ΗΠΑ: Τέσσερις μετανάστες πέθαναν σε κέντρα κράτησης – Αύξηση θανάτων σε επίπεδο ρεκόρ το 2025

Σύνοψη από το

  • Τέσσερις μετανάστες πέθαναν αυτή την εβδομάδα ενώ κρατούνταν σε κέντρα, ανεβάζοντας τους θανάτους υπό κράτηση της ICE φέτος σε τουλάχιστον 30, τον υψηλότερο αριθμό από το 2004.
  • Η κυβέρνηση Τραμπ έχει αυξήσει τις συλλήψεις και τις φυλακίσεις μεταναστών σε κέντρα κράτησης σε επίπεδο ρεκόρ, με κάπου 66.000 ανθρώπους να τελούν υπό κράτηση στα τέλη Νοεμβρίου.
  • Πολιτικοί των δημοκρατικών επέκριναν τους θανάτους μεταναστών υπό κράτηση, επιρρίπτοντας την ευθύνη στην κυβέρνηση Τραμπ, ενώ ομοσπονδιακός δικαστής αποφάνθηκε ότι δεν έχει δικαίωμα να απαγορεύει απροειδοποίητες επιθεωρήσεις σε κέντρα κράτησης.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

ΗΠΑ: Τέσσερις μετανάστες πέθαναν σε κέντρα κράτησης – Αύξηση θανάτων σε επίπεδο ρεκόρ το 2025

Τέσσερις μετανάστες πέθαναν ενώ κρατούνταν σε κέντρα, όπου μετήχθησαν από την αστυνομία μετανάστευσης αυτή την εβδομάδα, κατά ισάριθμα δελτία Τύπου της ICE που δημοσιοποιήθηκαν προχθές Πέμπτη, καθώς οι θάνατοι κρατούμενων αλλοδαπών έφθασαν το 2025 στον υψηλότερο αριθμό των τελευταίων 20 ετών.

Οι τέσσερις κρατούμενοι, κατά αντίστροφη χρονολογική σειρά των ανακοινώσεων Τύπου υπήκοοι της Αϊτής, της Βουλγαρίας, της Νικαράγουας και της Ερυθραίας, απεβίωσαν μεταξύ της 12ης και της 15ης Δεκεμβρίου. Αν και οι υποθέσεις ερευνώνται ακόμη, η αστυνομική υπηρεσία ανέφερε πως οι δύο θάνατοι επήλθαν έπειτα από επείγοντα ιατρικά περιστατικά και οι υπόλοιποι δύο πιστεύεται πως οφείλονταν σε φυσικά αίτια.

Ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει αναγορεύσει τις μαζικές απελάσεις μεταναστών που βρίσκονται παράτυπα στη χώρα σε προτεραιότητά του. Για να αυξηθούν, η κυβέρνησή αύξησε τις συλλήψεις και τις φυλακίσεις μεταναστών σε κέντρα κράτησης σε επίπεδο ρεκόρ: κάπου 66.000 άνθρωποι τελούσαν υπό κράτηση στα τέλη Νοεμβρίου.

Τουλάχιστον 30 άνθρωποι πέθαναν ενώ τελούσαν υπό κράτηση της ICE φέτος, σύμφωνα με καταμέτρηση του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς βασισμένη στις ανακοινώσεις της. Πρόκειται για τον υψηλότερο αριθμό από το 2004, σύμφωνα με στατιστικές της υπηρεσίας, ενώ ακόμη μένουν ένδεκα ημέρες ως το τέλος της χρονιάς.

Η ICE παραμένει «δεσμευμένη να εξασφαλίσει πως όλοι όσοι τελούν υπό την κράτησή της διαβιούν σε ασφαλή και ανθρώπινα περιβάλλοντα», διαβεβαίωσε στην πιο πρόσφατη ανακοίνωσή της για θάνατο κρατουμένου της.

