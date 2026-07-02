Νεκρός 55χρονος σε τροχαίο στην Ηλεία – Η μηχανή του προσέκρουσε σε κολώνα

Ένας 55χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα το βράδυ της Πέμπτης στο Σαμικό Ηλείας, όταν, επιστρέφοντας από την παραλία, έχασε τον έλεγχο της μηχανής του και προσέκρουσε σε κολώνα ηλεκτροφωτισμού. Η πρόσκρουση ήταν μοιραία και ο θάνατός του ακαριαίος, προκαλώντας θλίψη στην περιοχή, ενώ η Τροχαία Πύργου διερευνά τις συνθήκες του δυστυχήματος.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τροχαίο δυστύχημα με θύμα έναν 55χρονο άνδρα, ο οποίος επέστρεφε από την παραλία, συνέβη το βράδυ της Πέμπτης στο Σαμικό, στην Ηλεία.
  • Ο 55χρονος έχασε τον έλεγχο της μηχανής του και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε σιδερένια κολώνα ηλεκτροφωτισμού, χάνοντας ακαριαία τη ζωή του.
  • Η είδηση έχει προκαλέσει θλίψη στην περιοχή, ενώ οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται από την Τροχαία Πύργου.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Τροχαίο δυστύχημα με θύμα έναν 55χρονο άνδρα, ο οποίος επέστρεφε από την παραλία, συνέβη το βράδυ της Πέμπτης στο Σαμικό, στην Ηλεία.

Σύμφωνα με πληροφορίες της patrisnews.com, ο 55χρονος κινείτο με το μηχανάκι του, όταν -κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες- έχασε τον έλεγχο, βγήκε εκτός δρόμου και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε σιδερένια κολώνα ηλεκτροφωτισμού.

Η πρόσκρουση ήταν μοιραία και ο 55χρονος έχασε ακαριαία την ζωή του.

Η είδηση έχει προκαλέσει θλίψη στην περιοχή, ενώ τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος διερευνά η Τροχαία του Πύργου.

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