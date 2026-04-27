Ελβετία: Σε δίκη η κόρη πρώην προέδρου του Ουζμπεκιστάν για ξέπλυμα χρήματος

Η κόρη πρώην προέδρου του Ουζμπεκιστάν δικάζεται ερήμην από τη Δευτέρα στην Ελβετία, σε υπόθεση που αφορά φερόμενη δωροδοκία και ξέπλυμα χρήματος ύψους εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με δημοσίευμα του Associated Press.

Δίκη στη Μπελιντσόνα – Παραμένει φυλακισμένη

Η Γκιουλνάρα Καρίμοβα, κόρη του πρώην προέδρου Ισλάμ Καρίμοφ, βρίσκεται στη φυλακή στο Ουζμπεκιστάν την ώρα που ξεκινά η δίκη σε ομοσπονδιακό ποινικό δικαστήριο της Ελβετίας, στη νότια πόλη Μπελιντσόνα. Η διαδικασία αναμένεται να διαρκέσει έως τις 22 Μαΐου.

Κατηγορίες για εγκληματικό δίκτυο «The Office»

Οι Ελβετοί εισαγγελείς υποστηρίζουν ότι η Καρίμοβα ανέπτυξε και διηύθυνε ένα εγκληματικό δίκτυο με την ονομασία «The Office», στο οποίο συμμετείχαν αρκετές δεκάδες άτομα και πολλές εταιρείες.

Κατηγορείται ότι κατέθεσε εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια «εγκληματικής προέλευσης» στην Ελβετία και σε άλλες χώρες, καθώς και ότι οργάνωσε τη χρήση θυρίδων ασφαλείας για την αποθήκευση μετρητών, κοσμημάτων και άλλων πολύτιμων αντικειμένων προερχόμενων από παράνομες δραστηριότητες.

«Αδυνατεί να παραστεί» λέει η υπεράσπιση

Ο Γκρεγκουάρ Μανζιά, ένας από τους συνηγόρους υπεράσπισης, δήλωσε μέσω email ότι η Καρίμοβα εμποδίζεται να εγκαταλείψει την «ποινική αποικία» όπου κρατείται στο Ουζμπεκιστάν, ώστε να παραστεί στη δίκη.

«Θα επιδιώξουμε την πλήρη και ολική αθώωση της Γκιουλνάρα Καρίμοβα», ανέφερε.

«Πρακτικά αδύνατη» η παρουσία της

Το ουζμπεκικό μέσο Podrobno χαρακτήρισε την παρουσία της Καρίμοβα στο ελβετικό δικαστήριο «ουσιαστικά αδύνατη», καθώς η 53χρονη εκτίει ήδη την ποινή της στη χώρα της.

Σύμφωνα με το ίδιο μέσο, στις αρχές του 2025 μεταφέρθηκε σε γυναικεία σωφρονιστική αποικία στην περιοχή Ζανγκιότα, στα περίχωρα της πρωτεύουσας Τασκένδης.

Κατηγορητήριο για περίοδο 2005–2013

Η Καρίμοβα παραπέμφθηκε σε δίκη στην Ελβετία πριν από τρία χρόνια, μαζί με έναν πρώην γενικό διευθυντή της ουζμπεκικής θυγατρικής ρωσικής εταιρείας τηλεπικοινωνιών, για αδικήματα που φέρονται να διαπράχθηκαν μεταξύ 2005 και 2013.

Η περίοδος αυτή συμπίπτει με τη διακυβέρνηση του πατέρα της, ο οποίος ηγήθηκε της χώρας για περισσότερο από ένα τέταρτο του αιώνα, έως τον θάνατό του το 2016.

Η ίδια είχε εργαστεί στο παρελθόν στη Γενεύη σε ρόλο που συνδεόταν με τα Ηνωμένα Έθνη και απολάμβανε διπλωματική ασυλία.

Προηγούμενες καταδίκες και ποινή 13 ετών

Η Καρίμοβα έχει βρεθεί αντιμέτωπη με σειρά δικών μετά από πρώτη καταδίκη στο Ουζμπεκιστάν πριν από οκτώ χρόνια και εκτίει ποινή 13 ετών για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, εκβιασμό και υπεξαίρεση.

Εμπλοκή της τράπεζας Lombard Odier

Τον Νοέμβριο του 2024, οι ελβετικές αρχές ανακοίνωσαν την απαγγελία κατηγοριών σε βάρος της ιδιωτικής τράπεζας Lombard Odier και πρώην υπαλλήλου της, με την κατηγορία ότι διαδραμάτισαν «καθοριστικό ρόλο στην απόκρυψη των εσόδων από τις εγκληματικές δραστηριότητες του “The Office”».

Η Lombard Odier ανέφερε σε email ότι οι εισαγγελείς δεν ισχυρίζονται πως η τράπεζα συμμετείχε εν γνώσει της σε ξέπλυμα χρήματος, αλλά ότι εγείρονται ζητήματα σχετικά με φερόμενες οργανωτικές αδυναμίες στα μέτρα πρόληψης, τις οποίες η τράπεζα αμφισβητεί και σκοπεύει να υπερασπιστεί στο δικαστήριο.