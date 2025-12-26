Συρία: Σουνιτική οργάνωση ανέλαβε την ευθύνη για την αιματηρή επίθεση στο τέμενος – Τον Ιούνιο είχε χτυπήσει και εκκλησία

Σύνοψη από το

  • Μία σουνιτική εξτρεμιστική οργάνωση, η Saraya Ansar al-Sunna, ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση κατά τεμένους αλαουιτικής συνοικίας της Χομς στην κεντρική Συρία. Η επίθεση στοίχισε τη ζωή σε οκτώ ανθρώπους.
  • Οι μαχητές της «ανατίναξαν πολλούς εκρηκτικούς μηχανισμούς», όπως αναφέρει η οργάνωση στην ανακοίνωσή της. Η Saraya Ansar al-Sunna υπόσχεται να συνεχίσει τις επιθέσεις κατά «των απίστων και των αποστατών».
  • Η ίδια οργάνωση είχε αναλάβει την ευθύνη για την επίθεση αυτοκτονίας σε εκκλησία της Δαμασκού τον Ιούνιο 2025.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Μία μικρή άγνωστη σουνιτική εξτρεμιστική οργάνωση, η Saraya Ansar al-Sunna, ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση κατά τεμένους αλαουιτικής συνοικίας της πόλης Χομς στην κεντρική Συρία που στοίχισε την ζωή σε οκτώ ανθρώπους.

Οι μαχητές της «ανατίναξαν πολλούς εκρηκτικούς μηχανισμούς», γράφει η οργάνωση στην ανακοίνωσή της που δημοσιεύεται στο Telegram και υπόσχεται να συνεχίσει τις επιθέσεις κατά «των απίστων και των αποστατών».

Η ίδια οργάνωση είχε αναλάβει την ευθύνη για την επίθεση αυτοκτονίας σε εκκλησία της Δαμασκού τον Ιούνιο 2025.

14:56 , Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025

