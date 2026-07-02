Νεκρός 55χρονος σε τροχαίο στην Ηλεία – Η μηχανή του προσέκρουσε σε κολώνα

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Τροχαίο δυστύχημα με θύμα έναν 55χρονο άνδρα, ο οποίος επέστρεφε από την παραλία, συνέβη το βράδυ της Πέμπτης στο Σαμικό, στην Ηλεία.

Σύμφωνα με πληροφορίες της patrisnews.com, ο 55χρονος κινείτο με το μηχανάκι του, όταν -κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες- έχασε τον έλεγχο, βγήκε εκτός δρόμου και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε σιδερένια κολώνα ηλεκτροφωτισμού.

Η πρόσκρουση ήταν μοιραία και ο 55χρονος έχασε ακαριαία την ζωή του.

Η είδηση έχει προκαλέσει θλίψη στην περιοχή, ενώ τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος διερευνά η Τροχαία του Πύργου.