Πολιτικοί των δημοκρατικών επέκριναν τους θανάτους μεταναστών υπό κράτηση, επιρρίπτοντας την ευθύνη στην κυβέρνηση Τραμπ.

«Η ICE είναι υπεύθυνη για τη φροντίδα αυτών των ανθρώπων, κάτι που ξεκάθαρα παραβλέπει», τόνισε η βουλεύτρια Πραμίλα Τζάιαπαλ μέσω X, προσθέτοντας η κατάσταση είναι κάτι παραπάνω από «φρικιαστική».

Ομοσπονδιακός δικαστής αποφάνθηκε την Τετάρτη ότι η κυβέρνηση Τραμπ δεν έχει δικαίωμα να απαγορεύει σε μέλη του Κογκρέσου να κάνουν απροειδοποίητες επιθεωρήσεις σε κέντρα κράτησης μεταναστών — τα περισσότερα από τα οποία είναι ιδιωτικά. Βουλευτές των δημοκρατικών προσέφυγαν στη δικαιοσύνη καταγγέλλοντας πως εν τους επιτρέπεται η πρόσβαση, κάτι που όπως τόνισαν είναι κατοχυρωμένο στη νομοθεσία των ΗΠΑ και απαραίτητο για να υπάρχει σωστή επίβλεψη.

Μετά τη δικαστική απόφαση, ο δημοκρατικός βουλευτής Νταν Γκόλντμαν επισκέφθηκε χθες κέντρο κράτησης μεταναστών στο Λόουερ Μανχάταν, στη Νέα Υόρκη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Το τεστ των 10 δευτερολέπτων που μπορεί να προβλέψει το προσδόκιμο ζωής σας – Τι λέει ειδικός του Cleveland

Επιλέξτε καρέκλα για να μάθετε ποια είναι τα κρυφά χαρακτηριστικά σας – Τι αποκάλυψε για εσάς αυτό το τεστ προσωπικότητας;

Mega χριστουγεννιάτικη φορολοταρία: «Κλείδωσε» η ημερομηνία για την κλήρωση – Ερωτήσεις και απαντήσεις

Αναστολή μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης για κτηνοτρόφους που πλήττονται από την ευλογιά των αιγοπροβάτων

Χαρτογραφώντας το «σημείο χωρίς επιστροφή»: Για πρώτη φορά αποκαλύπτεται με λεπτομέρεια το ακανθώδες όριο της ατμόσφαιρας τ...

Η Google καταργεί τη λειτουργία «dark web report» – Πώς θα μπορούν οι χρήστες να διαγράφουν τα δεδομένα τους
περισσότερα
07:46 , Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025

Υπόθεση Έπσταϊν: Το Υπουργείο Δικαιοσύνης δημοσιοποίησε μια σειρά από εξαιρετικά επεξεργασμένα αρχεία – «Λείπουν τα πιο σημαντικά έγγραφα», λένε οι Δημοκρατικοί

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ δημοσίευσε χιλιάδες αρχεία που σχετίζονται με τον Τζέφρι Έπστ...
06:23 , Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025

Κολομβία: Είκοσι χρόνια κάθειρξη σε πρώην ανώτερο αξιωματικό για 72 εκτελέσεις αμάχων

Ειδικό δικαστήριο στην Κολομβία, γέννημα της συμφωνίας ειρήνης που υπογράφηκε με την πρώην οργ...
05:05 , Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025

ΟΗΕ: Το Συμβούλιο Ασφαλείας παρατείνει για έναν χρόνο την εντολή της ειρηνευτικής δύναμης στο Κονγκό

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ενέκρινε ομόφωνα, σε ψηφοφορία του που διεξήχθη χθες, Παρασκευή...
04:35 , Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025

Μάρκο Ρούμπιο: Ανθρωπιστική κατάπαυση του πυρός στο Σουδάν ζητά ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο έκρινε χθες Παρασκευή ότι το νέο έτος προσφέρει τη...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα