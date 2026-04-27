Grand Hotel: Ο Χατζημήτρος διώχνει τη Μελίνα

Νάντια Ρηγάτου

Media & Τηλεοπτικά Νέα

GRAND HOTEL

Όλα όσα θα δούμε στο διπλό επεισόδιο της σειράς “Grand Hotel” απόψε στις 21:00 στον Alpha.

Καθώς ο Πέτρος και η Αλίκη τρέχουν να σβήσουν την φωτιά, γίνονται αυτόπτες μάρτυρες του εμπρησμού.

Ο Πέτρος θα επιτεθεί στον Μάρκο και τον Νώντα και η εξέλιξη θα είναι πολύ επικίνδυνη… Ο Χατζημήτρος, έχοντας μάθει ότι η Μελίνα ήταν έγκυος, προσπαθεί να χειριστεί την κατάσταση που γίνεται ακόμα πιο δύσκολη για εκείνον, καθώς το σχέδιο για την πυρκαγιά στον μαχαλά καταρρέει.

Ο Μάρκος καταφεύγει στο σπίτι του και συλλαμβάνεται. Προκειμένου να γλιτώσει, κατηγορεί τον Πέτρο για επίθεση και ο αστυνόμος Κομνηνός δεν έχει άλλη επιλογή απ’ το να στείλει σήμα για τη σύλληψή του.

Η Σοφία και ο Αλέξανδρος συγκρούονται ακόμα μια φορά για το παιδί μόνο που το επόμενο πρωί, εκείνο έχει εξαφανιστεί.

Ο Πέτρος κινδυνεύει να συλληφθεί άδικα και η Αλίκη τον προτρέπει να φύγει όσο γίνεται πιο γρήγορα για να γλιτώσει…

Η Αλίκη, γεμάτη αγωνία, προσπαθεί να επικοινωνήσει με τον Πέτρο στη Θεσσαλονίκη, αλλά δεν καταφέρνει να τον βρει. Ο Βαγγέλης, κρυφά από τον Χρόνη, προσπαθεί να καθυστερήσει το ένταλμα για τη σύλληψη του Πέτρου

Την ίδια ώρα, ο Χατζημήτρος συνειδητοποιεί ότι ο Χρόνης έχει καταλάβει ότι αυτός βρίσκεται πίσω από τη φωτιά στον μαχαλά, ενώ έχει να αντιμετωπίσει και την Μελίνα που προσπαθεί να τον πείσει ότι το παιδί που έχασε ήταν δικό του…

Η εξαφάνιση του μικρού Γεώργιου έχει προκαλέσει πανικό στο ξενοδοχείο… Τρελαμένος ο Αλέξανδρος, παρακαλεί την Σοφία να του πει την αλήθεια, αν βρίσκεται αυτή πίσω από την απαγωγή.

H Κυβέλη και ο Ρήγας σχεδιάζουν τον γάμο τους, έχοντας πια τις άδειες στα χέρια τους. Την ίδια στιγμή, όμως, εμφανίζεται ο Χρόνης και ενημερώνει την Κυβέλη για όσα συμβαίνουν στο ξενοδοχείο…

Οι υποψίες για την απαγωγή του μικρού Γεώργιου στρέφονται προς την Ελένη και τον Βλάσση, ενώ στο ξενοδοχείο καταφθάνει μια γυναίκα από το παρελθόν του Άρη…

Το τηλεγράφημα που έστειλε η Αλίκη στον Πέτρο για να μιλήσουν πριν φύγει, το λαμβάνει η μητέρα του στη Θεσσαλονίκη…

Ο Πέτρος αναγκάζεται να φύγει από τη χώρα

Ο Χατζημήτρος ανακαλύπτει την αλήθεια και διώχνει τη Μελίνα

 

