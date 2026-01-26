Φωτιά στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα: «Η έκρηξη ήταν σαν να έπεσε πύραυλος» – Συγκλονισμένοι οι συγγενείς των εργαζόμενων που έχασαν την ζωή τους

Σκηνές αρχαίας τραγωδίας καταγράφονται έξω από το εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, όπου σημειώθηκε ισχυρή έκρηξη και ακολούθησε μεγάλη φωτιά, η οποία μαίνεται μέχρι και αυτή την στιγμή. Τρεις γυναίκες εργαζόμενες εντοπίστηκαν νεκρές στον υπόγειο χώρο, ενώ σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες εντοπίστηκε ακόμη μία απανθρακωμένη σορός και συνεχίζονται οι έρευνες για την πέμπτη γυναίκα.

Ρεπορτάζ: Κωνσταντίνα Χαϊνά

Από την πυρκαγιά τραυματίστηκαν εργαζόμενοι, με τις πληροφορίες για τον αριθμό τους να είναι συγκεχυμένες. Τουλάχιστον 6 άτομα μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή τους. Συνολικά το 24ωρης λειτουργίας εργοστάσιο είχε 12-13 εργαζόμενους την ώρα της έκρηξης και ακολούθησε η πυρκαγιά περίπου στις 04:00 τα ξημερώματα.

Η ισχυρή έκρηξη έγινε αισθητή σε όλη την πόλη των Τρικάλων, με τον κ. Δημήτρη Αρμάγο, πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου της περιοχής, να επισημαίνει στο enikos.gr πως «ήταν σαν να έπεσε πύραυλος». Μάλιστα, όπως μετέδωσαν τοπικά μέσα, μαρτυρίες κατοίκων αναφέρουν ότι έτριξαν ακόμα και τα τζάμια στα γύρω σπίτια.

Από την πλευρά του ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, ανέφερε στο enikos.gr πως οι εργαζόμενοι που κατάφεραν να σωθούν, «βρίσκονταν κοντά στην έξοδο, και όταν άκουσαν την έκρηξη πρόλαβαν να βγουν».

Από τη σφοδρότητα του ωστικού κύματος άνοιξαν τα διπλανά πάνελ, ενώ μέρος της σκεπής κατέρρευσε, με αποτέλεσμα το κτίριο να τυλιχθεί αμέσως στις φλόγες. Σημειώνεται πως δεν υπήρχαν φιάλες υγραερίου που δικαιολογούν τόσο μεγάλη έκρηξη, αλλά αμμωνία και προπάνιο είναι υλικά που αναφέρθηκαν ως πιθανή αιτία.

«Έχει “μαλλιάσει” η γλώσσα μας, ως Εργατικό Κέντρο Τρικάλων να επισημαίνουμε διαρκώς τα μέτρα που πρέπει να παρθούν για την υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζομένων, γενικότερα στις επιχειρήσεις και στα εργοστάσια της περιοχής μας. Στην συγκεκριμένη επιχείρηση δεν γνωρίζω εάν τηρήθηκαν τα μέτρα ασφαλείας, αλλά αυτό που θα ζητήσουμε εμείς είναι να έχουμε πρόσβαση σε οποιοδήποτε πόρισμα, γιατί για εμάς ξημέρωσε μία τραγική ημέρα με νεκρούς εργαζόμενους. Στο σημείο εδώ βρίσκονται οι συγγενείς των θυμάτων, που δεν μπορούν να πιστέψουν αυτό που συμβαίνει, είναι συγκλονισμένοι. Δεν μπορούν καν να μιλήσουν, ακούγονται μόνο κραυγές και φωνές».

Στο σημείο επιχειρούν συνολικά 40 πυροσβέστες με 13 οχήματα, ενώ συνδράμουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες του ΟΤΑ, καθώς και η ΕΜΑΚ, όπως και η ΕΜΑΚ από την Λαμία. Παράλληλα, έχει δοθεί εντολή να ανέβει και η ΔΑΕΕ (Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού).

Παρόντες είναι η Αντιπεριφερειάρχης Τρικάλων Χρύσα Ντιντή και ο νέος Αστυνομικός Διευθυντής Τρικάλων, Αθανάσιος Καππάς, ο οποίος αναλαμβάνει καθήκοντα. Οι δύο αξιωματούχοι συντονίζουν από κοντά τις επιχειρήσεις διάσωσης και κατάσβεσης.

Οι πυροσβέστες δίνουν σκληρή μάχη για να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο, ωστόσο το έργο τους χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα δύσκολο λόγω της έκτασης της πυρκαγιάς και των υλικών που καίγονται.

H πρώτη ανακοίνωση της «Βιολάντα»

Πριν να γίνει γνωστή η τραγική εξέλιξη από τη φωτιά στο εργοστάσιο, η «Βιολάντα» σε ανακοίνωσή της ανέφερε τα εξής:

«Σήμερα σημειώθηκε σοβαρό περιστατικό στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου μας, κατά τη διάρκεια της νυχτερινής βάρδιας, από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία και οι αρμόδιες αρχές βρίσκονται στο σημείο και επιχειρούν.

Υπάρχουν 5 αγνοούμενοι εργαζόμενοι και καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και τις αρμόδιες αρχές για τον εντοπισμό τους.

Αυτή τη στιγμή, το μόνο που μας απασχολεί είναι οι άνθρωποί μας. Στεκόμαστε δίπλα σε αυτούς και στις οικογένειές τους και κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να τους στηρίξουμε. Παράλληλα, συνεργαζόμαστε πλήρως με τις αρμόδιες αρχές και παρέχουμε κάθε διαθέσιμη βοήθεια».