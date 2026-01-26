Τρίκαλα: Πληροφορίες για 4 νεκρές εργαζόμενες από τη φωτιά στο εργοστάσιο «Βιολάντα» – Μία αγνοούμενη

Με τραγικό τρόπο εξελίσσεται η υπόθεση της έκρηξης και της φωτιάς που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας (26/1) στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα. Μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί νεκρές τρεις εργαζόμενες, ενώ πληροφορίες αναφέρουν πως εντοπίστηκε ακόμη μία γυναίκα.

Οι τρεις γυναίκες εντοπίστηκαν νεκρές στο υπόγειο του εργοστασίου. Λίγη ώρα αργότερα φέρεται πως εντοπίστηκε νεκρή και η τέταρτη γυναίκα, ενώ αναζητείται ακόμη μία.

Στο Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων μεταφέρθηκαν τουλάχιστον επτά εργαζόμενοι, οι περισσότεροι για προληπτικούς λόγους. Συνολικά το 24ωρης λειτουργίας εργοστάσιο είχε 12 -13 εργαζόμενους την ώρα της έκρηξης.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, δύο τμήματα φλέγονται από τις 04:00 τα ξημερώματα. Το ωστικό κύμα έκοψε στα δύο το εργοστάσιο, αφού κατέρρευσε τοίχος και στην συνέχεια έπεσε η οροφή.

Το πρώτο κτίριο στα αριστερά ήταν η αποθήκη και μετά ξεκινούσε η παραγωγή. Το σημείο της έκρηξης φαίνεται να ήταν εκεί που βρίσκονταν οι φούρνοι οι οποίου λειτουργούσαν επί 24ωρης βάσης.

Σημειώνεται πως δεν υπήρχαν φιάλες υγραερίου που δικαιολογούν τόσο μεγάλη έκρηξη, αλλά αμμωνία και προπάνιο είναι υλικά που αναφέρθηκαν ως πιθανή αιτία της έκρηξης, η οποία ακούστηκε και μέσα στην πόλη των Τρικάλων.

Στο σημείο επιχειρούν συνολικά 40 πυροσβέστες με 13 οχήματα, ενώ συνδράμουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες του ΟΤΑ, καθώς και η ΕΜΑΚ, όπως και η ΕΜΑΚ από την Λαμία. Παράλληλα, έχει δοθεί εντολή να ανέβει και η ΔΑΕΕ (Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού).

Παρόντες είναι η Αντιπεριφερειάρχης Τρικάλων Χρύσα Ντιντή και ο νέος Αστυνομικός Διευθυντής Τρικάλων, Αθανάσιος Καππάς, ο οποίος αναλαμβάνει καθήκοντα. Οι δύο αξιωματούχοι συντονίζουν από κοντά τις επιχειρήσεις διάσωσης και κατάσβεσης.

Οι πυροσβέστες δίνουν σκληρή μάχη για να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο, ωστόσο το έργο τους χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα δύσκολο λόγω της έκτασης της πυρκαγιάς και των υλικών που καίγονται.

Η ανακοίνωση της εταιρείας “ΒΙΟΛΑΝΤΑ”

«Σήμερα σημειώθηκε σοβαρό περιστατικό στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου μας, κατά τη διάρκεια της νυχτερινής βάρδιας, από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία» τονίζει σε ανακοίνωσή της η εταιρεία, ΒΙΟΛΑΝΤΑ μετά τη μεγάλη φωτιά στο εργοστάσιο στα Τρίκαλα. Σημειώνεται ότι έχουν ανασυρθεί ήδη 3 σοροί απανθρακωμένες.

Στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται:

«Η Πυροσβεστική Υπηρεσία και οι αρμόδιες αρχές βρίσκονται στο σημείο και επιχειρούν.

Υπάρχουν 5 αγνοούμενοι εργαζόμενοι και καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και τις αρμόδιες αρχές για τον εντοπισμό τους.

Αυτή τη στιγμή, το μόνο που μας απασχολεί είναι οι άνθρωποί μας. Στεκόμαστε δίπλα σε αυτούς και στις οικογένειές τους και κάνουμε ό, τι είναι δυνατόν για να τους στηρίξουμε. Παράλληλα, συνεργαζόμαστε πλήρως με τις αρμόδιες αρχές και παρέχουμε κάθε διαθέσιμη βοήθεια».