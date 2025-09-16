Φωτιά στην Άνδρο: Μήνυμα του 112 για ετοιμότητα

Μήνυμα μέσω του 112 εστάλη πριν από λίγο για την φωτιά, που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (16/9) σε αγροτοδασική έκταση στην Παλαιόπολη, στην Άνδρο.

«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Παλαιόπολη της Περιφερειακής Ενότητας Άνδρου. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρεται στο μήνυμα του 112.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣ 🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Παλαιόπολη της Περιφερειακής Ενότητας #Άνδρου ‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ https://t.co/kexUnloeCt@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) September 16, 2025

Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά καίει σε κοντινή απόσταση από σπίτια, τα οποία, μέχρι στιγμής, δεν απειλούνται άμεσα.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 17 πυροσβέστες συμπεριλαμβανομένης μιας ομάδας πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ που μεταβαίνει με ελικόπτερο του Πυροσβεστικού Σώματος, 5 οχήματα, εθελοντές και 2 αεροσκάφη. Συνδρομή από μηχανήματα έργου ΟΤΑ.