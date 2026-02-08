ΗΠΑ: Διαδηλώσεις κατά της ICE με «δεκάδες συλλήψεις» στην Μινεάπολη

Δεκάδες διαδηλωτές συνελήφθησαν έξω από ομοσπονδιακό κτίριο στη Μινεάπολη, στη διάρκεια κινητοποίησης που πραγματοποιήθηκε έναν μήνα μετά τον θάνατο της 37χρονης Ρενέ Γκουντ, μητέρας τριών παιδιών, η οποία σκοτώθηκε από πυρά αξιωματικού της Υπηρεσίας Ελέγχου Μετανάστευσης (ICE).

Ένταση και συλλήψεις κατά τη διαμαρτυρία

Το γραφείο του σερίφη της κομητείας Χένεπιν ανακοίνωσε ότι οι συλλήψεις ξεκίνησαν όταν μέρος του πλήθους πέταξε κομμάτια πάγου και αντικείμενα, προκαλώντας ζημιές σε δημόσια περιουσία. Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, ένστολος τραυματίστηκε στο κεφάλι, ενώ τζάμια περιπολικού έσπασαν στη διάρκεια των επεισοδίων.

Η αστυνομία κήρυξε τη συγκέντρωση παράνομη και κάλεσε τους διαδηλωτές να αποχωρήσουν. Αν και πολλοί υπάκουσαν, περίπου 100 άτομα παρέμειναν στο σημείο, ερχόμενοι σε αντιπαράθεση με τις δυνάμεις ασφαλείας, όπως μετέδωσε η εφημερίδα Star Tribune.

Αργότερα, το γραφείο του σερίφη γνωστοποίησε ότι πραγματοποιήθηκαν τουλάχιστον 42 συλλήψεις.

Απόφαση για απόσυρση δυνάμεων της ICE

Την ίδια ώρα, ο Τομ Χόμαν, γνωστός ως «τσάρος» των συνόρων στην κυβέρνηση Τραμπ, ανακοίνωσε ότι 700 υπάλληλοι της ICE θα αποσυρθούν από τη Μινεσότα — περίπου το ένα τέταρτο των δυνάμεων που είχαν αναπτυχθεί στην πολιτεία. Η απόφαση ελήφθη μετά τη συμφωνία πολιτειακών και τοπικών αρχών να συνεργάζονται με την ομοσπονδιακή υπηρεσία, παραδίδοντας τους συλληφθέντες μετανάστες.

Το μήνυμα του συζύγου της Ρενέ Γκουντ

Σε συγκινητική ανακοίνωση, ο σύζυγος της Ρενέ Γκουντ τόνισε: «Ξέρετε το όνομα της γυναίκας μου και ξέρετε το όνομα του Άλεξ, αλλά υπάρχουν πολλοί άλλοι σε αυτή την πόλη που δεν γνωρίζετε και των οποίων οι οικογένειες υποφέρουν όπως και η δική μου. Είναι γείτονες, φίλοι, συνάδελφοι, συμμαθητές. Και πρέπει επίσης να γνωρίζουμε τα ονόματά τους».

Η υπόθεση της Ρενέ Γκουντ συνεχίζει να προκαλεί έντονη κοινωνική αντίδραση στη Μινεσότα, με πολλούς κατοίκους να ζητούν λογοδοσία και αλλαγές στον τρόπο δράσης των ομοσπονδιακών υπηρεσιών.

Πηγή: Associated Press