ΗΠΑ: Τέσσερις μετανάστες πέθαναν σε κέντρα κράτησης – Αύξηση θανάτων σε επίπεδο ρεκόρ το 2025

Τέσσερις μετανάστες πέθαναν ενώ κρατούνταν σε κέντρα, όπου μετήχθησαν από την αστυνομία μετανάστευσης αυτή την εβδομάδα, κατά ισάριθμα δελτία Τύπου της ICE που δημοσιοποιήθηκαν προχθές Πέμπτη, καθώς οι θάνατοι κρατούμενων αλλοδαπών έφθασαν το 2025 στον υψηλότερο αριθμό των τελευταίων 20 ετών.

Οι τέσσερις κρατούμενοι, κατά αντίστροφη χρονολογική σειρά των ανακοινώσεων Τύπου υπήκοοι της Αϊτής, της Βουλγαρίας, της Νικαράγουας και της Ερυθραίας, απεβίωσαν μεταξύ της 12ης και της 15ης Δεκεμβρίου. Αν και οι υποθέσεις ερευνώνται ακόμη, η αστυνομική υπηρεσία ανέφερε πως οι δύο θάνατοι επήλθαν έπειτα από επείγοντα ιατρικά περιστατικά και οι υπόλοιποι δύο πιστεύεται πως οφείλονταν σε φυσικά αίτια.

Ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει αναγορεύσει τις μαζικές απελάσεις μεταναστών που βρίσκονται παράτυπα στη χώρα σε προτεραιότητά του. Για να αυξηθούν, η κυβέρνησή αύξησε τις συλλήψεις και τις φυλακίσεις μεταναστών σε κέντρα κράτησης σε επίπεδο ρεκόρ: κάπου 66.000 άνθρωποι τελούσαν υπό κράτηση στα τέλη Νοεμβρίου.

Τουλάχιστον 30 άνθρωποι πέθαναν ενώ τελούσαν υπό κράτηση της ICE φέτος, σύμφωνα με καταμέτρηση του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς βασισμένη στις ανακοινώσεις της. Πρόκειται για τον υψηλότερο αριθμό από το 2004, σύμφωνα με στατιστικές της υπηρεσίας, ενώ ακόμη μένουν ένδεκα ημέρες ως το τέλος της χρονιάς.

Η ICE παραμένει «δεσμευμένη να εξασφαλίσει πως όλοι όσοι τελούν υπό την κράτησή της διαβιούν σε ασφαλή και ανθρώπινα περιβάλλοντα», διαβεβαίωσε στην πιο πρόσφατη ανακοίνωσή της για θάνατο κρατουμένου της.

Πολιτικοί των δημοκρατικών επέκριναν τους θανάτους μεταναστών υπό κράτηση, επιρρίπτοντας την ευθύνη στην κυβέρνηση Τραμπ.

«Η ICE είναι υπεύθυνη για τη φροντίδα αυτών των ανθρώπων, κάτι που ξεκάθαρα παραβλέπει», τόνισε η βουλεύτρια Πραμίλα Τζάιαπαλ μέσω X, προσθέτοντας η κατάσταση είναι κάτι παραπάνω από «φρικιαστική».

Ομοσπονδιακός δικαστής αποφάνθηκε την Τετάρτη ότι η κυβέρνηση Τραμπ δεν έχει δικαίωμα να απαγορεύει σε μέλη του Κογκρέσου να κάνουν απροειδοποίητες επιθεωρήσεις σε κέντρα κράτησης μεταναστών — τα περισσότερα από τα οποία είναι ιδιωτικά. Βουλευτές των δημοκρατικών προσέφυγαν στη δικαιοσύνη καταγγέλλοντας πως εν τους επιτρέπεται η πρόσβαση, κάτι που όπως τόνισαν είναι κατοχυρωμένο στη νομοθεσία των ΗΠΑ και απαραίτητο για να υπάρχει σωστή επίβλεψη.

Μετά τη δικαστική απόφαση, ο δημοκρατικός βουλευτής Νταν Γκόλντμαν επισκέφθηκε χθες κέντρο κράτησης μεταναστών στο Λόουερ Μανχάταν, στη Νέα Υόρκη.

