Χειμερινές εκπτώσεις: Σε ποια είδη άρχισαν οι προσφορές – Ποιοι μπαίνουν στο «στόχαστρο» των ελεγκτών

Σύνοψη από το

  • Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την έναρξη των χειμερινών εκπτώσεων, τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου, με αρκετές μεγάλες αλυσίδες να έχουν ήδη ξεκινήσει προσφορές στα ηλεκτρονικά τους καταστήματα.
  • Οι εμπορικές επιχειρήσεις δημιουργούν μία μικρή «περίοδο προσφορών» σε συγκεκριμένα προϊόντα, κυρίως σε ρούχα, παπούτσια και αθλητικά είδη, για να διατηρήσουν «ζεστό» το αγοραστικό ενδιαφέρον.
  • Θα ενταθούν οι έλεγχοι για πλασματικές εκπτώσεις και για ανατιμήσεις προϊόντων που πωλούνται με έκπτωση, καθώς κάτι τέτοιο απαγορεύεται ρητά από τον νόμο.
Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την έναρξη των χειμερινών εκπτώσεων, τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου και ήδη αρκετές μεγάλες αλυσίδες άρχισαν από τις πρώτες ημέρες του νέου έτους με προσφορές σε επιλεγμένα είδη, στα ηλεκτρονικά τους καταστήματα.

Μετά την εορταστική περίοδο και την αυξημένη κίνηση στην αγορά, το λιανεμπόριο επανέρχεται πλέον σε κανονικούς ρυθμούς, μέχρι το επόμενο σημαντικό εμπορικό γεγονός, τις χειμερινές εκπτώσεις. Οι εμπορικές επιχειρήσεις επιδιώκοντας να διατηρήσουν «ζεστό» το αγοραστικό ενδιαφέρον των καταναλωτών στο διάστημα αυτό που μεσολαβεί, δημιουργούν ουσιαστικά, όπως και πέρσι, μία μικρή «περίοδο προσφορών» σε συγκεκριμένα προϊόντα τους. Κυρίως στους κλάδους που συνήθως «πρωταγωνιστούν» στις εκπτώσεις, όπως σε ρούχα, παπούτσια, αθλητικά είδη, αξεσουάρ κτλ. 

Άλλωστε, παρότι τα τελευταία χρόνια οι προσδοκίες του εμπορικού κόσμου για την πορεία των εκπτώσεων είναι συγκρατημένες, λόγω των αλλαγών στις αγοραστικές συνήθειες των καταναλωτών εν μέσω πληθωριστικών πιέσεων, σε κάθε περίπτωση οι εκπτωτικές περίοδοι παραμένουν μία ευκαιρία για αυξημένη, σε σχέση με τον υπόλοιπο χρόνο, κίνηση στην αγορά και για τόνωση των εσόδων των επιχειρήσεων.

Πλασματικές εκπτώσεις

Κατά τη διάρκεια της χειμερινής εκπτωτικής περιόδου, θα ενταθούν και οι έλεγχοι για πλασματικές εκπτώσεις, προκειμένου να εντοπισθούν περιπτώσεις πλασματικών εκπτώσεων. Δηλαδή προϊόντα οι τιμές των οποίων αυξήθηκαν πριν από τις εκπτώσεις για να επανέλθουν στα ίδια επίπεδα κατά τη διάρκεια των εκπτώσεων.

Ακόμη ένα πεδίο στο οποίο θα εστιάσουν οι «ψηφιακοί» ελεγκτές θα είναι και εάν τηρείται η νομοθεσία για την προστασία των καταναλωτών, όπως για παράδειγμα εάν εταιρείες έχουν προχωρήσει σε ανατιμήσεις των προϊόντων τους και στη συνέχεια τα πωλούν με έκπτωση ή σε προσφορά κάτι που απαγορεύεται ρητά από τον νόμο.

Υπενθυμίζεται ότι προϊόντα στα οποία αυξάνονται οι τιμές δεν μπορούν να ενταχθούν σε προωθητικές ενέργειες για τρεις μήνες. Εκτός όμως από τους ελέγχους που θα γίνονται με την βοήθεια της τεχνολογία οι ελεγκτές θα προχωρούν και σε επιτόπιους ελέγχους όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο.

