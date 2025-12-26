Αεροπορικά πλήγματα των ΗΠΑ κατά του Ισλαμικού κράτους στη Νιγηρία – Για προστασία των χριστιανών κάνει λόγο ο Τραμπ

Σήφης Γαρυφαλάκης

διεθνή

Αεροπορικά πλήγματα των ΗΠΑ κατά του Ισλαμικού κράτους στη Νιγηρία – Για προστασία των χριστιανών κάνει λόγο ο Τραμπ
πηγή: AP Photo/Jossy Ola

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ διεξήγαγαν «πολυάριθμα» αεροπορικά πλήγματα στη Νιγηρία εναντίον τζιχαντιστικής οργάνωσης που είναι γνωστή με την ονομασία Ισλαμικό Κράτος στη Δυτική Αφρική (ΙΚΔΑ).

Ο κ. Τραμπ, ανακοινώνοντας τους βομβαρδισμούς αυτούς μέσω Truth Social, επανέλαβε τον ισχυρισμό του, ο οποίος έχει πάντως αντικρουστεί από τις νιγηριανές αρχές, ότι οι τζιχαντιστές «στοχοποιούν και σκοτώνουν (…) κυρίως αθώους χριστιανούς, σε επίπεδα που δεν είχαν παρατηρηθεί επί χρόνια, ακόμη και αιώνες!».

«Απόψε, κατά διαταγές μου (…) οι ΗΠΑ διεξήγαγαν ισχυρό και θανατηφόρο πλήγμα εναντίον των τρομοκρατικών αποβρασμάτων του ΙΚΙΛ» στη βορειοδυτική Νιγηρία, ανέφερε ο αμερικανός πρόεδρος –χρησιμοποιώντας παλαιότερο ακρώνυμο της τζιχαντιστικής οργάνωσης («Ισλαμικό Κράτος στο Ιράκ και στο Λεβάντε»)– το απόγευμα των Χριστουγέννων (τοπική ώρα· στις 00:59 ώρα Ελλάδας).

Διεμήνυσε πως θα υπάρξουν κι άλλοι «νεκροί τρομοκράτες» αν «συνεχιστεί η σφαγή χριστιανών».

Οι αεροπορικοί βομβαρδισμοί διεξήχθησαν κατόπιν αιτήματος των αρχών της πολυπληθέστερης χώρας της Αφρικής, δήλωσε αμερικανός αξιωματούχος.Τα πλήγματα στοχοποίησαν τζιχαντιστές στην πολιτεία Σομπότο (βορειοδυτικά) και είχε αποτέλεσμα να σκοτωθούν πολλά μέλη του ΙΚ, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ειδικός στο σεξ αποκαλύπτει τα πέντε λάθη που κάνουν τα ζευγάρια τις γιορτές – Κάντε το τεστ για να δείτε αν κινδυνεύετε

Πώς θα έμοιαζαν οι πιο όμορφες γυναίκες του Χόλιγουντ χωρίς αισθητικές παρεμβάσεις (video)

Αττική Οδός: Νέες τιμές στα διόδια από το 2026 – Πόσο θα πληρώνουν ΙΧ και φορτηγά

Περιφέρεια Αττικής: Πώς επενδύει στα Χριστούγεννα και ενισχύει το τουριστικό της αποτύπωμα

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
01:40 , Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025

Ο ντε φάκτο ηγέτης του Σουδάν συναντήθηκε με τον Ερντογάν στην Άγκυρα

Ο αρχηγός του σουδανικού στρατού και ντε φάκτο ηγέτης της χώρας, στρατηγός Άμπντελ Φάταχ αλ Μπ...
01:25 , Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025

Βενεζουέλα: Τουλάχιστον 60 πολιτικοί κρατούμενοι αποφυλακίστηκαν λόγω των Χριστουγέννων

Τουλάχιστον 60 άνθρωποι που οδηγήθηκαν στη φυλακή μετά τις προεδρικές εκλογές στη Βενεζουέλα τ...
01:11 , Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025

Guardian: Γιατί Τραμπ και Πούτιν θέλουν να καταστρέψουν την Ευρώπη

Υπάρχουν αναλυτές που υποστηρίζουν ότι ο πόλεμος του Βλαντίμιρ Πούτιν κατά της Ουκρανίας δεν ο...
22:01 , Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2025

Προκαλεί το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας: Η προσέγγιση της Ελλάδας ευθύνεται για τις παραβιάσεις στο Αιγαίο

Σε μία εξαιρετικά προκλητική δήλωση για τις παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου από τουρκ...
MUST READ

Κίνα: Έφτιαξαν χιονάνθρωπο ύψους 19 μέτρων – Βίντεο timelapse

Οι άνθρωποι που στρώνουν το κρεβάτι τους κάθε πρωί, διαθέτουν αυτές τις 8 κρυφές δυνάμεις

Προπονήτρια γυμναστικής που έχασε 9 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτοί είναι οι 5 παράγοντες που εμποδίζουν την απώλεια βάρους»

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει την πεταλούδα σε 15 δευτερόλεπτα