Δευτέρα με την κίνηση στο «κόκκινο»: Μποτιλιάρισμα σε Κηφισό, Κηφισίας και κέντρο της Αθήνας – Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Δευτέρα σήμερα και η κίνηση «χτυπά κόκκινο» σε πολλές περιοχές της Αττικής. Μποτιλιαρισμένα είναι και τα δύο ρεύματα της Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας, η έξοδος της Αθηνών – Κορίνθου και ο Κηφισός.

Προβλήματα καταγράφονται σε Αλεξάνδρας, Μεσογείων, Κατεχάκη (στο ρεύμα από Ηλιούπολη) και σε άνοδο και κάθοδο της Κηφισίας και της Βασιλίσσης Σοφίας.

Αυξημένη είναι η κίνηση σε Καλλιρόης και στην άνοδο της Συγγρού, ενώ υπομονή πρέπει να διαθέτουν όσοι κινούνται σε Σταδίου, Ηλιουπόλως, Ποσειδώνος και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

Δείτε εδώ το Δελτίο Κυκλοφορίας

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία,

15΄-20΄από Ανθούσα μέχρι Κηφισίας,

15΄-20΄από Αγία Παρασκευή μέχρι Κηφισίας στην Περιφ. Υμηττού.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

20΄-25΄από Δημοκρατίας μέχρι Κηφισίας,

10΄-15΄ στην έξοδο για Λαμία.