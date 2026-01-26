Μεγάλη φωτιά στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα: Εντοπίστηκαν νεκρές 3 εργαζόμενες στο υπόγειο

Τραγική κατάληξη είχαν τρεις από τις πέντε γυναίκες που αγνοούνταν, έπειτα από την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, και τη μεγάλη φωτιά που ακολούθησε, η οποία μαίνεται μέχρι και αυτή την στιγμή.

Οι τρεις γυναίκες εντοπίστηκαν νεκρές στο υπόγειο του εργοστασίου, ενώ ώρες αγωνίας επικρατούν για τις άλλες 2 εργαζόμενες που αγνοούνται.

Στο Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων μεταφέρθηκαν τουλάχιστον επτά εργαζόμενοι, οι περισσότεροι για προληπτικούς λόγους. Συνολικά το 24ωρης λειτουργίας εργοστάσιο είχε 12 -13 εργαζόμενους την ώρα της έκρηξης.

«Κομμένο» στα δύο το εργοστάσιο

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, δύο τμήματα φλέγονται από τις 04:00 τα ξημερώματα. Το ωστικό κύμα έκοψε στα δύο το εργοστάσιο, αφού κατέρρευσε τοίχος και στην συνέχεια έπεσε η οροφή.

Το πρώτο κτίριο στα αριστερά ήταν η αποθήκη και μετά ξεκινούσε η παραγωγή. Το σημείο της έκρηξης φαίνεται να ήταν εκεί που βρίσκονταν οι φούρνοι οι οποίου λειτουργούσαν επί 24ωρης βάσης.

Σημειώνεται πως δεν υπήρχαν φιάλες υγραερίου που δικαιολογούν τόσο μεγάλη έκρηξη, αλλά αμμωνία και προπάνιο είναι υλικά που αναφέρθηκαν ως πιθανή αιτία της έκρηξης, η οποία ακούστηκε και μέσα στην πόλη των Τρικάλων.

Στο σημείο επιχειρούν συνολικά 40 πυροσβέστες με 13 οχήματα, ενώ συνδράμουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες του ΟΤΑ, καθώς και η ΕΜΑΚ, όπως και η ΕΜΑΚ από την Λαμία. Παράλληλα, έχει δοθεί εντολή να ανέβει και η ΔΑΕΕ (Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού).

Παρόντες είναι η Αντιπεριφερειάρχης Τρικάλων Χρύσα Ντιντή και ο νέος Αστυνομικός Διευθυντής Τρικάλων, Αθανάσιος Καππάς, ο οποίος αναλαμβάνει καθήκοντα. Οι δύο αξιωματούχοι συντονίζουν από κοντά τις επιχειρήσεις διάσωσης και κατάσβεσης.

Οι πυροσβέστες δίνουν σκληρή μάχη για να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο, ωστόσο το έργο τους χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα δύσκολο λόγω της έκτασης της πυρκαγιάς και των υλικών που καίγονται.