Τζον Ρόμπερτσον: Πέθανε σε ηλικία 73 ετών ο θρύλος της Νότιγχαμ Φόρεστ

Σήφης Γαρυφαλάκης

Τζον Ρόμπερτσον
Η Νότιγχαμ Φόρεστ με συλλυπητήρια ανακοίνωσή της ενημέρωσε για τον θάνατο του παλαίμαχου Σκωτσέζου ποδοσφαιριστή της Τζον Ρόμπερτσον, σε ηλικία 73 ετών. Ο θρύλος της Νότιγχαμ Φόρεστ άφησε την τελευταία πνοή του το πρωί σήμερα, ανήμερα των Χριστουγέννων, μετά από μακρά μάχη με ασθένεια.

Ο Τζον Ρόμπερτσον φόρεσε τη φανέλα της Νότιγχαμ Φόρεστ από το 1970 έως το 1983 μετρώντας 61 γκολ σε 386 συμμετοχές, εν συνεχεία αγωνίστηκε στην Ντέρμπι Κάουντι μετρώντας 3 γκολ σε 72 συμμετοχές, για να επιστρέψει για μία σεζόν στη Νότιγχαμ Φόρεστ (1985-86) μετρώντας 11 εμφανίσεις.

Ο Ρόμπερτσον συνέβαλε στο νικητήριο γκολ των «κόκκινων» στον τελικό του Κυπέλλου Πρωταθλητριών ενάντια στη Μάλμε το 1979, δίνοντας την ασίστ στον Φράνσις για το ιστορικό γκολ της Νότιγχαμ.

Στη συλλυπητήρια ανακοίνωση της η Νότιγχαμ Φόρεστ αναφέρει:

«Με λύπη σας ανακοινώνουμε τον θάνατο του θρύλου και αγαπητού φίλου της Νότιγχαμ Φόρεστ, Τζον Ρόμπερτσον.

Ένας αληθινός θρύλος του συλλόγου μας και δύο φορές νικητής του Ευρωπαϊκού Κυπέλλου, το απαράμιλλο ταλέντο, η ταπεινότητα και η ακλόνητη αφοσίωσή του στη Νότιγχαμ Φόρεστ δεν θα ξεχαστούν ποτέ.

Οι σκέψεις μας είναι με την οικογένεια, τους φίλους και όλους όσους τον αγαπούσαν.

Αναπαύσου εν ειρήνη, Ρόμπο… Ο καλύτερός μας».

 

Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025

