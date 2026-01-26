Ρωσία: Παιδί εγκλωβίστηκε σε βυθιζόμενο ταξί και σώθηκε από «ήρωες» παρευρισκόμενους – Καρέ καρέ η δραματική διάσωση

Σύνοψη από το

Enikos Newsroom

διεθνή

Στιγμές ηρωισμού εκτυλίχθηκαν στo Νταγκεστάν της Ρωσίας, όταν κάτοικοι κατάφεραν να σώσουν ένα μικρό αγόρι που είχε εγκλωβιστεί σε ταξί, το οποίο ξέφυγε από τον δρόμο και έπεσε σε ένα κανάλι.

Το περιστατικό συνέβη στο κανάλι της Επανάστασης του Οκτώβρη, έναν από τους κύριους υδάτινους δρόμους της πόλης Μαχατσκαλά, πρωτεύουσα του Νταγκεστάν.

Ο οδηγός του ταξί έχασε τον έλεγχο και το όχημα παρασύρθηκε από τα νερά, εγκλωβίζοντας μέσα το αγόρι και τη μητέρα του. Οι κάτοικοι που παρακολουθούσαν αμέσως αντέδρασαν.

«Μόλις είδα το αυτοκίνητο να κινείται στο ρεύμα, φώναξα στον οδηγό να μου πει αν υπάρχει παιδί μέσα», είπε ένας μάρτυρας, προσθέτοντας ότι ήταν έτοιμος να βουτήξει γυμνός στο θολό νερό για να σώσει το παιδί.

Ωστόσο, οι άνδρες που παρακολουθούσαν σκέφτηκαν ένα τολμηρό σχέδιο σε χρόνο μηδέν.


Τρεις εξ αυτών, ανάμεσά τους και ένας που φορούσε μόνο τα εσώρουχά του, ανέβηκαν σε μια μεταλλική δοκό πάνω από το κανάλι, περίμεναν το ταξί να περάσει κάτω από αυτούς και έφτασαν το χέρι τους για να πιάσουν το παιδί που τους το παρέδωσε ο οδηγός από το παράθυρο.

Στη συνέχεια, σηκώσανε τον μικρό και, ισορροπώντας προσεκτικά πάνω στο δοκάρι, τον πέρασαν με ασφάλεια σε έναν άλλον διασώστη στην όχθη του καναλιού.

Λίγα λεπτά αργότερα, οι ήρωες κατάφεραν να σώσουν και τη μητέρα του παιδιού, η οποία επίσης είχε παγιδευτεί μέσα στο βυθιζόμενο ταξί. Ο οδηγός, σύμφωνα με τις αναφορές, κατάφερε επίσης να βγει ζωντανός.

05:14 , Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026

