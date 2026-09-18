Τραγωδία στο Ηράκλειο: Πέθανε ο 54χρονος που έπεσε από τα Ενετικά Τείχη

Η πτώση ενός 54χρονου άνδρα από τα Ενετικά Τείχη, στην περιοχή Κομμένο Μπεντένι, στο Ηράκλειο είχε τραγική κατάληξη, καθώς ο τραυματίας πέθανε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο παρά τις προσπάθειες των γιατρών. Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν το περιστατικό, καθώς οι ακριβείς συνθήκες της πτώσης παραμένουν άγνωστες.

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Ηράκλειο - Ενετικά Τείχη
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τραγική κατάληξη είχε η πτώση ενός 54χρονου άνδρα από τα Ενετικά Τείχη, στην περιοχή Κομμένο Μπεντένι, στο Ηράκλειο, το απόγευμα της Πέμπτης.
  • Ο 54χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά κατά την πτώση, κατέληξε περίπου στις 23:00 το βράδυ της Πέμπτης, παρά τη μεγάλη προσπάθεια των γιατρών.
  • Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστες, με τις αρμόδιες Αρχές να διερευνούν το περιστατικό.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Τραγική κατάληξη είχε η πτώση ενός 54χρονου άνδρα από τα Ενετικά Τείχη, στην περιοχή Κομμένο Μπεντένι, στο Ηράκλειο, το απόγευμα της Πέμπτης (17/9).

Ο 54χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά κατά την πτώση, μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Η κατάστασή του ήταν εξαιρετικά σοβαρή, καθώς είχε υποστεί πολλαπλά και βαριά τραύματα.

Ηράκλειο - Ενετικά Τείχη

Παρά τη μεγάλη προσπάθεια των γιατρών και τη μάχη που δόθηκε για να κρατηθεί στη ζωή, ο άνδρας κατέληξε περίπου στις 23:00 το βράδυ της Πέμπτης.

 

Σε εξέλιξη η έρευνα

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστες.

Οι αρμόδιες Αρχές διερευνούν το περιστατικό, προκειμένου να διαπιστωθεί πώς ακριβώς συνέβη η πτώση του 54χρονου από τα Ενετικά Τείχη.

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