Μιχάλης Οικονόμου: «Η πρώτη φορά που είδα τον γιο μας όταν τον πήραμε από το ίδρυμα ήταν από τις πιο συνταρακτικές στιγμές στη ζωή μου»

Ο Μιχάλης Οικονόμου βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Μαμα-δες» με τη Γιολάντα Καλογεροπούλου και μίλησε για τη ζωή του ως πατέρας, περιγράφοντας τη στιγμή που υιοθέτησαν με τον σύζυγό του, Γιώργο Μακρή, τον γιο τους, που σήμερα είναι επτά ετών. Ο γνωστός ηθοποιός αναφέρθηκε στο πώς η πατρότητα άλλαξε τη ζωή του, τονίζοντας πως πρόκειται για μια εμπειρία που εξελίσσεται διαρκώς.

«Την πατρότητα δεν θα μπορούσα ποτέ να τη φανταστώ όπως πραγματικά είναι, γιατί δεν είναι, τελικά, ένα πράγμα. Είναι κάτι που αλλάζει, μεταλλάσσεται σε κάθε δεδομένη ηλικία του παιδιού, είναι εντελώς διαφορετικές οι προκλήσεις. Σε σημείο που τώρα, που είναι επτά χρονών ο μικρός, έχω αρχίσει και ξεχνάω ποιες ήταν οι πρώτες προκλήσεις που είχαμε όταν ήρθε στο σπίτι, όταν ήταν μωρό και τα λοιπά», είπε ο ηθοποιός.

Ο Μιχάλης Οικονόμου θυμήθηκε και τη στιγμή που είδε για πρώτη φορά τον γιο του, όταν τον πήραν από το ίδρυμα. «Η πρώτη φορά που τον είδα, όταν τον πήραμε από το ίδρυμα, μέσα σε ένα πράσινο λίκνο, ήταν από τις πιο συνταρακτικές στιγμές στη ζωή μου. “Τώρα αυτό το παιδί είναι δικό μας, είμαστε δικοί του και θα συμπορευτούμε μαζί”, σκεφτόμουν. Το λέω και ανατριχιάζω τώρα. Ίσως το ίδιο βράδυ, που κάπως αρχίσαμε να μοιράζουμε το ποιος θα σηκωθεί να ταΐσει και να αλλάξει την πάνα, εκεί ήταν που μείναμε ενώπιος ενωπίω και του λέω “μικρέ”. Σαν να του είπα ότι όλα θα πάνε καλά, αλλά ουσιαστικά ήταν σαν να το έλεγα σε μένα», σημείωσε.

Ο γνωστός ηθοποιός περιέγραψε ακόμη το πώς ένιωσε τη μεταμόρφωση που φέρνει η πατρότητα: «Αυτό που ένιωσα όμως, πέρα από τον δικό μου έλεγχο, ήταν να αλλάζει κάτι ουσιαστικά μέσα μου, στη χημεία μου. Να εκκρίνονται καινούργια πράγματα που κάπου ήταν κρυμμένα και περίμεναν να εμφανιστούν. Είναι αυτό το πατρικό φίλτρο που γεννιέται σε κάθε άνθρωπο, είτε είναι βιολογικός γονιός είτε όχι και αυτό που δημιουργεί την πραγματική σύνδεση με το παιδί. Αυτό που λέμε αγάπη».