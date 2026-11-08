Δανάη Παππά: «Ένιωθα ότι χάνω κάποια κομμάτια του εαυτού μου»

Συνέντευξη στο «Καλύτερα δε γίνεται» έδωσε η Δανάη Παππά, με αφορμή την παράσταση «Συρανό», στην οποία πρωταγωνιστεί. Μιλώντας στην εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού, η ηθοποιός αναφέρθηκε σε μία προσωπική της εμπειρία από σχέση.

Σχετικά με την παράσταση, η Δανάη Παππά είπε: «Υποδύομαι την Ρωξάνη και είναι μία κοπέλα η οποία έχει στο μυαλό της την αγάπη, ότι πρώτα είναι η εικόνα και τα ωραία λόγια. Συνειδητοποιεί ότι δεν μετράει καθόλου η ομορφιά, δεν μετράει καθόλου η εξωτερική εμφάνιση και αγαπάει την ψυχή του. Σαν έργο είναι πολύ επίκαιρο».

«Mε τα social media βλέπουμε μόνο μια φωτογραφία. Είναι πολύ τρομακτικό, δεν ξέρεις ποιον γνωρίζεις μέσα από μια εφαρμογή. Εμένα ακόμα μου φαίνεται πολύ μακρινό», συνέχισε η καλλιτέχνις.

Σε ερώτηση για το αν στην προσωπική της ζωή υπήρχε κάποια αφορμή, κάποιο γεγονός, που τώρα πια να την κεντρίζει περισσότερο ο χαρακτήρας, παρά μια ωραία εξωτερική εμφάνιση, η ηθοποιός απάντησε: «Η εξωτερική εμφάνιση είναι μια χαρά, ωραία, και μετά έβλεπα ότι εγώ δεν ένιωθα καλά. Μέσα μου. Δηλαδή δεν έχει να κάνει με τον άλλο τόσο, αλλά ένιωθα ότι εγώ χάνω κάποια κομμάτια του εαυτού μου. Πράγματα που επέτρεπα εγώ δηλαδή να συμβαίνουν, γιατί ποτέ δεν φταίει μόνο ο ένας σε μια σχέση».

«Αυτό με έβαζε σε μια διαδικασία, γιατί όταν είσαι σε μια σχέση με κάποιον, είναι ο άνθρωπος σου, ακούς ό,τι έχει να σου πει. Οπότε πέρναγαν όλες οι πληροφορίες και άρχισα εγώ να μικραίνω και να λέω “γιατί κοιτιέμαι στον καθρέφτη και δεν νιώθω αυτό που θα ήθελα;”», πρόσθεσε.