας ευχαριστώ» έγραψε σε ανάρτησή του στο Instagram.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Περίπου 1,5 χρόνο μετά τον σοβαρό τραυματισμό του, ο Άρης Μουγκοπέτρος επέστρεψε ξανά στη σκηνή, όπου έπαιξε και πάλι κλαρίνο.

Υπενθυμίζεται ότι στις 21 Απριλίου του 2025, ο γνωστός μουσικός και κλαρινίστας τραυματίστηκε σοβαρά στο χέρι του, έπειτα από έκρηξη κροτίδας, σε γλέντι ανήμερα του Πάσχα.

Την Παρασκευή 10 Ιουλίου 2026, ο Άρης Μουγκοπέτρος εμφανίστηκε σε σκηνή στην Ηλιούπολη, όπου έπαιξε ξανά το αγαπημένο του κλαρίνο.

«Τα λόγια περιττά….. τα συναισθήματα μιλούν…. Σας ευχαριστώ» έγραψε ο Άρης Μουγκοπέτρος σε ανάρτησή του στο Instagram.

Δείτε την ανάρτηση του Άρη Μουγκοπέτρου:

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