  • Μια νέα οπτική ψευδαίσθηση δοκιμάζει την παρατηρητικότητα και τις δεξιότητές σας, ζητώντας να εντοπίσετε τον αριθμό «87» ανάμεσα σε επαναλαμβανόμενα «78» σε μόλις 7 δευτερόλεπτα.
  • Οι οπτικές ψευδαισθήσεις μπορούν να συμβάλουν στην πρόληψη της γήρανσης του εγκεφάλου, διατηρώντας τον ενεργό και βελτιώνοντας τη γνωστική λειτουργία σε ενήλικες μεγαλύτερης ηλικίας.
  • Επιπλέον, συμβάλλουν στη μείωση του κινδύνου άνοιας και είναι ευεργετικές για τα παιδιά, αναπτύσσοντας τις γνωστικές τους δεξιότητες και κάνοντας τη μάθηση πιο διασκεδαστική.
Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν είσαι ο Σέρλοκ Χολμς θα βρεις τον αριθμό «87» σε 7 δευτερόλεπτα

Αυτή η οπτική ψευδαίσθηση θα δοκιμάσει την παρατηρητικότητά σας και τις δεξιότητές σας. Αν σας αρέσουν οι οπτικές ψευδαισθήσεις, τότε θα λατρέψετε τη συγκεκριμένη, που παράλληλα αποτελεί και ένα διαφορετικό τεστ IQ.

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο οι πιο έξυπνοι άνθρωποι θα βρουν 7 ξωτικά 15 δευτερόλεπτα

Στην παρακάτω εικόνα βλέπετε στον αριθμό «78» γραμμένο επαναλαμβανόμενα. Κάπου βρίσκεται και ο αριθμός «87». Μπορείτε να τον εντοπίσετε σε 7 δευτερόλεπτα;

Μόνο οι άνθρωποι που έχουν εξαιρετικά καλές γνωστικές ικανότητες και μεγάλη παρατηρητικότητα θα καταφέρουν να λύσουν αυτήν την οπτική ψευδαίσθηση τόσο γρήγορα. Είστε έτοιμοι; Έχετε 7 δευτερόλεπτα.

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν είσαι ο Σέρλοκ Χολμς θα βρεις τον σκύλο σε 15 δευτερόλεπτα

Τι είναι οι οπτικές ψευδαισθήσεις

Γνωρίζατε ότι οι οπτικές ψευδαισθήσεις μπορούν να βοηθήσουν στην πρόληψη της γήρανσης του εγκεφάλου; Καθώς μεγαλώνουμε, ο εγκέφαλός μας χάνει μέρος της ικανότητάς του να επεξεργάζεται οπτικές πληροφορίες. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα με την όραση, όπως η αντίληψη του βάθους και η αχρωματοψία.

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο 1 στους 10 ανθρώπους θα βρει το κόκκινο αυγό σε 7 δευτερόλεπτα

Η επίλυση οπτικών ψευδαισθήσεων μπορεί να βοηθήσει στη διατήρηση του εγκεφάλου ενεργού. Μελέτες έχουν δείξει ότι η επίλυση οπτικών ψευδαισθήσεων μπορεί να βοηθήσει στη βελτίωση της γνωστικής λειτουργίας σε ενήλικες μεγαλύτερης ηλικίας.

Μπορεί επίσης να βοηθήσει στη μείωση του κινδύνου ανάπτυξης άνοιας. Οι οφθαλμαπάτες είναι ιδιαίτερα ευεργετικές και για τα παιδιά.

Μπορούν να βοηθήσουν στην ανάπτυξη των γνωστικών τους δεξιοτήτων και να κάνουν τη μάθηση πιο διασκεδαστική και ελκυστική. Οι οπτικές ψευδαισθήσεις μπορούν επίσης να βοηθήσουν στη βελτίωση της οπτικής αντίληψης και της προσοχής των παιδιών.

Η λύση για την οπτική ψευδαίσθηση

Μπράβο σε όσους τα κατάφεραν! Εάν δεν καταφέρατε να βρείτε τον αριθμό «87» δείτε την λύση παρακάτω.

