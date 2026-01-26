Τρίκαλα: Η ανακοίνωση της εταιρείας «ΒΙΟΛΑΝΤΑ» για την τραγωδία – «Άγνωστη μέχρι στιγμής η αιτία του σοβαρού περιστατικού»

«Σήμερα σημειώθηκε σοβαρό περιστατικό στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου μας, κατά τη διάρκεια της νυχτερινής βάρδιας, από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία» τονίζει σε ανακοίνωσή της η εταιρεία, ΒΙΟΛΑΝΤΑ μετά τη μεγάλη φωτιά στο εργοστάσιο στα Τρίκαλα. Σημειώνεται ότι έχουν ανασυρθεί ήδη 3 σοροί απανθρακωμένες.

Στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται:

«Η Πυροσβεστική Υπηρεσία και οι αρμόδιες αρχές βρίσκονται στο σημείο και επιχειρούν.

Υπάρχουν 5 αγνοούμενοι εργαζόμενοι και καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και τις αρμόδιες αρχές για τον εντοπισμό τους.

Αυτή τη στιγμή, το μόνο που μας απασχολεί είναι οι άνθρωποί μας. Στεκόμαστε δίπλα σε αυτούς και στις οικογένειές τους και κάνουμε ό, τι είναι δυνατόν για να τους στηρίξουμε. Παράλληλα, συνεργαζόμαστε πλήρως με τις αρμόδιες αρχές και παρέχουμε κάθε διαθέσιμη βοήθεια».