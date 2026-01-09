Πόλεμος στην Ουκρανία: Τέσσερις νεκροί και δεκάδες τραυματίες από τα ρωσικά πλήγματα σε Κίεβο και Λβιβ – Φόβοι για χρήση πυραύλου Oreshnik

  • Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 19 τραυματίστηκαν από ρωσικές αεροπορικές επιδρομές στο Κίεβο κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν τέσσερις συνοικίες, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές και διακοπές υδροδότησης.
  • Υποδομές στην πόλη Λβιβ χτυπήθηκαν από ρωσική πυραυλική επίθεση, με ουκρανικά μέσα να μεταδίδουν φόβους για χρήση του υπερηχητικού πυραύλου Oreshnik, ικανού να φέρει πυρηνική γόμωση.
  • Η αμερικανική πρεσβεία και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχαν προειδοποιήσει για πιθανή μαζική ρωσική αεροπορική επίθεση, ενώ παραμένει σε ισχύ συναγερμός σε όλη την Ουκρανία και φόβοι για επαναλαμβανόμενες εκτοξεύσεις του Oreshnik.
Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 19 τραυματίστηκαν έπειτα από ρωσικές αεροπορικές επιδρομές στο Κίεβο κατά τη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση του δημάρχου της ουκρανικής πρωτεύουσας, Βιτάλι Κλίτσκο.

Πόλεμος στην Ουκρανία: Ρωσικές επιθέσεις με drones σε Κίεβο και Λβιβ – Αναφορές και για χτύπημα με πύραυλο Oreshnik

Ο Κλίτσκο ανέφερε ότι ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV) έπληξαν τέσσερις συνοικίες του Κιέβου, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές σε κατοικίες και άλλες υποδομές. Μεταξύ των θυμάτων βρίσκεται ένας διασώστης που έσπευσε να βοηθήσει ενοίκους πολυκατοικίας, η οποία είχε δεχθεί πλήγμα από drones μέσα σε λίγα λεπτά. Όπως συμπλήρωσε ο δήμαρχος, τέσσερις ακόμη διασώστες τραυματίστηκαν στην ίδια επίθεση.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι επιδρομές προκάλεσαν ζημιές σε κρίσιμες υποδομές της πρωτεύουσας, με αποτέλεσμα να σημειωθούν διακοπές υδροδότησης σε ορισμένες συνοικίες. Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης του Κιέβου, Τιμούρ Τκατσένκο, δήλωσε μέσω Telegram ότι ρωσικό drone προκάλεσε πυρκαγιά σε εμπορικό κέντρο, ενώ άλλο συνετρίβη κοντά σε ιατρική μονάδα.

Φόβοι για χρήση υπερηχητικού πυραύλου Oreshnik

Την ίδια ώρα, υποδομές στην πόλη Λβιβ, στα δυτικά της Ουκρανίας, χτυπήθηκαν από ρωσική πυραυλική επίθεση. Την πληροφορία επιβεβαίωσαν ο δήμαρχος Αντρίι Σαντόβι και ο περιφερειάρχης Μαξίμ Κοζίτσκι με αναρτήσεις τους στην πλατφόρμα Telegram.

Ουκρανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι ενδέχεται να χρησιμοποιήθηκε ο υπερηχητικός πύραυλος Oreshnik, ένα νέο ρωσικό οπλικό σύστημα ικανό να φέρει πυρηνική γόμωση. Ο Κοζίτσκι ανέφερε ότι εμπειρογνώμονες έχουν μεταβεί στις πληγείσες περιοχές, ενώ ο Σαντόβι σημείωσε ότι μόνο οι ειδικοί μπορούν να επιβεβαιώσουν αν πράγματι χρησιμοποιήθηκε ο συγκεκριμένος τύπος πυραύλου.

Η πρώτη φορά που ο Oreshnik εκτοξεύτηκε εναντίον ουκρανικού στόχου ήταν τον Νοέμβριο του 2024 στη Ντνίπρο, κατά τη διάρκεια ρωσικής επίθεσης.

Η αμερικανική πρεσβεία και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχαν ήδη προειδοποιήσει για πιθανή μαζική ρωσική αεροπορική επίθεση, χωρίς να δώσουν περισσότερες λεπτομέρειες. Αυτή τη στιγμή, παραμένει σε ισχύ συναγερμός αεροπορικής επιδρομής σε ολόκληρη την Ουκρανία.

Σύμφωνα με ουκρανικά κανάλια παρακολούθησης, «μπορεί να υπάρξουν επαναλαμβανόμενες εκτοξεύσεις του πυραυλικού συστήματος Oreshnik κατά τη διάρκεια της νύχτας».

Νωρίτερα, βίντεο που αναρτήθηκαν στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter) φέρονται να δείχνουν ουκρανικό πύραυλο κρουζ να χτυπά ρωσικό εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην πόλη Οριόλ κατά τη διάρκεια της νύχτας.

