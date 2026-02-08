Μιχάλης Οικονόμου: «Η πρώτη φορά που είδα τον γιο μας όταν τον πήραμε από το ίδρυμα ήταν από τις πιο συνταρακτικές στιγμές στη ζωή μου»

Σύνοψη από το

  • Ο Μιχάλης Οικονόμου μίλησε στην εκπομπή «Μαμα-δες» για τη ζωή του ως πατέρας, περιγράφοντας τη στιγμή που υιοθέτησαν με τον σύζυγό του, Γιώργο Μακρή, τον επτάχρονο γιο τους.
  • Ο γνωστός ηθοποιός θυμήθηκε τη στιγμή που είδε για πρώτη φορά τον γιο του, όταν τον πήραν από το ίδρυμα, χαρακτηρίζοντάς την «από τις πιο συνταρακτικές στιγμές στη ζωή μου».
  • Ο ηθοποιός τόνισε πως η πατρότητα είναι μια εμπειρία που εξελίσσεται διαρκώς, ενώ περιέγραψε πώς γεννιέται το «πατρικό φίλτρο» που δημιουργεί την πραγματική σύνδεση με το παιδί.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

lifestyle

Μιχάλης Οικονόμου: «Η πρώτη φορά που είδα τον γιο μας όταν τον πήραμε από το ίδρυμα ήταν από τις πιο συνταρακτικές στιγμές στη ζωή μου»

Ο Μιχάλης Οικονόμου βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Μαμα-δες» με τη Γιολάντα Καλογεροπούλου και μίλησε για τη ζωή του ως πατέρας, περιγράφοντας τη στιγμή που υιοθέτησαν με τον σύζυγό του, Γιώργο Μακρή, τον γιο τους, που σήμερα είναι επτά ετών. Ο γνωστός ηθοποιός αναφέρθηκε στο πώς η πατρότητα άλλαξε τη ζωή του, τονίζοντας πως πρόκειται για μια εμπειρία που εξελίσσεται διαρκώς.

«Την πατρότητα δεν θα μπορούσα ποτέ να τη φανταστώ όπως πραγματικά είναι, γιατί δεν είναι, τελικά, ένα πράγμα. Είναι κάτι που αλλάζει, μεταλλάσσεται σε κάθε δεδομένη ηλικία του παιδιού, είναι εντελώς διαφορετικές οι προκλήσεις. Σε σημείο που τώρα, που είναι επτά χρονών ο μικρός, έχω αρχίσει και ξεχνάω ποιες ήταν οι πρώτες προκλήσεις που είχαμε όταν ήρθε στο σπίτι, όταν ήταν μωρό και τα λοιπά», είπε ο ηθοποιός.

Ο Μιχάλης Οικονόμου θυμήθηκε και τη στιγμή που είδε για πρώτη φορά τον γιο του, όταν τον πήραν από το ίδρυμα. «Η πρώτη φορά που τον είδα, όταν τον πήραμε από το ίδρυμα, μέσα σε ένα πράσινο λίκνο, ήταν από τις πιο συνταρακτικές στιγμές στη ζωή μου. “Τώρα αυτό το παιδί είναι δικό μας, είμαστε δικοί του και θα συμπορευτούμε μαζί”, σκεφτόμουν. Το λέω και ανατριχιάζω τώρα. Ίσως το ίδιο βράδυ, που κάπως αρχίσαμε να μοιράζουμε το ποιος θα σηκωθεί να ταΐσει και να αλλάξει την πάνα, εκεί ήταν που μείναμε ενώπιος ενωπίω και του λέω “μικρέ”. Σαν να του είπα ότι όλα θα πάνε καλά, αλλά ουσιαστικά ήταν σαν να το έλεγα σε μένα», σημείωσε.

Ο γνωστός ηθοποιός περιέγραψε ακόμη το πώς ένιωσε τη μεταμόρφωση που φέρνει η πατρότητα: «Αυτό που ένιωσα όμως, πέρα από τον δικό μου έλεγχο, ήταν να αλλάζει κάτι ουσιαστικά μέσα μου, στη χημεία μου. Να εκκρίνονται καινούργια πράγματα που κάπου ήταν κρυμμένα και περίμεναν να εμφανιστούν. Είναι αυτό το πατρικό φίλτρο που γεννιέται σε κάθε άνθρωπο, είτε είναι βιολογικός γονιός είτε όχι και αυτό που δημιουργεί την πραγματική σύνδεση με το παιδί. Αυτό που λέμε αγάπη».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Είναι τελικά κακό να ψάχνουμε το κινητό του συντρόφου μας; Ειδικοί απαντούν

Γάλα βρώμης, καφές και άλλα κοινά ροφήματα που βλάπτουν το μικροβίωμα του εντέρου – Τι να αποφύγετε και τι να προτιμήσετε

Συντάξεις: Οι ημερομηνίες πληρωμής – Πώς γίνεται ο διαχωρισμός μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών

Ακίνητα: Γιατί οι υποδομές καθορίζουν την αξία τους – Το πραγματικό στοίχημα για το μέλλον των πόλεων

Ευπάθεια στο moltbook ai αποκαλύπτει email, tokens σύνδεσης και api keys

Αυτός είναι ο ρόλος της μικρής τρύπας στους νυχοκόπτες – «Είμαι ο μόνος που δεν το ήξερε;»»
περισσότερα
18:19 , Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026

Γιάννης Κότσιρας: «Ποτέ δεν ήταν όνειρό μου να γίνω τραγουδιστής – Αρκετές φορές έχω σκεφτεί να τα παρατήσω»

Ο Γιάννης Κότσιρας ξεκίνησε την μουσική του πορεία τη δεκαετία του ’90 και έχει αγαπηθεί...
17:43 , Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026

Μαρία Τζομπανάκη: «Όταν πάρω μία απόφαση την τιμώ, ακόμα και αν σπάσω το κεφάλι μου»

Η Μαρία Τζομπανάκη έχει μία μεγάλη και επιτυχημένη καλλιτεχνική πορεία, ενώ έχει ξεχωρίσει όχι...
17:09 , Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026

Ναταλία Γερμανού: Με ημικρανία η παρουσιάστρια – «Πώς την παλεύω δεν ξέρω»

Μία ημικρανία ταλαιπωρεί τις τελευταίες ημέρες την Ναταλία Γερμανού. Η έμπειρη παρουσιάστρια α...
16:18 , Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026

Αγοραστή Αρβανίτη στο enikos.gr: Ήμουν στον 5ο μήνα στα γυρίσματα του «Φίλοι για πάντα», ζορίστηκα

Με αφορμή την ταινία “Φίλοι για πάντα” που έρχεται στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 5 Μαρτί...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα