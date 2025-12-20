Κολομβία: Είκοσι χρόνια κάθειρξη σε πρώην ανώτερο αξιωματικό για 72 εκτελέσεις αμάχων

  • Ειδικό δικαστήριο στην Κολομβία καταδίκασε πρώην υψηλόβαθμο αξιωματικό σε 20 χρόνια κάθειρξη για τη δολοφονία 72 αμάχων, οι οποίοι παρουσιάστηκαν ψευδώς ως αντάρτες.
  • Ο συνταγματάρχης ε.α. Πούμπλιο Ερνάν Μεχία κρίθηκε ένοχος για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και εγκλήματα πολέμου, λαμβάνοντας τη βαρύτερη ποινή καθώς αρνήθηκε κάθε ευθύνη.
  • Οι υποθέσεις αυτές, γνωστές ως «falsos positivos» («ψευδώς θετικά»), συγκαταλέγονται στα χειρότερα εγκλήματα του εμφυλίου, με τουλάχιστον 6.402 τέτοιες δολοφονίες να έχουν διαπραχθεί.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Ειδικό δικαστήριο στην Κολομβία, γέννημα της συμφωνίας ειρήνης που υπογράφηκε με την πρώην οργάνωση ανταρτών FARC το 2016, καταδίκασε άλλοτε υψηλόβαθμο αξιωματικό των ενόπλων δυνάμεων να εκτίσει 20 χρόνια κάθειρξη για 72 δολοφονίες αμάχων, που παρουσιάστηκαν ως αντάρτες και αφοπλισμένοι αντάρτες.

Η Ειδική Δικαιοδοσία για την Ειρήνη (JEP) έκρινε ένοχο τον συνταγματάρχη ε.α. Πούμπλιο Ερνάν Μεχία για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και εγκλήματα πολέμου.

Ανάμεσα στα θύματα ήταν αγρότες, αυτόχθονες, Αφροκολομβιανοί, καθώς και αντάρτες που εκτελέστηκαν αφού τραυματίστηκαν ή παραδόθηκαν, σε υποτιθέμενες μάχες, σύμφωνα με την ετυμηγορία.

Οι υποθέσεις αυτής της φύσης είναι γνωστές στην Κολομβία με την ονομασία falsos positivos (σ.σ. «ψευδώς θετικά», ενν. αποτελέσματα).

Θεωρείται πως συγκαταλέγονται στα χειρότερα εγκλήματα που διαπράχθηκαν στο πλαίσιο του πολέμου των δυνάμεων ασφαλείας εναντίον ανταρτών της άκρας αριστεράς.

Σύμφωνα με το JEP, διαπράχθηκαν τουλάχιστον 6.402 τέτοιες δολοφονίες σε μισό και πλέον αιώνα πολέμου.

Το 2023, οι ένοπλες δυνάμεις της Κολομβίας ζήτησαν επίσημα συγγνώμη.

Το δικαστήριο, που είναι αρμόδιο να εκδικάζει υποθέσεις για τα σοβαρότερα εγκλήματα κατά τη διάρκεια του εμφυλίου, έχει τη δυνατότητα να επιβάλει εναλλακτικές ποινές (όχι φυλάκιση) σε κατηγορούμενους που ομολογούν τα εγκλήματά τους, αποκαλύπτουν την αλήθεια και προσφέρουν αποκατάσταση στα θύματά τους.

Ο κ. Μεχία, που αποποιήθηκε κάθε ευθύνη, άκουσε να του απαγγέλλεται η βαρύτερη ποινή.

Σύμφωνα με το JEP, ο κ. Μεχία, διοικητής μονάδας η οποία είχε τη βάση της στις ακτές της Κολομβίας στην Καραϊβική από το 2002 ως το 2003, είχε δράσει σε συνέργεια με ακροδεξιούς παραστρατιωτικούς.

Τον Σεπτέμβριο, το JEP καταδίκασε επτά άλλοτε ηγέτες των πρώην FARC σε οκτώ χρόνια κοινωφελούς εργασίας, κρίνοντάς τους ενόχους για πάνω από 21.000 απαγωγές.

Συγγενείς 11 άλλοτε βουλευτών, που είχαν απαχθεί και κατόπιν δολοφονηθεί από αντάρτες το 2002, άσκησαν έφεση στην απόφαση αυτή, την πρώτη καταδίκη που απήγγειλε το JEP.

Κίνημα αγροτών με μαρξιστική-λενινιστική ιδεολογία, γεννημένο τα χρόνια του 1930 και του 1940 με σκοπό να εξασφαλίσει αγροτική μεταρρύθμιση και απαλλοτρίωση μεγάλων καλλιεργήσιμων εκτάσεων ώστε να υπάρξει ανακατανομή γης, οι πρώην FARC (Επαναστατικές Ένοπλες Δυνάμεις της Κολομβίας), μια περίοδο η μεγαλύτερη οργάνωση ανταρτών σε ολόκληρη τη Λατινική Αμερική, δέχτηκαν να καταθέσουν τα όπλα έπειτα από τέσσερα χρόνια διαπραγματεύσεων στην Κούβα. Η ειρηνευτική συμφωνία υπογράφηκε στην Αβάνα, την πρωτεύουσα της χώρας, και χαιρετίστηκε από τη διεθνή κοινότητα.

Ο Κολομβιανός κεντροδεξιός πρώην πρόεδρος Χουάν Μανουέλ Σάντος (2010-2018) τιμήθηκε τον Οκτώβριο του 2016 με το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης για την προσπάθεια που οδήγησε στη συμφωνία αυτή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP

05:05 , Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025

