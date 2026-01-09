Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 9 Ιανουαρίου

  • Σήμερα, Παρασκευή 9 Ιανουαρίου, τιμάται η μνήμη των Ιερομάρτυρος Θεοκτίστου, Μαρτύρων Πολυεύκτου και Λαυρεντίου, Νεομάρτυρος Κυράννης και Οσίου Ευστρατίου. Δεν υπάρχει κάποια γνωστή γιορτή στο εορτολόγιο.
  • Ο Άγιος Πολύευκτος έζησε κατά την εποχή των αυτοκρατόρων Δεκίου και Ουαλεριανού, υπηρετώντας ως στρατιωτικός, και υπήρξε ο πρώτος που μαρτύρησε για τον Χριστό στη Μελιτηνή της Αρμενίας.
  • Παρέμεινε σταθερός στην πίστη του παρά τις αυτοκρατορικές προσταγές και τις ικεσίες της συζύγου του, ομολογώντας ότι «οφείλουμε να πειθαρχούμε στο Θεό παρά στους ανθρώπους», και τελικά αποκεφαλίστηκε.
Παρασκευή 9 Ιανουαρίου σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο δεν υπάρχει κάποια γνωστή γιορτή, ωστόσο, τιμάται η μνήμη των Ιερομάρτυρος Θεοκτίστου του ομολογητού, Μαρτύρων Πολυεύκτου και Λαυρεντίου, Νεομάρτυρος Κυράννης εκ Βυσώκας Θεσσαλονίκης, Οσίου Ευστρατίου του Θαυματουργού.

Άγιος Πολύευκτος

Σύμφωνα με το Saint.gr, o Άγιος Πολύευκτος έζησε κατά την εποχή των αυτοκρατόρων Δεκίου (249 – 251 μ.Χ.) και Ουαλεριανού (251 – 259 μ.Χ.) και ήταν στρατιωτικός. Υπήρξε ο πρώτος που μαρτύρησε για τον Χριστό στη Μελιτηνή της Αρμενίας, όπου εκτελούσε τα στρατιωτικά του καθήκοντα.

Όταν μεταξύ των ετών 253 – 256 μ.Χ. ο αυτοκράτορας Ουλεριανός διέταξε σκληρό διωγμό κατά των Χριστιανών, ο Πολύευκτος δεν διστάζει να ομολογήσει την πίστη του στο στράτευμα. Όταν το πληροφορήθηκε ο αυτοκράτορας τον κάλεσε σε απολογία. Στον πεθερό του, που τον συμβουλεύει να πειθαρχήσει στην αυτοκρατορική προσταγή, ο Πολύευκτος του υπενθυμίζει ότι οφείλουμε να πειθαρχούμε στο Θεό παρά στους ανθρώπους. Δεν λυγίζει ακόμη και στις ικεσίες και τα δάκρυα της νεαρής συζύγου του, Παυλίνας. Παραμένει σταθερός στην πίστη του και αποκεφαλίζεται κερδίζοντας το στέφανο του μαρτυρίου.

Η Σύναξη του Αγίου Μάρτυρος Πολυεύκτου ετελείτο στο σεπτό ναό που ανήγειραν οι πιστοί στον τόπο του μαρτυρίου του, που έκειτο κοντά στην περιοχή του Φιλαδελφίου και του Ταύρου Κωνσταντινουπόλεως.

08:13 , Παρασκευή 09 Ιανουαρίου 2026

