Βίντεο: Ληστές «μπούκαραν» με SUV σε κοσμηματοπωλείο μέρα μεσημέρι – Έφυγαν με λεία 1 εκατ. δολάρια

Σκηνές βγαλμένες από ταινία δράσης εκτυλίχθηκαν μέρα μεσημέρι στην Καλιφόρνια, όταν μια συμμορία ληστών εισέβαλε με αυτοκίνητο σε κοσμηματοπωλείο, προκαλώντας χάος και σοκ στους υπαλλήλους, σε μια ληστεία που σύμφωνα με τις Αρχές και τα αμερικανικά Μέσα άγγιξε το ένα εκατομμύριο δολάρια.

Συγκλονιστικό βίντεο από κάμερες ασφαλείας κατέγραψε τη στιγμή που οι δράστες έριξαν ένα SUV πάνω στην είσοδο του κοσμηματοπωλείου.

Το βίντεο δείχνει το όχημα να διαλύει τη βιτρίνα του Classic Jewelers στην περιοχή Anaheim Hills, την Παρασκευή, μέρα μεσημέρι, πριν εμφανιστούν μασκοφόροι ληστές μέσα στο κατάστημα, οι οποίοι άρχισαν να σπάνε τις προθήκες.


Ο ιδιοκτήτης του καταστήματος περιέγραψε την τρομακτική εμπειρία ως «το πιο τρομακτικό πράγμα στη ζωή μου», σύμφωνα με την εφημερίδα Orange County Register.

Αφού λεηλάτησαν την επιχείρηση, οι ύποπτοι εγκατέλειψαν το SUV στο σημείο και διέφυγαν με δύο άλλα αυτοκίνητα. Ένας εργαζόμενος έτρεξε έξω για να φωτογραφίσει τις πινακίδες κυκλοφορίας τους.


Στη συνέχεια, οι ύποπτοι ενεπλάκησαν σε δύο διαφορετικά τροχαία ατυχήματα, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία.

Και οι οκτώ ύποπτοι, μεταξύ των οποίων και ένας ανήλικος, συνελήφθησαν αργότερα και τέθηκαν υπό κράτηση, αναφέρει η New York Post.

