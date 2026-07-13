Ρωσία: Στρατιώτης έχασε τον έλεγχο πολυβόλου και παραλίγο να σκοτώσει τους πάντες γύρω του – Δείτε το βίντεο

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Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν κατά τη διάρκεια στρατιωτικής άσκησης στη Ρωσία, όταν ένας στρατιώτης έχασε εντελώς τον έλεγχο ενός ισχυρού περιστροφικού πολυβόλου.

Το βαρύ όπλο άρχισε να περιστρέφεται ανεξέλεγκτα προς κάθε κατεύθυνση, αναγκάζοντας τους παρευρισκόμενους στρατιώτες να πέσουν έντρομοι στο έδαφος για να καλυφθούν.

Τρομακτικό βίντεο

Το δραματικό περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο και διαδόθηκε γρήγορα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τους χρήστες να κάνουν λόγο για μια παταγώδη αποτυχία σε επίπεδο εκπαίδευσης και να αμφισβητούν τον τρόπο με τον οποίο είχε στηριχθεί το όπλο.

Το οπτικό υλικό, το οποίο η Daily Mail δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει ανεξάρτητα, συμπεριλαμβανομένου του πότε και πού μαγνητοσκοπήθηκε, περιγράφεται στο διαδίκτυο ως άσκηση μιας ρωσικής κινητής ομάδας πυρός, στην οποία χρησιμοποιείται ένα περιστροφικό πολυβόλο YakB-12.7.

Το συγκεκριμένο όπλο είχε αναπτυχθεί αρχικά για χρήση στα επιθετικά ελικόπτερα Mil Mi-24 «Hind».



Το βίντεο αρχίζει με έναν στρατιώτη τοποθετημένο πίσω από το εγκατεστημένο πολυβόλο, ενώ ένας άλλος ένστολος στέκεται μόλις λίγα μέτρα μακριά.

Στην αρχή, η άσκηση φαίνεται ρουτίνας καθώς ο σκοπευτής αρχίζει να πυροβολεί, όμως μέσα σε λίγες στιγμές η τεράστια ανάκρουση που παράγει το όπλο φαίνεται να υπερνικά το σύστημα στήριξης.

Αντί να παραμείνει σταθερό στον στόχο του, το βαρύ πολυβόλο ξαφνικά περιστρέφεται βίαια γύρω από τη βάση του.

Ο στρατιώτης που είναι προσκολλημένος στο όπλο παρασύρεται μαζί του, προσπαθώντας απεγνωσμένα να διατηρήσει τον έλεγχο, καθώς ολόκληρη η διάταξη περιστρέφεται όλο και πιο γρήγορα.

Ενώ το όπλο συνεχίζει να βάλλει, ο χειριστής στροβιλίζεται γύρω από τη βάση προτού εκτιναχθεί βίαια πάνω από ένα κοντινό ανάχωμα.

Το όπλο φαίνεται να συνεχίζει να περιστρέφεται από τη δική του ορμή, ενώ εξακολουθεί να εκπυρσοκροτεί.

Στρατιώτες σε κοντινή απόσταση διακρίνονται να σκύβουν και να τρέχουν να απομακρυνθούν. Το υλικό δείχνει τις σφαίρες να συνεχίζουν να πέφτουν βροχή όσο το ανεξέλεγκτο όπλο γυρίζει.

Τελικά, ένας άλλος ένστολος ορμά προς το περιστρεφόμενο όπλο και καταφέρνει να σταματήσει την κίνησή του. Δευτερόλεπτα μετά, απλώνει το χέρι του προς την κάννη αλλά το τραβάει αμέσως πίσω, διαπιστώνοντας προφανώς πόσο πολύ είχε καψει το μέταλλο μετά τη συνεχή αυτόματη βολή.

Μέχρι στιγμής δεν έχει δοθεί στη δημοσιότητα καμία πληροφορία σχετικά με το αν τραυματίστηκε κανείς κατά το περιστατικό, ενώ η ακριβής τοποθεσία, η ημερομηνία και οι συνθήκες γύρω από την άσκηση παραμένουν επίσης αδιευκρίνιστες.

Σύμφωνα με την online περιγραφή του βίντεο, η εκπαίδευση αφορούσε τη χρήση του YakB-12.7 -ενός τετράκαννου περιστροφικού πολυβόλου σχεδιασμένου για ελικόπτερα και όχι για επίγειες θέσεις βολής- από μια ρωσική κινητή ομάδα πυρός.