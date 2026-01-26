Ο πατέρας της κέρδισε 12 εκατ. ευρώ στο λαχείο και τα έφαγε όλα σε λιγότερο από 10 χρόνια – «Πέθανε πάμφτωχος»

  • Ένας πατέρας κέρδισε 12 εκατομμύρια ευρώ στο λαχείο το 2014, επέλεξε άμεση πληρωμή και, μέσα σε λιγότερο από 10 χρόνια, ξόδεψε όλα τα χρήματα, φεύγοντας από τη ζωή το 2023 πάμφτωχος.
  • Αντί να εξασφαλίσει το μέλλον του, ξόδεψε τα κέρδη σε τυχερά παιχνίδια στο Λας Βέγκας, αγορά πολυτελών ειδών και βαριά μηχανήματα για μια επιχείρηση που ποτέ δεν ξεκίνησε.
  • Ο θάνατός του άφησε πίσω του νομικές διαμάχες για την κόρη του, αναδεικνύοντας ένα συχνό μοτίβο όπου οι νικητές του Λόττο καταλήγουν χρεωμένοι μέσα σε μια δεκαετία.
Μαρίνα Σίσκου

timeout

Ο πατέρας της κέρδισε 12 εκατομμύρια ευρώ στο λαχείο - "τα έφαγε όλα σε λιγότερο από 10 χρόνια". Φωτογραφία: Pexels
Η ιστορία αυτή είναι ένα παράδειγμα που μαρτυρά ότι η τύχη μπορεί να μας ευνοήσει μια φορά, αλλά όλα τα υπόλοιπα, είναι δική μας ευθύνη. Όλοι μας κάποια στιγμή έχουμε ονειρευτεί πως μας πέφτει το λαχείο, ώστε να καταφέρουμε να παρατήσουμε τις δουλειές μας, να ταξιδέψουμε τον κόσμο και να ζήσουμε επιτέλους τη ζωή μας στο έπακρο.

Έμαθε ότι κέρδισε 85.000 ευρώ στο λαχείο, όμως η μεγάλη έκπληξη ήρθε μετά – «Έγινε λάθος και έλειπαν κάποια… μηδενικά»

Ωστόσο, το να κερδίσεις το μεγάλο βραβείο δεν σημαίνει πάντα ότι τα κατάφερες στη ζωή. Δεν είναι λίγες οι φορές που οι νικητές του λαχείου έχουν κάνει κακές επιλογές και αλόγιστες σπατάλες, ξοδεύοντας και την τελευταία δεκάρα τους.

Η TikToker @theartofwahr μοιράζεται την ιστορία του πώς ο ξόδεψε ο δικός της πατέρας, τα κέρδη του λαχείου.

Ένα «ξεχασμένο» λαχείο σε βενζινάδικο, τον έκανε εκατομμυριούχο – «Κάποιος το είχε αφήσει στον πάγκο και το πήρα»

“Κέρδισε μια περιουσία και πέθανε πάμφτωχος”

Το 2014, κέρδισε 12 εκατομμύρια ευρώ από το λαχείο. Επέλεξε την άμεση πληρωμή, οπότε πήρε περίπου τα μισά λεφτά. Αντί να εξασφαλίσει το μέλλον του και της οικογένειάς του, κατέληξε να φύγει για το Λας Βέγκας και να αγοράσει ένα σπίτι.

Έπαιξε πολλά τυχερά παιχνίδια και ξόδεψε αρκετά χρήματα σε βαριά μηχανήματα, όπως φορτωτές και εκσκαφείς. Ήθελε να ξεκινήσει μια επιχείρηση, αλλά ποτέ δεν την προχώρησε.

Απειλεί να χωρίσει τη γυναίκα του – «Δεν θέλει να μοιραστούμε τα χρήματα που κερδίσαμε στο λαχείο»

Αγόρασε αυτοκίνητα, γυαλιά ηλίου και όλα τα πολυτελή πράγματα που μπορείτε να φανταστείτε. Πήγε ακόμη και ταξίδια με την καινούρια του φίλη και τα παιδιά της.
Σιγά σιγά, τα εκατομμύρια εξαφανίστηκαν.

«Κέρδισε το 2014 και το 2023 πέθανε φτωχός», είπε η @theartofwahr.

«Είχε κάποια περιουσιακά στοιχεία. Πριν από τον θάνατό του, άρχισε να τα πουλάει, γιατί χρειαζόταν χρήματα», είπε.

Είχε ένα συμβόλαιο ακινήτου για το σπίτι στο Λας Βέγκας και το πλήρωσε εξολοκλήρου.

Στη συνέχεια, σκόπευε να το πουλήσει σε κάποιον με συμβόλαιο, αλλά ο άνθρωπος σταμάτησε να πληρώνει.

Τελικά, έκανε μήνυση γιατί είχε πουλήσει δύο ακίνητα που έπρεπε να του παραδοθούν. Τώρα, μετά τον θάνατο του πατέρα της, εκείνη κατέληξε σε νομική μάχη για δύο – τρία χρόνια σχετικά με το σπίτι στο Λας Βέγκας. Έτσι, ο πατέρας της άφησε πίσω του μια πραγματική αναστάτωση.

Πολλοί χρήστες του TikTok μοιράστηκαν στα σχόλια τι θα έκαναν εκείνοι με τα χρήματα.

“Πολύ συχνό μοτίβο”

Αρκετοί αναγνώστες έσπευσαν να επισημάνουν το μοτίβο του πώς οι νικητές του Λόττο καταλήγουν χρεωμένοι μέσα σε μια δεκαετία.

«Δεν θα καταλάβω ποτέ πώς κάποιοι πετάνε τα χρήματα έτσι. Έχω τρία παιδιά και το πρώτο πράγμα που θα έκανα θα ήταν να ανοίξω ξεχωριστούς λογαριασμούς επενδύσεων για καθένα από αυτά, ώστε όταν φτάσουν σε μια ορισμένη ηλικία, να έχουν χρήματα για να τους βοηθήσουν στη ζωή», σχολίασε ένας χρήστης.

«Θα αγόραζα μια οικογενειακή έπαυλη, ώστε τα παιδιά μου να έχουν πάντα ένα μέρος να μείνουν.  Δεν μπορώ να φανταστώ να ξοδεύω μόνο για τον εαυτό μου και να μην βοηθάω την οικογένειά μου», δήλωσε άλλος.

«Η μαμά μου δούλευε σε μια πιστωτική ένωση. Έλεγε ότι όλοι οι πελάτες που κέρδιζαν στο Λόττο κατέληγαν σε τεράστια χρέη μέσα σε 10 χρόνια. Οπότε, το πιστεύω απόλυτα. Πολύ λυπηρό που δεν ζήτησε τη βοήθεια ενός χρηματοοικονομικού συμβούλου και δεν κράτησε χρήματα για τα παιδιά του», πρόσθεσε ένας τρίτος.

Πώς θα αξιοποιούσατε εσείς τα χρήματα από το τυχερό λαχείο;

