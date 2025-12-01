Ένα «ξεχασμένο» λαχείο σε βενζινάδικο, τον έκανε εκατομμυριούχο – «Κάποιος το είχε αφήσει στον πάγκο και το πήρα»

Ένας άνδρας στο Μίσιγκαν κέρδισε ένα τεράστιο ποσό, αφού ανακάλυψε ένα «ξυστό» που είχε μείνει πάνω στον πάγκο ενός βενζινάδικου. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Λοταρίας του Μίσιγκαν, ένας άνδρας 33 ετών από την κομητεία Γουέιν κέρδισε το κορυφαίο έπαθλο του 1 εκατομμυρίου δολαρίων, αφού πήρε ένα δελτίο, τύπου Blazing Suits κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του σε ένα βενζινάδικο στο Ντιτρόιτ.

«Υπήρχε ένα δελτίο Blazing Suits στον πάγκο που κάποιος άλλος είχε αποφασίσει να μην αγοράσει, οπότε το αγόρασα εγώ», δήλωσε ο σούπερ τυχερός παίκτης, προσθέτοντας ότι αποφάσισε να πάρει το ξυστό των 10 δολαρίων από τον πάγκο αντί να αγοράσει ένα καινούργιο.

«Έξυσα το εισιτήριο και δεν μπορούσα να πιστέψω όταν είδα ότι κέρδιζε 1 εκατομμύριο δολάρια!» θυμάται. «Δεν θα φανταζόμουν ποτέ ότι θα κέρδιζα ένα τόσο μεγάλο ποσό στη λοταρία, οπότε είναι πραγματικά μια ευλογία.»

Τι θα κάνει με τα χρήματα του λαχείου

Σύμφωνα με τη Λοταρία του Μίσιγκαν, ο παίκτης αγόρασε το τυχερό του εισιτήριο από το Fawaz Petroleum LLC, που βρίσκεται στην οδό Schoolcraft στο Ντιτρόιτ. Ο νικητής επισκέφτηκε τα γραφεία της Λοταρίας για να παραλάβει το έπαθλό του και επέλεξε να λάβει τα κέρδη του με μια εφάπαξ πληρωμή περίπου 693.000 δολαρίων, αντί για δόσεις σε βάθος χρόνου για το συνολικό ποσό.

Σύμφωνα με τον ίδιο, σκοπεύει να αποταμιεύσει τα χρήματα για δύσκολες στιγμές που ίσως παρουσιαστούν στο μέλλον. «Το να κερδίσεις είναι υπέροχο συναίσθημα, αλλά φέρνει και πολλή πίεση, γιατί το μυαλό σου αρχίζει να σκέφτεται όλες τις διαφορετικές επιλογές που έχεις με αυτό το ποσό χρημάτων», είπε ο ίδιος.

Η Λοταρία του Μίσιγκαν δωρίζει τα έσοδα από τα τυχερά παιχνίδια στο Υπουργείο Παιδείας, και μόνο πέρυσι συνέβαλε με περισσότερα από 1 δισεκατομμύριο δολάρια στη στήριξη των σχολείων. «Τα στιγμιαία τυχερά παιχνίδια, όπως το Blazing Suits, βοηθούν στην αύξηση των πωλήσεων, γεγονός που ενισχύει τη συνεισφορά μας στα σχολεία του Μίσιγκαν», πρόσθεσε ο Shkreli. «Στο οικονομικό έτος 2025, η Λοταρία συνέβαλε με περισσότερα από 1 δισεκατομμύριο δολάρια στο Ταμείο Σχολικής Βοήθειας για έβδομο συνεχόμενο έτος».

Σύμφωνα με τη Λοταρία, οι παίκτες στο Μίσιγκαν έχουν κερδίσει πάνω από 14 εκατομμύρια δολάρια παίζοντας το Blazing Suits, που ξεκίνησε τον Ιούνιο. Τα εισιτήρια των 10 δολαρίων προσφέρουν τη δυνατότητα στους παίκτες να κερδίσουν ποσά από 10 δολάρια έως 1 εκατομμύριο δολάρια. Πάνω από 32 εκατομμύρια δολάρια σε έπαθλα απομένουν, συμπεριλαμβανομένων δύο κορυφαίων επάθλων του 1 εκατομμυρίου δολαρίων και 15 επάθλων των 2.000 δολαρίων.

Kέρδισε 150.000 δολάρια στο με αριθμούς που της έδωσε το… ChatGPT

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά φέτος που ένας παίκτης λοταρίας στο Μίσιγκαν κέρδισε βραβείο με ασυνήθιστο τρόπο επιλογής του εισιτηρίου του. Μια γυναίκα κέρδισε 100.000 δολάρια παίζοντας Powerball, αφού χρησιμοποίησε το ChatGPT για να επιλέξει τους αριθμούς της. Η Tammy Carvey, 45 ετών, από το Wyandotte, αγόρασε το εισιτήριό της διαδικτυακά στο MichiganLottery.com για την κλήρωση της 6ης Σεπτεμβρίου.

«Παίζω Powerball μόνο όταν το τζάκποτ είναι μεγάλο, και το τζάκποτ είχε ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο, οπότε αγόρασα ένα δελτίο», δήλωσε στους υπεύθυνους της λοταρίας όταν παρέλαβε το έπαθλό της. «Ζήτησα από το ChatGPT να μου δώσει ένα σετ αριθμών για το Powerball, και αυτοί ήταν οι αριθμοί που έπαιξα στο δελτίο μου», εξήγησε. «Μόνο όταν συνδέθηκα στο λογαριασμό μου στη Michigan Lottery συνειδητοποίησα ότι είχα προσθέσει το Power Play στο δελτίο μου και κέρδισα 100.000 δολάρια». «Εγώ και ο σύζυγός μου ήμασταν σε πλήρη αμηχανία», πρόσθεσε.