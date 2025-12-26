Χολ για το Βίρτους Μπολόνια – Ολυμπιακός: «Να παίξουμε σκληρά για 40 λεπτά και να περιορίσουμε τον Έντουαρντς»

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Βίρτους Μπολόνια στην Ιταλία για την 18η αγωνιστική της Euroleague και ο Ντόντα Χολ μίλησε στην ιστοσελίδα της ΚΑΕ Ολυμπιακός, για τον αυριανό αγώνα (26/12, 21:30) επί ιταλικού εδάφους.

Ο Αμερικανός σέντερ που φέτος μετρά 6,5 πόντους και 4,6 ριμπάουντ μέσο όρο ανά αγώνα αναφέρθηκε στις δυσκολίες του ματς με τη Βίρτους, τόνισε πώς θα είναι «κλειδί» για τη νίκη η αντιμετώπιση του Κάρσεν Έντουαρντς και έστειλε το δικό του μήνυμα στους φιλάθλους του Ολυμπιακού που ταξίδεψαν ανήμερα των Χριστουγέννων για την Μπολόνια, ώστε να ενισχύσουν με την παρουσία τους στην Ιταλία τους παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα.

«Να “κλειδώσουμε” τον Κάρσεν Έντουαρντς. Ο τύπος μπορεί να την βάλει μέσα με πολλούς τρόπους. Παίζει το παιχνίδι σε πολύ υψηλό επίπεδο και πρέπει να τον περιορίσουμε,» σχολίασε ο Χολ.

Έχεις παρακολουθήσει την Βίρτους φέτος; Τι σου έχει κάνει εντύπωση;

«Είναι μια ομάδα που παίζει πολύ σκληρά, αλλά ταυτόχρονα έχει και αρκετό ταλέντο. Είναι μια ομάδα με την οποία πρέπει να παίξουμε σκληρά για 40 λεπτά για να καταφέρουμε να επιτύχουμε σε αυτό το περιβάλλον».

Ποιον παίκτη θα είναι το “κλειδί” να κλειδώσετε στην άμυνα;

«Σίγουρα τον Κάρσεν Έντουαρντς. Ο τύπος μπορεί να την βάλει μέσα με πολλούς τρόπους. Παίζει το παιχνίδι σε πολύ υψηλό επίπεδο και πρέπει να τον περιορίσουμε. Αλλά υπάρχουν και πολλοί ρολίστες που κάνουν επίσης εξαιρετική δουλειά. Σε κάθε περίπτωση εάν τον περιορίσουμε, θα είναι μεγάλο “κλειδί” για εμάς».

Είναι η ψυχολογία καλύτερη μετά τη νίκη επί της Βιλερμπάν;

«Ναι, σίγουρα. Ακόμη και το παιχνίδι της Κυριακής για το ελληνικό πρωτάθλημα ήταν σημαντικό για εμάς. Νιώθω ότι η ενέργεια βρίσκεται κοντά σε αυτό που θέλαμε στην αρχή της σεζόν».

Θες να στείλεις ένα μήνυμα στους φιλάθλους μας που ταξιδεύουν ανήμερα των Χριστουγέννων στην Ιταλία για να σας δουν;

«Εκτιμούμε αφάνταστα την αγάπη που μας δείχνουν. Το να ταξιδεύεις μέσα στα Χριστούγεννα, που είναι μεγάλη ημέρα για αρκετό κόσμο, στην Μπολόνια για να υποστηρίξεις την ομάδα σου είναι κάτι σπουδαίο. Τους ευχαριστούμε και περιμένουμε από αυτούς να γίνουν μέρος του αγώνα με την ενέργειά τους. Καλά Χριστούγεννα σε όλους!».