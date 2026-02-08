Shaya: Η εξομολόγησή της για την περιπέτεια της υγείας της – «Μου είχαν πει ότι μάλλον δεν θα μπορέσουν να σώσουν τη μήτρα μου»

Σύνοψη από το

  • Η Shaya μίλησε για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε πριν γίνει μητέρα, αποκαλύπτοντας ότι πέρασε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο λόγω σοβαρού προβλήματος υγείας. «Μου είχαν πει ότι μάλλον δεν θα μπορέσουν να σώσουν τη μήτρα μου», δήλωσε χαρακτηριστικά.
  • Η τραγουδίστρια περιέγραψε πώς η μητρότητα άλλαξε ριζικά τη ζωή της, χαρακτηρίζοντας τον γιο της «το μεγαλύτερο θαύμα» που της έχει συμβεί. Με τη στήριξη του συντρόφου της, τελικά τα κατάφερε και νιώθει καθημερινά ευγνωμοσύνη.
  • Παρά τις δυσκολίες, η σκέψη της υιοθεσίας παραμένει σταθερή για την Shaya και τον σύντροφό της. «Θα θέλαμε να υιοθετήσουμε ένα παιδάκι. Ακόμα και ο γιος μου το θέλει», τόνισε η τραγουδίστρια.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

lifestyle

Shaya: Η εξομολόγησή της για την περιπέτεια της υγείας της – «Μου είχαν πει ότι μάλλον δεν θα μπορέσουν να σώσουν τη μήτρα μου»

Η Shaya μίλησε στην εφημερίδα «Espresso Σαββατοκύριακο» για τη μητρότητα, τις δυσκολίες που αντιμετώπισε μέχρι να αποκτήσει τον γιο της και τη σκέψη της υιοθεσίας ως πιθανό δρόμο για να μεγαλώσει την οικογένειά της. Η γνωστή τραγουδίστρια αναφέρθηκε στη μεγάλη αλλαγή που έφερε στη ζωή της ο ερχομός του παιδιού της, αλλά και στη διαδρομή που προηγήθηκε μέχρι να γίνει μητέρα.

Η αλλαγή που έφερε η μητρότητα στη ζωή της

Η Shaya περιέγραψε πώς η μητρότητα άλλαξε ριζικά τη ζωή της και υπογράμμισε ότι ο γιος της αποτελεί «το μεγαλύτερο θαύμα» που της έχει συμβεί. Η τραγουδίστρια εξήγησε ότι η σχέση τους βασίζεται στην καθημερινή επικοινωνία, καθώς μητέρα και παιδί μιλούν για όλα και μοιράζονται την καθημερινότητά τους. Με αυτόν τον τρόπο, όπως σημείωσε, διαμορφώθηκε ένας ισχυρός δεσμός που καθορίζει την οικογενειακή τους ζωή.

Οι δυσκολίες πριν την απόκτηση παιδιού

Η τραγουδίστρια αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετώπισε πριν γίνει μητέρα και αποκάλυψε ότι πέρασε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο λόγω σοβαρού προβλήματος υγείας. Η κατάσταση αυτή την έκανε να φοβηθεί ότι δεν θα μπορέσει να αποκτήσει παιδί. «Μου είχαν πει ότι μάλλον δεν θα μπορέσουν να σώσουν τη μήτρα μου», δήλωσε χαρακτηριστικά. Εκείνη τη στιγμή, όπως εξήγησε, σκέφτηκε ότι αν δεν ήταν γραφτό να αποκτήσει βιολογικό παιδί, θα αναζητούσε άλλον τρόπο για να γίνει μητέρα, ακόμη και μέσω υιοθεσίας.

Η στήριξη του συντρόφου της και το ενδεχόμενο υιοθεσίας

Την ίδια περίοδο, η Shaya αποκάλυψε ότι με τον σύντροφό της Ιάσονα συζητούσαν ήδη το ενδεχόμενο να γίνουν γονείς. «Για καλή μου τύχη, με πήγε στον θείο του, που είναι από τους καλύτερους γυναικολόγους της Ευρώπης. Τελικά, τα καταφέραμε και κάθε μέρα νιώθω ευγνωμοσύνη», ανέφερε.

Όσον αφορά το ενδεχόμενο να μεγαλώσει η οικογένειά της, η τραγουδίστρια παραδέχτηκε ότι η επιθυμία υπάρχει, αλλά αυτή τη στιγμή δεν είναι εφικτή. Παρ’ όλα αυτά, η σκέψη της υιοθεσίας παραμένει σταθερή. «Θα θέλαμε να υιοθετήσουμε ένα παιδάκι. Ακόμα και ο γιος μου το θέλει», τόνισε.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Είναι τελικά κακό να ψάχνουμε το κινητό του συντρόφου μας; Ειδικοί απαντούν

Γάλα βρώμης, καφές και άλλα κοινά ροφήματα που βλάπτουν το μικροβίωμα του εντέρου – Τι να αποφύγετε και τι να προτιμήσετε

Συντάξεις: Οι ημερομηνίες πληρωμής – Πώς γίνεται ο διαχωρισμός μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών

Ακίνητα: Γιατί οι υποδομές καθορίζουν την αξία τους – Το πραγματικό στοίχημα για το μέλλον των πόλεων

Ευπάθεια στο moltbook ai αποκαλύπτει email, tokens σύνδεσης και api keys

Αυτός είναι ο ρόλος της μικρής τρύπας στους νυχοκόπτες – «Είμαι ο μόνος που δεν το ήξερε;»»
περισσότερα
18:19 , Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026

Γιάννης Κότσιρας: «Ποτέ δεν ήταν όνειρό μου να γίνω τραγουδιστής – Αρκετές φορές έχω σκεφτεί να τα παρατήσω»

Ο Γιάννης Κότσιρας ξεκίνησε την μουσική του πορεία τη δεκαετία του ’90 και έχει αγαπηθεί...
17:43 , Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026

Μαρία Τζομπανάκη: «Όταν πάρω μία απόφαση την τιμώ, ακόμα και αν σπάσω το κεφάλι μου»

Η Μαρία Τζομπανάκη έχει μία μεγάλη και επιτυχημένη καλλιτεχνική πορεία, ενώ έχει ξεχωρίσει όχι...
17:09 , Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026

Ναταλία Γερμανού: Με ημικρανία η παρουσιάστρια – «Πώς την παλεύω δεν ξέρω»

Μία ημικρανία ταλαιπωρεί τις τελευταίες ημέρες την Ναταλία Γερμανού. Η έμπειρη παρουσιάστρια α...
16:18 , Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026

Αγοραστή Αρβανίτη στο enikos.gr: Ήμουν στον 5ο μήνα στα γυρίσματα του «Φίλοι για πάντα», ζορίστηκα

Με αφορμή την ταινία “Φίλοι για πάντα” που έρχεται στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 5 Μαρτί...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα