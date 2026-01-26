Χρίστος Δήμας στη Realnews: Εφαρμόζουμε σχέδιο δράσης για τον εκσυγχρονισμό της αεροναυτιλίας

«Η κυβέρνηση παραμένει προσηλωμένη στην εφαρμογή των πολιτικών στις οποίες έχει δεσμευτεί απέναντι στους πολίτες, με ξεκάθαρους στόχους τη συνεχή βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και τη διαρκή αναβάθμιση της θέσης της Ελλάδας σε διεθνές επίπεδο», τονίζει στη Realnews ο Χρίστος Δήμας.

Στον ΣΠΥΡΟ ΜΟΥΡΕΛΑΤΟ – ΠΗΓΗ: Realnews

Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών αναφέρει ότι είναι επιλογή της κυβέρνησης να εκσυγχρονιστεί θεσμικά και τεχνολογικά ο τομέας της αεροναυτιλίας, εφαρμόζοντας το σχέδιο δράσης που έχει καταρτίσει σε συνεργασία με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς.

Κύριε υπουργέ, προκλήθηκε ανησυχία από το περιστατικό με τον θόρυβο στις συχνότητες του FIR Αθηνών. Υπήρξε θέμα ασφάλειας για τους επιβάτες των αεροσκαφών και ποια μέτρα λαμβάνετε ώστε να αντικατασταθούν τα παλαιά συστήματα;

Το περιστατικό της 4ης Ιανουαρίου αντιμετωπίζεται ως ένα σοβαρό γεγονός, το οποίο προκάλεσε μεγάλη ταλαιπωρία στους επιβάτες πολλών πτήσεων. Αμεσα διατάχθηκε ΕΔΕ στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) και συγκροτήθηκε επιτροπή διερεύνησης των αιτιών του συμβάντος. Στο πόρισμα στο οποίο κατέληξε, αναφέρεται ρητά πως δεν διαπιστώθηκε ζήτημα ασφάλειας πτήσεων υπό την έννοια της έκθεσης αεροσκαφών σε άμεσο ή έμμεσο κίνδυνο. Σίγουρα, ωστόσο, το γεγονός δεν επιτρέπει εφησυχασμό. Απεναντίας, επιβεβαιώνει την ορθότητα της επιλογής της κυβέρνησης να εκσυγχρονιστεί θεσμικά και τεχνολογικά ο τομέας της αεροναυτιλίας, εφαρμόζοντας το σχέδιο δράσης που έχουμε καταρτίσει σε συνεργασία με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Ψηφίσαμε νόμο τον Οκτώβριο, με τον οποίο ενισχύονται η διοικητική αυτονομία και η οικονομική αυτοτέλεια της ΥΠΑ. Οι διαγωνισμοί για την προμήθεια σύγχρονων συστημάτων αεροναυτιλίας είναι σε εξέλιξη, ενώ έγιναν και οι πρώτες προσλήψεις ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας στην ΥΠΑ, η οποία θα ενισχυθεί και φέτος με επιπλέον προσωπικό, με βάση τον προγραμματισμό. Σε πρώτο χρόνο, επίσης, συγκροτήθηκε ομάδα διαχείρισης κρίσεων από στελέχη τεχνικών τμημάτων της ΥΠΑ και του ΟΤΕ, τα οποία ήδη καταγράφουν τις αδυναμίες των συστημάτων και είναι σε συνεργασία με σκοπό την ταχύτερη αντιμετώπιση τυχόν ζητημάτων. Η συγκεκριμένη ομάδα θα συνεργαστεί και στην τοποθέτηση των νέων πομποδεκτών που προμηθεύεται η ΥΠΑ, στο πλαίσιο σύμβασης που υπεγράφη τον Οκτώβριο. Επιπλέον, μόλις πριν από λίγες ημέρες αναλάβαμε πρωτοβουλία ώστε να καλυφθούν από δωρεά του ιδιωτικού τομέα στην ΥΠΑ, ύψους 4,7 εκατ. ευρώ, η προμήθεια και εγκατάσταση σύγχρονου Συστήματος Επικοινωνιών και Καταγραφής Φωνής VCRS (Voice Communication & Recording System) για τα Κέντρα Ελέγχου Περιοχής Αθηνών και Μακεδονίας (ΚΕΠΑΘΜ), που εξυπηρετούν το σύνολο του ελληνικού εναέριου χώρου (FIR/UIR). Επομένως, το πλάνο που έχουμε για την αναβάθμιση της αεροναυτιλίας υλοποιείται το τελευταίο χρονικό διάστημα, αξιοποιώντας όλες τις δυνατότητες που μας παρέχει ο νόμος.

