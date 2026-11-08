Βασίλης Χαραλαμπόπουλος: «Έχουμε ένα φοβερό ταλέντο σαν χώρα, να ανακαλύπτουμε καινούργιους τρόπους για να φρενάρουμε τις ζωές των ανθρώπων»

Την άποψη πως «έχουμε ένα φοβερό ταλέντο σαν χώρα, να ανακαλύπτουμε καινούργιους τρόπους για να φρενάρουμε τις ζωές των ανθρώπων», εξέφρασε ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος σε συνέντευξή του στην εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού, εξηγώντας το τι εννοεί. Παράλληλα, ο καταξιωμένος καλλιτέχνης τοποθετήθηκε για το θέμα του AI.

Συγκεκριμένα, όταν ρωτήθηκε για το αν λείπει σήμερα από την καθημερινότητα να είμαστε άνθρωποι, ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος απάντησε: «Έχουμε ένα φοβερό ταλέντο σαν χώρα, να ανακαλύπτουμε καινούργιους τρόπους για να φρενάρουμε τις ζωές των ανθρώπων. Αυτό με θυμώνει. Με θυμώνει κυρίως για τους νεότερους ανθρώπους.

Γιατί πες “ρε Χαραλαμπόπουλε εσύ μια χαρά είσαι, έχεις τη δουλίτσα σου, έχεις φτιάξει τη ζωή σου με έναν τρόπο, οικονομικά και αυτά”. Αλλά υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά τα οποία δεν έχουν ελπίδα. Αναζητούν τι; Αναζητούν να δουλέψουν μόνο και μόνο γιατί; Για να πληρώσουν το νοίκι; Θα συγκατοικούν τρία-τέσσερα άτομα μαζί για να μπορούν να τα καταφέρουν; Αυτή είναι η πρόοδος που έχουμε κάνει σαν χώρα;».

Συνεχίζοντας στη συνέντευξή του, ο επιτυχημένος ηθοποιός ανέφερε πως: «Αυτό που με τρομάζει, είναι ότι έχει έρθει στη ζωή μας κάτι που λέγεται AI, τεχνητή νοημοσύνη, και ξαφνικά σαν να εθιζόμαστε σε κάτι το οποίο πλέον δεν θα ξέρουμε αν είναι πραγματικό ή ψεύτικο.

Το να είσαι ένας αγράμματος, αμόρφωτος, απαίδευτος και να πεις “έχω το AI για να πουλάω ότι είμαι κάποιος”, θα είσαι ένας παχύσαρκος στον εγκέφαλο. Αν έχεις λοιπόν έναν υπηρέτη που όμως εσύ δεν λες “έχω έναν υπηρέτη”, λες “εγώ είμαι που τα σκέφτομαι αυτά”, εκεί το χάσαμε το παιχνίδι».