Μαίνεται η μεγάλη φωτιά στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα: Πληροφορίες ότι προηγήθηκε ισχυρή έκρηξη – Αγωνία για τις 5 αγνοούμενες

  • Μαίνεται η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε περίπου στις 04:00 τα ξημερώματα της Δευτέρας (26/01) στο εργοστάσιο παραγωγής τροφίμων «Βιολάντα», όπου αγνοούνται 5 εργαζόμενες γυναίκες.
  • Πληροφορίες αναφέρουν πως είχε προηγηθεί ισχυρή έκρηξη στο σημείο, η οποία έγινε αισθητή σε όλη την πόλη των Τρικάλων. Έξι άτομα, 5 εργαζόμενοι και ένας πυροσβέστης, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα, αλλά «είναι καλά στην υγεία τους».
  • Στο σημείο επιχειρούν συνολικά 40 πυροσβέστες με 13 οχήματα, με το έργο τους να χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα δύσκολο λόγω της έκτασης της πυρκαγιάς και των υλικών που καίγονται.
Μαίνεται η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε περίπου στις 04:00 τα ξημερώματα της Δευτέρας (26/01) στο εργοστάσιο παραγωγής τροφίμων «Βιολάντα», όπου αγνοούνται 5 εργαζόμενες γυναίκες.

Όπως ανέφερε σε δηλώσεις του ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, «αυτήν τη στιγμή που μιλάμε, έχουν μεταφερθεί 6 άτομα στο νοσοκομείο Τρικάλων, 5 εργαζόμενοι και ένας πυροσβέστης, που αντιμετωπίζουν κυρίως αναπνευστικά προβλήματα», επισημαίνοντας ότι «είναι καλά στην υγεία τους».

Πληροφορίες αναφέρουν πως είχε προηγηθεί ισχυρή έκρηξη στο σημείο, ενώ τμήμα της επιχείρησης έχει καταρρεύσει. Μάλιστα, η έκρηξη έγινε αισθητή σε όλη την πόλη των Τρικάλων, ενώ μαρτυρίες κατοίκων αναφέρουν ότι έτριξαν ακόμα και τα τζάμια στα γύρω σπίτια. Αυτόπτης μάρτυρας, εργαζόμενος στο εργοστάσιο, δήλωσε πως στο συγκεκριμένο σημείο «δεν υπήρχαν δεξαμενές υγραερίου», σύμφωνα με το trikalaola.gr.

Από τη σφοδρότητα του ωστικού κύματος άνοιξαν τα διπλανά πάνελ, ενώ μέρος της σκεπής κατέρρευσε, με αποτέλεσμα το κτήριο να τυλιχθεί αμέσως στις φλόγες.

Στο σημείο επιχειρούν συνολικά 40 πυροσβέστες με 13 οχήματα, ενώ συνδράμουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες του ΟΤΑ, καθώς και η ΕΜΑΚ, όπως και η ΕΜΑΚ από την Λαμία. Παράλληλα, έχει δοθεί εντολή να ανέβει και η ΔΑΕΕ (Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού).

Παρόντες είναι η Αντιπεριφερειάρχης Τρικάλων Χρύσα Ντιντή και ο νέος Αστυνομικός Διευθυντής Τρικάλων, Αθανάσιος Καππάς, ο οποίος αναλαμβάνει καθήκοντα. Οι δύο αξιωματούχοι συντονίζουν από κοντά τις επιχειρήσεις διάσωσης και κατάσβεσης.

Οι πυροσβέστες δίνουν σκληρή μάχη για να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο, ωστόσο το έργο τους χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα δύσκολο λόγω της έκτασης της πυρκαγιάς και των υλικών που καίγονται.

08:30 , Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026