Εχετε δηλώσει ότι περιμένουμε, φέτος, να ολοκληρωθούν η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά και ο αυτοκινητόδρομος Ε-65. Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα;

Είναι δύο εμβληματικά έργα τα οποία σύντομα θα παραδοθούν στην κοινωνία. Ο Ε-65 είναι ένας αυτοκινητόδρομος που συνδέει τη Στερεά Ελλάδα και τη Θεσσαλία με τη δυτική Μακεδονία και την Ηπειρο, από τη Λαμία μέχρι τον κόμβο της Εγνατίας Οδού στα Γρεβενά. Ενας σύγχρονος δρόμος, ο οποίος θα συμβάλει καθοριστικά στην οδική ασφάλεια και θα διευκολύνει το εμπόριο, τον πρωτογενή τομέα και τον τουρισμό. Οι εργασίες προχωρούν και, με βάση τις εκτιμήσεις, το βόρειο τμήμα που υπολείπεται θα παραδοθεί στην κυκλοφορία στο τέλος του πρώτου εξαμήνου. Στη Θεσσαλονίκη, το μετρό έχει αλλάξει τον συγκοινωνιακό χάρτη της πόλης προσφέροντας μια αξιόπιστη επιλογή μετακίνησης στους πολίτες και τους επισκέπτες της. Η επέκταση προς την Καλαμαριά θα εξυπηρετήσει δεκάδες χιλιάδες κατοίκους των ανατολικών περιοχών, καθώς προστίθενται στο δίκτυο πέντε νέοι σταθμοί: Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρήνη και Μίκρα. Με τη λειτουργία της νέας γραμμής την άνοιξη, εκτιμάται πως θα περιοριστεί περαιτέρω και η κυκλοφοριακή συμφόρηση στους δρόμους της Θεσσαλονίκης, όπου ήδη κυκλοφορούν κατά 15% λιγότερα αυτοκίνητα, σύμφωνα με στοιχεία του Ινστιτούτου Μεταφορών ΕΚΕΤΑ, εξαιτίας του μετρό. Επιπλέον, ένα τόσο σπουδαίο έργο ενισχύει και τον μητροπολιτικό χαρακτήρα της Θεσσαλονίκης στη νοτιοανατολική Ευρώπη.

Κύριε υπουργέ, πού βρίσκονται σήμερα οι εργασίες στον Βόρειο Οδικό Αξονα Κρήτης, δεδομένου ότι αποτελεί την τελευταία εκκρεμότητα όσον αφορά τους αυτοκινητοδρόμους;

Ο σχεδιασμός της κυβέρνησης για τον ΒΟΑΚ προβλέπει τη δημιουργία ενός σύγχρονου αυτοκινητοδρόμου που θα συνδέει τη μία άκρη της Κρήτης με την άλλη. Ηδη εκτελούνται εργασίες στο τμήμα του δημόσιου έργου από τον Αγιο Νικόλαο μέχρι τη Νεάπολη και στο τμήμα ΣΔΙΤ από τη Νεάπολη μέχρι τη Χερσόνησο. Παράλληλα, λειτουργούν εργοτάξια στις παρακάμψεις Χανίων και Ρεθύμνου, ενώ το αμέσως επόμενο διάστημα αναμένεται να εγκατασταθούν και στην παράκαμψη του Ηρακλείου. Πρόσφατα ενεργοποιήσαμε και το τμήμα της προαίρεσης Κίσσαμος-Χανιά προς τα δυτικά, έξι μήνες νωρίτερα από τον προγραμματισμό, όπως ακριβώς είχαμε προαναγγείλει στις 9 Μαΐου 2025, όταν και υπεγράφη η σύμβαση παραχώρησης για το βασικό τμήμα του ΒΟΑΚ, Χανιά – Ηράκλειο. Οσον αφορά την επέκταση στα ανατολικά, χρηματοδοτούνται οι μελέτες για το τμήμα από την Παχιά Αμμο μέχρι τη Σητεία. Επιπλέον, υλοποιούνται και παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας στον υφιστάμενο δρόμο. Σήμερα γίνονται έργα στα τμήματα Χανιά – Κολυμπάρι και Ηράκλειο – Λινοπεράματα και εντός του έτους θα γίνουν και σε άλλα πέντε σημεία. Στόχος είναι να μειωθούν τα ατυχήματα έως ότου ολοκληρωθεί ο καινούργιος δρόμος.

