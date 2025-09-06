Ιουλία Καλλιμάνη: «Δεν ταίριαζαν πολύ τα χνώτα μας και η χημεία μας»

Enikos Newsroom

lifestyle

Ιουλία Καλλιμάνη: «Δεν ταίριαζαν πολύ τα χνώτα μας και η χημεία μας»

Η Ιουλία Καλλιμάνη μίλησε αυτή την εβδομάδα στον Τάσο Ριζόπουλο και το Κοσμοράδιο 95,1, παραχωρώντας μια μεγάλη ραδιοφωνική συνέντευξη. Η γνωστή τραγουδίστρια αναφέρθηκε στο σημείο καμπής της καριέρας της, όταν αποφάσισε να αφήσει πίσω της παλιές συνεργασίες και να ανοίξει τον δικό της δρόμο στον καλλιτεχνικό χώρο.

Η ίδια αποκάλυψε πως «ήλπιζα και πίστευα ότι κάποια στιγμή θα κάνω και γω τη δική μου πορεία. Αυτό ήταν το όνειρο μου. Να χαράξω και γω τη δική μου πορεία και να πρωτοστατώ, να ηγούμαι, στα μαγαζιά. Δεν με χαλούσε όμως στην αρχή, έλεγα “ΟΚ, Ιουλία, δεν είσαι έτοιμη”. Το ήθελα δηλαδή αλλά δεν τρελαινόμουν να πω “πάμε τώρα να γίνει”. Έγιναν κάποιες δουλίτσες μετά, ΟΚ, έλεγα όμως… κάθε πράγμα στον καιρό του».

Στη συνέχεια, η τραγουδίστρια περιέγραψε την περίοδο που συνειδητοποίησε ότι ήρθε η ώρα για αλλαγή. «Όταν ήρθε ο Μιχάλης Τουρατζίδης στη ζωή μου, ήδη είχα πάρει την απόφαση μου. Ήμουν σε μια εταιρεία τότε με έναν άλλον παραγωγό, πολύ αξιόλογο, αλλά δεν ταίριαζαν πολύ τα χνώτα μας και η χημεία μας. Είχαμε κάνει τον κύκλο μας στη συνεργασία, μετά το Voice, εκεί ξεκίνησε και έβλεπα ότι αυτό το πράγμα είναι μέχρι εκεί. Οπότε είπα πως “τώρα, μεγαλώνω κιόλας, χωρίς να με πνίγει βέβαια αυτό, πρέπει να κάνω και γω το επόμενο βήμα”».

Η Ιουλία Καλλιμάνη τόνισε ακόμη πως η συνάντησή της με τον Τουρατζίδη έγινε στο σωστό timing. «Φυσικά ήρθε στη ζωή μου ο Μιχάλης Τουρατζίδης την κατάλληλη στιγμή και με πήρε από το χέρι. Μου λέει “έλα εδώ, κορίτσι μου” γιατί και εκείνος είχε μια άλλη συνεργασία τότε, απλώς είχαμε μιλήσει και δεν είχαμε υπογράψει συμβόλαια. Εγώ είχα ένα άλλο συμβόλαιο, που προσπαθούσα να το λύσω, οπότε ήρθαν όλα έτσι όπως έπρεπε».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ζευγάρια: Πώς μοιάζει η αρχή του τέλους σε μία σχέση

Νέο πλαίσιο αξιολόγησης καινοτόμων θεραπειών προανήγγειλε ο Άδωνις Γεωργιάδης

Δημόσιο: Στις 30 Σεπτεμβρίου η έγκριση του προγραμματισμού των προσλήψεων από το Υπουργικό Συμβούλιο – Όλες οι λεπτομέρειες

ΥΠΑΑΤ: Παρατείνεται η προθεσμία υλοποίησης των επενδύσεων για μεταποίηση ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων

Το Instagram λανσάρει επιτέλους εφαρμογή για iPad

Κουίζ: Πόσο καλός είσαι στην ελληνική μυθολογία; Δοκίμασε τις γνώσεις σου και κάνε το 3 στα 3
περισσότερα
02:15 , Σάββατο 06 Σεπτεμβρίου 2025

Συγκίνησε η Μπέσσυ Αργυράκη: «Ήταν τρομερά δύσκολο, έχασα τον κόσμο μου»

Η Μπέσσυ Αργυράκη μίλησε στο περιοδικό «Λοιπόν» για τις μεγάλες απώλειες που βίωσε στην οικογέ...
00:50 , Σάββατο 06 Σεπτεμβρίου 2025

Ελεωνόρα Ζουγανέλη: «Η βόλτα μου στο Πυργί μου θύμισε πως η αρμονία κρύβεται σε μοτίβα που φτιάχνουν όλα όσα δεν μοιάζουν»

Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη ταξίδεψε στο Πυργί της Χίου και μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλο...
18:33 , Παρασκευή 05 Σεπτεμβρίου 2025

Τζούλια Γκάρνερ: «Η βιογραφική ταινία για την Μαντόνα είναι σε εξέλιξη»

Επιβεβαίωσε η Τζούλια Γκάρνερ ότι θα υποδυθεί την Μαντόνα στην βιογραφική ταινία που βρίσκεται...
18:05 , Παρασκευή 05 Σεπτεμβρίου 2025

Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους για Πέτρο Φιλιππίδη: «Μένει μια ανακούφιση ότι έχει κλείσει αυτός ο κύκλος – Δεν μετάνιωσα που μίλησα»

H Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους βρέθηκε το απόγευμα της Παρασκευής καλεσμένη στην εκπομπή της ΕΡΤ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος