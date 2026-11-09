Καταγγελίες για σχεδιάστρια μόδας: Πουλούσε φορέματα μέσω διαδικτύου, έπαιρνε προκαταβολές και εξαφανιζόταν – «Είναι ψέματα», απαντά η ίδια

Στη δημοσιότητα έρχεται σήμερα Δευτέρα νέα υπόθεση με απάτη, μόνο που αυτή τη φορά στη θέση των θυμάτων δεν είναι το Δημόσιο αλλά απλοί πολίτες.

Δεκάδες είναι οι καταγγελίες που κατατέθηκαν το τελευταίο διάστημα για γνωστό e-shop, με γυναίκες – πελάτισσες να περιγράφουν στο MEGA, πως ενώ έδωσαν προκαταβολή για τις παραγγελίες τους, αυτές δεν παραδόθηκαν ποτέ. Μάλιστα, όπως αναφέρουν οι ίδιες καταγγελίες, όταν προσπάθησαν να έρθουν σε επικοινωνία με την σχεδιάστρια μόδας, διαπίστωσαν πως τους είχε κάνει block.

Μία από τις 21 καταγγέλλουσες περιέγραψε πως έκανε παραγγελία ενός φορέματος λόγω της βάπτισης του γιου της. Αν και οι ημέρες περνούσαν, το φόρεμα δεν ήρθε ποτέ στο σπίτι της. Εν τέλει κατέληξε να αγοράσει φόρεμα από άλλο κατάστημα και να προσλάβει δικηγόρο για να λάβει τα χρήματά της πίσω από την σχεδιάστρια μόδας.

Κατήγγειλε στην εκπομπή πως έναν μήνα μετά τη βάπτιση η σχεδιάστρια μόδας της έστειλε άλλο φόρεμα το οποίο πέρα από λάθος, ήταν και λερωμένο. Η ίδια υποστήριξε πως όταν ήρθε σε επικοινωνία μαζί της, δέχθηκε απειλές και τραμπουκισμό.

Ο δικηγόρος της κατέθεσε μήνυση με αποτέλεσμα να ξεκινήσει μεγάλος κύκλος ερευνών και να κινητοποιηθούν ακόμη 20 πελάτες του συγκεκριμένου eshop.

Άλλη καταγγέλλουσα που ζει στο εξωτερικό μίλησε στο mega και είχε παραγγείλει φόρεμα για τη βάπτιση της κόρης της. Η γυναίκα είπε στη σχεδιάστρια ότι θα ήταν στην Αθήνα μόνο για δύο ημέρες και ότι ήθελε να συναντηθούν από κοντά για να δει το φόρεμα από κοντά, να το προβάρει, κλπ. Εκείνη όμως όλο δεν προλάβαινε, είχε νύφες και πάρα πολύ γεμάτο πρόγραμμα με αποτέλεσμα να μην γίνει ποτέ το ραντεβού.

70 οι καταγγελίες – Θα καταθέσει αγωγή η σχεδιάστρια — «Είναι ψέματα»

Τουλάχιστον 70 φαίνεται να είναι συνολικά οι καταγγελίες, ενώ η συγκεκριμένη, εκτός από σχεδιάστρια δήλωνε ντράμερ αλλά και οδηγός αγώνων.

Μετά τη δημόσια καταγγελία, η σχεδιάστρια μόδας βγήκε live στην εκπομπή κατηγορώντας τις πελάτισσες για ψευδείς καταγγελίες, συκοφαντική δυσφήμηση και επιμένοντας στην αθωότητά της.

Ανακοίνωσε μάλιστα πως θα καταθέσει αγωγή κατά των γυναικών που την κατηγορούν.

«Με κατηγορείτε χωρίς να έχετε κάνει έρευνα. Οι καταγγελίες δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Είναι ψέματα», υποστήριξε φανερά εκνευρισμένη.