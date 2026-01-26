Μιανμάρ: Το κόμμα που στηρίζει τη χούντα ανακοινώνει νίκη στις εκλογές – «Είμαστε σε θέση να σχηματίσουμε νέα κυβέρνηση»

  • Το κύριο κόμμα της Μιανμάρ που υποστηρίζει τη στρατιωτική χούντα ανακοίνωσε ότι νίκησε στις βουλευτικές εκλογές που οργανώθηκαν από τη χούντα, δηλώνοντας πως «είμαστε σε θέση να σχηματίσουμε μια νέα κυβέρνηση».
  • Η ψηφοφορία καταγγέλθηκε ως ελιγμός με στόχο να παραταθεί ο έλεγχος της χώρας από τον στρατό, ενώ το Σύνταγμα διαθέτει ήδη στις ένοπλες δυνάμεις το ένα τέταρτο των εδρών κάθε σώματος.
  • Αναλυτές περιγράφουν το PUSD ως την κύρια πολιτική έκφραση της χούντας, η οποία πήρε την εξουσία με πραξικόπημα το 2021, ανατρέποντας την κυβέρνηση της Αούνγκ Σαν Σου Κι.

Το κύριο κόμμα της Μιανμάρ που υποστηρίζει τη στρατιωτική χούντα ανακοίνωσε σήμερα ότι νίκησε στις βουλευτικές εκλογές που οργανώθηκαν από τη χούντα, την επομένη της τελευταίας φάσης μιας ψηφοφορίας που καταγγέλθηκε ως ελιγμός με στόχο να παραταθεί ο έλεγχος της χώρας από το στρατό.

«Έχουμε ήδη κερδίσει την πλειοψηφία», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας αξιωματούχος του Κόμματος της Ένωσης, της Αλληλεγγύης και της Ανάπτυξης (PUSD), ο οποίος ζήτησε να μην κατονομασθεί επειδή δεν ήταν εξουσιοδοτημένος να ανακοινώσει τα μερικά αποτελέσματα.

«Είμαστε σε θέση να σχηματίσουμε μια νέα κυβέρνηση», πρόσθεσε. «Καθώς κερδίσαμε τις εκλογές, θα προχωρήσουμε μπροστά».

Τα επίσημα αποτελέσματα πρόκειται να ανακοινωθούν αργότερα μέσα στην εβδομάδα.

Οι βουλευτές των δύο σωμάτων του κοινοβουλίου θα συνεδριάσουν στη συνέχεια το Μάρτιο για να επιλέξουν τον πρόεδρο. Ο αρχηγός της χούντας Μιν Αούνγκ Χλάινγκ δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να παραιτηθεί από τη θέση του επικεφαλής στρατηγού ώστε να αναλάβει αυτό τον πολιτικό ρόλο.

Το PUSD επικράτησε στις δύο πρώτες φάσεις των βουλευτικών εκλογών, στις 28 Δεκεμβρίου και στις 11 Ιανουαρίου, κερδίζοντας πάνω από το 85% των εδρών της κάτω βουλής που διακυβεύονταν και τα δύο τρίτα αυτών της άνω βουλής.

Το Σύνταγμα της χώρας, το οποίο έχει συνταχθεί από το στρατό, διαθέτει εξάλλου στις ένοπλες δυνάμεις το ένα τέταρτο των εδρών κάθε σώματος.

«Είχαν κερδίσει πριν καν τις εκλογές», σχολίασε ένας 28χρονος κάτοικος της Ρανγκούν, ο οποίος ζήτησε να μην κατονομασθεί για λόγους ασφαλείας.

«Ήταν οι μόνοι που συμμετείχαν και επίσης οι διαιτητές. Σχεδόν κανένας δεν θα εμπιστεύεται την κυβέρνηση που θα σχηματίσουν», πρόσθεσε.

Αναλυτές περιγράφουν το PUSD, πολλά στελέχη του οποίου είναι πρώην στρατιωτικοί, ως την κύρια πολιτική έκφραση της χούντας.

Αυτή η τελευταία πήρε την εξουσία με πραξικόπημα το 2021, ανατρέποντας την κυβέρνηση της νομπελίστριας της ειρήνης Αούνγκ Σαν Σου Κι και βυθίζοντας τη χώρα σε εμφύλιο πόλεμο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

