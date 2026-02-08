Shaya: Η εξομολόγησή της για την περιπέτεια της υγείας της – «Μου είχαν πει ότι μάλλον δεν θα μπορέσουν να σώσουν τη μήτρα μου»

Η Shaya μίλησε στην εφημερίδα «Espresso Σαββατοκύριακο» για τη μητρότητα, τις δυσκολίες που αντιμετώπισε μέχρι να αποκτήσει τον γιο της και τη σκέψη της υιοθεσίας ως πιθανό δρόμο για να μεγαλώσει την οικογένειά της. Η γνωστή τραγουδίστρια αναφέρθηκε στη μεγάλη αλλαγή που έφερε στη ζωή της ο ερχομός του παιδιού της, αλλά και στη διαδρομή που προηγήθηκε μέχρι να γίνει μητέρα.

Η αλλαγή που έφερε η μητρότητα στη ζωή της

Η Shaya περιέγραψε πώς η μητρότητα άλλαξε ριζικά τη ζωή της και υπογράμμισε ότι ο γιος της αποτελεί «το μεγαλύτερο θαύμα» που της έχει συμβεί. Η τραγουδίστρια εξήγησε ότι η σχέση τους βασίζεται στην καθημερινή επικοινωνία, καθώς μητέρα και παιδί μιλούν για όλα και μοιράζονται την καθημερινότητά τους. Με αυτόν τον τρόπο, όπως σημείωσε, διαμορφώθηκε ένας ισχυρός δεσμός που καθορίζει την οικογενειακή τους ζωή.

Οι δυσκολίες πριν την απόκτηση παιδιού

Η τραγουδίστρια αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετώπισε πριν γίνει μητέρα και αποκάλυψε ότι πέρασε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο λόγω σοβαρού προβλήματος υγείας. Η κατάσταση αυτή την έκανε να φοβηθεί ότι δεν θα μπορέσει να αποκτήσει παιδί. «Μου είχαν πει ότι μάλλον δεν θα μπορέσουν να σώσουν τη μήτρα μου», δήλωσε χαρακτηριστικά. Εκείνη τη στιγμή, όπως εξήγησε, σκέφτηκε ότι αν δεν ήταν γραφτό να αποκτήσει βιολογικό παιδί, θα αναζητούσε άλλον τρόπο για να γίνει μητέρα, ακόμη και μέσω υιοθεσίας.

Η στήριξη του συντρόφου της και το ενδεχόμενο υιοθεσίας

Την ίδια περίοδο, η Shaya αποκάλυψε ότι με τον σύντροφό της Ιάσονα συζητούσαν ήδη το ενδεχόμενο να γίνουν γονείς. «Για καλή μου τύχη, με πήγε στον θείο του, που είναι από τους καλύτερους γυναικολόγους της Ευρώπης. Τελικά, τα καταφέραμε και κάθε μέρα νιώθω ευγνωμοσύνη», ανέφερε.

Όσον αφορά το ενδεχόμενο να μεγαλώσει η οικογένειά της, η τραγουδίστρια παραδέχτηκε ότι η επιθυμία υπάρχει, αλλά αυτή τη στιγμή δεν είναι εφικτή. Παρ’ όλα αυτά, η σκέψη της υιοθεσίας παραμένει σταθερή. «Θα θέλαμε να υιοθετήσουμε ένα παιδάκι. Ακόμα και ο γιος μου το θέλει», τόνισε.