Εκτιμάτε ότι οι πρόσφατες κυβερνητικές πρωτοβουλίες ανταποκρίνονται στα αιτήματα των αγροτών;

Εξαρχής η κυβέρνηση κατέστησε σαφή την πρόθεση διαλόγου με στόχο την εξεύρεση λύσεων στα αιτήματα των αγροτών, πάντα εντός των δημοσιονομικών αντοχών και με πλήρη σεβασμό στους ευρωπαϊκούς κανόνες. Αδιαπραγμάτευτος στόχος της κυβέρνησης είναι η υποστήριξη και ενίσχυση των έντιμων παραγωγών, οι οποίοι αποτελούν τη συντριπτική πλειονότητα σε όλη την επικράτεια. Στο πλαίσιο αυτό, αποφασίστηκαν μέτρα που αποσκοπούν στη μείωση του κόστους παραγωγής, στην επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο, στον εκσυγχρονισμό του πρωτογενούς τομέα, αλλά και στην προσαρμογή στις νέες περιβαλλοντικές και εμπορικές απαιτήσεις της διεθνούς αγοράς, ώστε ο αγροτικός τομέας να καταστεί περισσότερο ανταγωνιστικός.

Προ ημερών η Μαρία Καρυστιανού υποστήριξε πως για το ζήτημα των αμβλώσεων θα πρέπει να γίνει δημόσια διαβούλευση. Τι απαντάτε; Το υπό ίδρυση κόμμα μπορεί να αναδιατάξει τις πολιτικές ισορροπίες;

Σε μια δημοκρατική χώρα ο καθένας μπορεί να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, υπάρχει σαφής διάκριση μεταξύ του δικαιώματος της ελεύθερης έκφρασης και της χάραξης δημόσιας πολιτικής. Το δικαίωμα των γυναικών στην άμβλωση είναι θεσμικά και συνταγματικά κατοχυρωμένο εδώ και δεκαετίες. Σε ό,τι αφορά το ενδεχόμενο αναδιάταξης του πολιτικού σκηνικού στις επόμενες εκλογές, κάθε πολίτης έχει το δικαίωμα να ιδρύσει πολιτικό κόμμα και να τεθεί στην κρίση του ελληνικού λαού, ο οποίος, ως κυρίαρχος, θα αποφασίσει. Η κυβέρνηση παραμένει προσηλωμένη στην εφαρμογή των πολιτικών στις οποίες έχει δεσμευτεί απέναντι στους πολίτες, με ξεκάθαρους στόχους τη συνεχή βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και τη διαρκή αναβάθμιση της θέσης της Ελλάδας σε διεθνές επίπεδο.

Εντονη ανησυχία έχει προκαλέσει στην Ευρώπη η πρόθεση των ΗΠΑ να αναλάβουν τον έλεγχο της Γροιλανδίας. Ποια είναι η ενδεδειγμένη απάντηση από την πλευρά της Ε.Ε.; Σας προβληματίζουν οι διαφορές ανάμεσα στις προσεγγίσεις της Ουάσιγκτον και των Βρυξελλών;

Η Γροιλανδία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Βασιλείου της Δανίας και, κατ’ επέκταση, της ευρωπαϊκής οικογένειας. Υπό αυτή την έννοια, οποιαδήποτε μεταβολή του υφιστάμενου καθεστώτος, εκτός του πλαισίου του Διεθνούς Δικαίου και των συμμαχικών δεσμεύσεων, θα είχε ιδιαίτερα αρνητικές -αν όχι αποσταθεροποιητικές- συνέπειες για τη συλλογική ασφάλεια. Η Ευρωπαϊκή Ενωση οφείλει -και αυτό πράττεινα έχει μια ενιαία και ξεκάθαρη στάση, αξιοποιώντας όλα τα θεσμικά και διπλωματικά εργαλεία που διαθέτει. Η Ελλάδα έχει αποδείξει διαχρονικά τη θέση της σε μια ισχυρή Ευρώπη, που συνομιλεί ισότιμα με τις Ηνωμένες Πολιτείες στη βάση κοινών αξιών, αμοιβαίου σεβασμού και κοινών στρατηγικών στόχων, που αποτελούν, άλλωστε τον πυρήνα και των εξαιρετικών ελληνοαμερικανικών σχέσεων.