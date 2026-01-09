Πόλεμος στην Ουκρανία: Τέσσερις νεκροί και δεκάδες τραυματίες από τα ρωσικά πλήγματα σε Κίεβο και Λβιβ – Φόβοι για χρήση πυραύλου Oreshnik

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 19 τραυματίστηκαν έπειτα από ρωσικές αεροπορικές επιδρομές στο Κίεβο κατά τη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση του δημάρχου της ουκρανικής πρωτεύουσας, Βιτάλι Κλίτσκο.

Ο Κλίτσκο ανέφερε ότι ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV) έπληξαν τέσσερις συνοικίες του Κιέβου, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές σε κατοικίες και άλλες υποδομές. Μεταξύ των θυμάτων βρίσκεται ένας διασώστης που έσπευσε να βοηθήσει ενοίκους πολυκατοικίας, η οποία είχε δεχθεί πλήγμα από drones μέσα σε λίγα λεπτά. Όπως συμπλήρωσε ο δήμαρχος, τέσσερις ακόμη διασώστες τραυματίστηκαν στην ίδια επίθεση.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι επιδρομές προκάλεσαν ζημιές σε κρίσιμες υποδομές της πρωτεύουσας, με αποτέλεσμα να σημειωθούν διακοπές υδροδότησης σε ορισμένες συνοικίες. Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης του Κιέβου, Τιμούρ Τκατσένκο, δήλωσε μέσω Telegram ότι ρωσικό drone προκάλεσε πυρκαγιά σε εμπορικό κέντρο, ενώ άλλο συνετρίβη κοντά σε ιατρική μονάδα.

Φόβοι για χρήση υπερηχητικού πυραύλου Oreshnik

Την ίδια ώρα, υποδομές στην πόλη Λβιβ, στα δυτικά της Ουκρανίας, χτυπήθηκαν από ρωσική πυραυλική επίθεση. Την πληροφορία επιβεβαίωσαν ο δήμαρχος Αντρίι Σαντόβι και ο περιφερειάρχης Μαξίμ Κοζίτσκι με αναρτήσεις τους στην πλατφόρμα Telegram.

Ουκρανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι ενδέχεται να χρησιμοποιήθηκε ο υπερηχητικός πύραυλος Oreshnik, ένα νέο ρωσικό οπλικό σύστημα ικανό να φέρει πυρηνική γόμωση. Ο Κοζίτσκι ανέφερε ότι εμπειρογνώμονες έχουν μεταβεί στις πληγείσες περιοχές, ενώ ο Σαντόβι σημείωσε ότι μόνο οι ειδικοί μπορούν να επιβεβαιώσουν αν πράγματι χρησιμοποιήθηκε ο συγκεκριμένος τύπος πυραύλου.

Η πρώτη φορά που ο Oreshnik εκτοξεύτηκε εναντίον ουκρανικού στόχου ήταν τον Νοέμβριο του 2024 στη Ντνίπρο, κατά τη διάρκεια ρωσικής επίθεσης.

Η αμερικανική πρεσβεία και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχαν ήδη προειδοποιήσει για πιθανή μαζική ρωσική αεροπορική επίθεση, χωρίς να δώσουν περισσότερες λεπτομέρειες. Αυτή τη στιγμή, παραμένει σε ισχύ συναγερμός αεροπορικής επιδρομής σε ολόκληρη την Ουκρανία.

Σύμφωνα με ουκρανικά κανάλια παρακολούθησης, «μπορεί να υπάρξουν επαναλαμβανόμενες εκτοξεύσεις του πυραυλικού συστήματος Oreshnik κατά τη διάρκεια της νύχτας».

Footage shows a Ukrainian cruise missile striking Russia’s Oryol power plant overnight. pic.twitter.com/KwZnkLyA9a — Open Source Intel (@Osint613) January 8, 2026

Νωρίτερα, βίντεο που αναρτήθηκαν στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter) φέρονται να δείχνουν ουκρανικό πύραυλο κρουζ να χτυπά ρωσικό εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην πόλη Οριόλ κατά τη διάρκεια της νύχτας.