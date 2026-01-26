Βίντεο που κόβει την ανάσα: Ταχύπλοο έπεσε με 40χλμ/ώρα πάνω σε 15χρονο που έκανε καγιάκ

Ένας 28χρονος οδηγός ταχύπλοου καταδικάστηκε στην Ουαλία, αφού έπεσε με το σκάφος του πάνω σε έναν 15χρονο που έκανε καγιάκ, τραυματίζοντάς τον, σε περιστατικό που σημειώθηκε στον ποταμό Κλένταου και θα μπορούσε να είχε αποβεί μοιραίο.

Ο οδηγός ενός ταχύπλοου σκάφους, γεμάτου επιβάτες, έπεσε με ταχύτητα έως και 40 χλμ/ώρα πάνω στον 15χρονο.

Ο 28χρονος Άνταμ Ράσελ οδηγούσε το μονοκινητήριο ταχύπλοο White Mischief όταν, καθώς κινούνταν, η πλώρη του σκάφους σηκώθηκε και του έκοψε την ορατότητα.

Στο σκάφος επέβαιναν έξι άτομα, ανάμεσά τους και παιδιά, τη στιγμή της σύγκρουσης, που σημειώθηκε κοντά στο Μίλφορντ Χέιβεν στο Πέμπροκσαϊρ και κατέστρεψε το καγιάκ του ανήλικου, αφήνοντάς τον με τραυματισμούς και μώλωπες στα χέρια.


Το περιστατικό συνέβη στις 11 Αυγούστου 2024 και ο Ράσελ καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 12 μηνών με αναστολή για δύο χρόνια. Παράλληλα, υποχρεώθηκε να εκτελέσει 15 ώρες υποχρεωτικής δραστηριότητας και 200 ώρες κοινωφελούς, απλήρωτης εργασίας.

Το δικαστήριο τον διέταξε επίσης να καταβάλει αποζημίωση 1.930 ευρώ στο θύμα.

Ο 15χρονος βρισκόταν στο νερό μαζί με τον πατέρα του και φίλους του, κάνοντας καγιάκ φορώντας κόκκινα σωσίβια. Όταν είδε το σκάφος του Ράσελ να τον πλησιάζει με ταχύτητα προσπάθησε να να απομακρυνθεί γρήγορα κάνοντας κουπί.

Ωστόσο, ο οδηγός του ταχύπλοου δεν μπόρεσε να αντιληφθεί τον κίνδυνο, άλλαξε πορεία και έπεσε πάνω στο καγιάκ, εκτοξεύοντας τον ανήλικο στο νερό.

