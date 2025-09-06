Ιουλία Καλλιμάνη: «Δεν ταίριαζαν πολύ τα χνώτα μας και η χημεία μας»

Η Ιουλία Καλλιμάνη μίλησε αυτή την εβδομάδα στον Τάσο Ριζόπουλο και το Κοσμοράδιο 95,1, παραχωρώντας μια μεγάλη ραδιοφωνική συνέντευξη. Η γνωστή τραγουδίστρια αναφέρθηκε στο σημείο καμπής της καριέρας της, όταν αποφάσισε να αφήσει πίσω της παλιές συνεργασίες και να ανοίξει τον δικό της δρόμο στον καλλιτεχνικό χώρο.

Η ίδια αποκάλυψε πως «ήλπιζα και πίστευα ότι κάποια στιγμή θα κάνω και γω τη δική μου πορεία. Αυτό ήταν το όνειρο μου. Να χαράξω και γω τη δική μου πορεία και να πρωτοστατώ, να ηγούμαι, στα μαγαζιά. Δεν με χαλούσε όμως στην αρχή, έλεγα “ΟΚ, Ιουλία, δεν είσαι έτοιμη”. Το ήθελα δηλαδή αλλά δεν τρελαινόμουν να πω “πάμε τώρα να γίνει”. Έγιναν κάποιες δουλίτσες μετά, ΟΚ, έλεγα όμως… κάθε πράγμα στον καιρό του».

Στη συνέχεια, η τραγουδίστρια περιέγραψε την περίοδο που συνειδητοποίησε ότι ήρθε η ώρα για αλλαγή. «Όταν ήρθε ο Μιχάλης Τουρατζίδης στη ζωή μου, ήδη είχα πάρει την απόφαση μου. Ήμουν σε μια εταιρεία τότε με έναν άλλον παραγωγό, πολύ αξιόλογο, αλλά δεν ταίριαζαν πολύ τα χνώτα μας και η χημεία μας. Είχαμε κάνει τον κύκλο μας στη συνεργασία, μετά το Voice, εκεί ξεκίνησε και έβλεπα ότι αυτό το πράγμα είναι μέχρι εκεί. Οπότε είπα πως “τώρα, μεγαλώνω κιόλας, χωρίς να με πνίγει βέβαια αυτό, πρέπει να κάνω και γω το επόμενο βήμα”».

Η Ιουλία Καλλιμάνη τόνισε ακόμη πως η συνάντησή της με τον Τουρατζίδη έγινε στο σωστό timing. «Φυσικά ήρθε στη ζωή μου ο Μιχάλης Τουρατζίδης την κατάλληλη στιγμή και με πήρε από το χέρι. Μου λέει “έλα εδώ, κορίτσι μου” γιατί και εκείνος είχε μια άλλη συνεργασία τότε, απλώς είχαμε μιλήσει και δεν είχαμε υπογράψει συμβόλαια. Εγώ είχα ένα άλλο συμβόλαιο, που προσπαθούσα να το λύσω, οπότε ήρθαν όλα έτσι όπως έπρεπε».