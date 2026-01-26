ΗΠΑ: Τουλάχιστον 21 νεκροί από το πολικό ψύχος – Στο σκοτάδι πάνω από 800.000 νοικοκυριά, έχουν ακυρωθεί 19.000 πτήσεις – ΦΩΤΟ

πηγή: EPA/SARAH YENESEL

Εκατομμύρια Αμερικανοί βρίσκονται σήμερα αντιμέτωποι με ένα κύμα πολικού ψύχους, που επιδεινώνει τις επιπτώσεις μιας χιονοκαταιγίδας, με τα ακραία καιρικά φαινόμενα να έχουν προκαλέσει τον θάνατο τουλάχιστον 21 ανθρώπων και να έχουν βυθίσει στο σκοτάδι περισσότερα από 800.000 νοικοκυριά.

Στην περιοχή των Μεγάλων Λιμνών, στις βόρειες ΗΠΑ, οι κάτοικοι όταν ξύπνησαν επικρατούσαν ακραίες θερμοκρασίες, χαμηλότερες των -20 βαθμών Κελσίου και έως τους -30 βαθμούς σε περιοχές της Μινεσότας και του Ουισκόνσιν (βόρεια), σύμφωνα με την αμερικανική μετεωρολογική υπηρεσία (NWS).

Αυτές οι θερμοκρασίες αναμένεται να καταγράψουν περαιτέρω πτώση τις επόμενες ημέρες εξαιτίας μιας μάζας αρκτικού αέρα, ιδίως στις περιοχές στα κεντρικά της χώρας, όπου η αίσθηση της θερμοκρασίας αναμένεται στους -45 βαθμούς Κελσίου.

Κατά μήκος της χώρας, ισχυρές χιονοπτώσεις, πάνω από 30 εκατοστά σε περίπου 20 πολιτείες, είχαν ως αποτέλεσμα εκτεταμένες διακοπές στην ηλεκτροδότηση.

Σύμφωνα με τον εξειδικευμένο ιστότοπο PowerOutage.com, περίπου 820.000 καταναλωτές παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα σήμερα το πρωί τοπική ώρα, ιδίως στις νότιες ΗΠΑ, όπου ο παγετός έχει προκαλέσει πτώσεις των γραμμών ηλεκτροδότησης.

Σχεδόν 250.000 άνθρωποι έχουν πληγεί στο Τενεσί και περισσότεροι από 150.000 στο Μισισίπι.

«Οι διακοπές στην ηλεκτροδότηση θα μπορούσαν να διαρκέσουν ακόμα περισσότερες ημέρες, διότι οι αρχές αγωνίζονται να συνέλθουν (από την κακοκαιρία). Οι περισσότερες από αυτές τις περιοχές δεν έχουν ούτε τα μέσα ούτε τους αναγκαίους πόρους να καθαρίσουν έπειτα από τέτοια γεγονότα, διότι δεν είναι συνηθισμένες σε αυτό», εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων η μετεωρολόγος Άλισον Σαντορέλι.

ΗΠΑ, πολικό ψύχος
Αεροφωτογραφία που δείχνει μία κατοικημένη γειτονιά στο Μισούρι να έχει καλυφθεί από χιόνι (Photo by Austin Johnson / AFP)

Τουλάχιστον 21 νεκροί

Αυτές οι ακραίες συνθήκες είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον 21 ανθρώπων, σύμφωνα με έναν απολογισμό βάσει των πληροφοριών που μεταδίδουν αμερικανικά ΜΜΕ.

Στο Τέξας, οι αρχές επιβεβαίωσαν τρεις θανάτους, μεταξύ αυτών εκείνον μιας 16χρονης που σκοτώθηκε σε ένα δυστύχημα με έλκηθρο. Δύο άνθρωποι πέθαναν από υποθερμία στη Λουϊζιάνα και ένας στην Αϊόβα, σε μια σύγκρουση.

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης Ζόραν Μαμντάνι δήλωσε πως πέντε άνθρωποι βρέθηκαν νεκροί σε εξωτερικούς χώρους κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

«Αν και δεν γνωρίζουμε προς το παρόν τα αίτια των θανάτων τους, τίποτε δεν μπορεί να υπενθυμίσει περισσότερο τον κίνδυνο του ακραίου ψύχους και την ευαλωτότητα πολλών κατοίκων, ιδίως άστεγων Νεοϋορκέζων», είπε χθες.

Τουλάχιστον 20 πολιτείες τέθηκαν σε κατάσταση συναγερμού, όπως και η πρωτεύουσα Ουάσινγκτον και σοβαρά προβλήματα έχουν καταγραφεί στις μεταφορές.

Σε μεγάλα αεροδρόμια, από την Ουάσινγκτον, τη Φιλαδέλφεια έως στη Νέα Υόρκη, τα δρομολόγια σχεδόν ανεστάλησαν, την ώρα που περισσότερες από 19.000 πτήσεις έχουν ακυρωθεί από το Σάββατο και χιλιάδες άλλες έχουν καθυστερήσει, σύμφωνα με τον ιστότοπο FlightAware.

Δείτε φωτογραφίες

ΗΠΑ, πολικό ψύχος
πηγή: Photo by CHARLY TRIBALLEAU/AFP
ΗΠΑ, πολικό ψύχος
Χιόνι στο Σέντραλ Παρκ της Νέας Υόρκης (Photo by TIMOTHY A. CLARY/AFP)
ΗΠΑ, πολικό ψύχος
Μια οικογένεια διασχίζει την Sixth Avenue στο χιόνι στη Νέα Υόρκη (AFP)
ΗΠΑ, πολικό ψύχος
Χιόνι στο Νάσβιλ του Τενεσί (AP Photo/George Walker IV)
ΗΠΑ, πολικό ψύχος
πηγή: Photo by CHARLY TRIBALLEAU/AFP
ΗΠΑ, πολικό ψύχος
Ένα άτομο τρέχει με σορτς στη γέφυρα του Μπρούκλιν (AP Photo/Alyssa Goodman)
ΗΠΑ, πολικό ψύχος
Άνθρωποι περπατούν κατά μήκος του National Mall στην Ουάσινγκτον (AP Photo/Julia Demaree Nikhinson)
ΗΠΑ, πολικό ψύχος
Χιόνι στο Σικάγο (AP Photo/Nam Y. Huh)
ΗΠΑ, πολικό ψύχος
Κολλημένο λεωφορείο στο Πίτσμπουργκ (AP Photo/Gene J. Puskar)
ΗΠΑ, πολικό ψύχος
Ένα εκχιονιστικό όχημα διασχίζει τη γέφυρα του Μπρούκλιν (AP Photo/Alyssa Goodman)

