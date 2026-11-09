Πολεοδομία Κατερίνης: Πληρώνονταν και σε είδος

«Aσ’ το σε εμένα, έχω δικό μου στην Πολεοδομία για τις μελέτες και το τοπογραφικό, εγώ θα τις υπογράψω και θα τις σφραγίσω. Μόνο έτσι θα γίνει η δουλειά σου. Μην ανησυχείς που είναι αυθαίρετο, θα ηλεκτροδοτηθεί, απλώς θα ανέβει το ποσό…». Από αυτή τη «συμφωνία» ανάμεσα σε ιδιώτη πολιτικό μηχανικό και ενδιαφερόμενο ιδιοκτήτη, που τελικά ναυάγησε λόγω υψηλής… ταρίφας, προήλθε η καταγγελία τον Δεκέμβριο του 2025 στον εισαγγελέα Εφετών Θεσσαλονίκης. Στη συνέχεια κινητοποίησε την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας Βορείου Ελλάδος, που έβαλε στο στόχαστρο την «οργάνωση» των υπαλλήλων, αλλά και ιδιώτες πολιτικούς μηχανικούς που δρούσαν ως συμμορία στην Υπηρεσία Δόμησης του δήμου Κατερίνης.

Του ΝΕΣΤΟΡΑ ΔΗΜΑΡΑ – Πηγή Realnews

Η πολύμηνη έρευνα και η επιχείρηση που επεκτάθηκε από την Πιερία και τη Βέροια μέχρι την Αθήνα είχαν ως αποτέλεσμα να συλληφθούν τέσσερις υπάλληλοι της Υπηρεσίας Δόμησης (μεταξύ των οποίων ο διευθυντής και ο προϊστάμενος του αρμόδιου τμήματος) και επτά ιδιώτες μηχανικοί, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται άλλοι 64, ανάμεσά τους ένας υπάλληλος άλλης δημόσιας υπηρεσίας και ένας ελεγκτής δόμησης.

Η ταρίφα για το «γρηγορόσημο» της επίσπευσης υποθέσεων κυμαινόταν από 150 έως 500 ευρώ, αλλά για τη νομιμοποίηση αυθαίρετων κατασκευών έφταναν ακόμη και τα 7.000 ευρώ. Ωστόσο τα μέλη της οργάνωσης, όταν δεν υπήρχε αρκετό «ρευστό», δέχονταν την πληρωμή και σε είδος, όπως ηλεκτρικές συσκευές, υπολογιστές, κινητά και έπιπλα που εκτιμήθηκαν στο ποσό των 4.760 ευρώ…

Η έρευνα των «Αδιάφθορων» κατέγραψε μέχρι στιγμής 151 περιπτώσεις «εξυπηρετήσεων». Από την έρευνα στις οικίες, σε γραφεία και σε αυτοκίνητα συλληφθέντων βρέθηκαν 264.440 ευρώ σε μετρητά (τα 30.000 μοιρασμένα σε 30 φακέλους), αξιόγραφα 420.000 ευρώ, 38 χρυσές λίρες Αγγλίας, κοσμήματα, τέσσερα χρυσά νομίσματα, ενώ ενημερώθηκε ήδη και η Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Με… κούριερ

Σύμφωνα με τη δικογραφία, τα «φακελάκια» έφταναν ακόμα και με… κούριερ στην Πολεοδομία, τα μέλη του κυκλώματος μιλούσαν με κωδικοποιημένες εκφράσεις, οι υπάλληλοι της υπηρεσίας έγραφαν τις τεχνικές μελέτες και τα τοπογραφικά και οι ιδιώτες μηχανικοί έβαζαν την υπογραφή τους και τη σφραγίδα τους για να φαίνονται νόμιμα, ενώ η «μίζα» του μηχανικού εμφανιζόταν ως νόμιμη αμοιβή.

«Ο διευθυντής αρνείται τις κατηγορίες, δεν τον αφορούν και θα δώσει επαρκείς απαντήσεις για όλα. Με απόλυτη ειλικρίνεια δηλώνει πως δεν έχει τελέσει το αδίκημα δωροληψίας» ανέφερε στη Realnews ο συνήγορός του, Νίκος Αντωνόπουλος.

Ο ίδιος εξήγησε πως «υπήρξε μια συνεργασία με αμοιβή, αλλά αυτή αφορούσε τη δουλειά του ως μηχανικού και όχι παράβαση του καθήκοντός του ως δημοσίου λειτουργού. Δεν διατηρεί επίσημα γραφεία μηχανικού, αλλά είναι συνηθισμένο στην πράξη κάποιες εργασίες να γίνονται από μηχανικούς και όχι από τον χειριστή του συγκεκριμένου φακέλου που ζητά να βγάλει την άδεια…».

H δικογραφία αφορά, κατά περίπτωση, δωροληψία και δωροδοκία υπαλλήλου, παράβαση καθήκοντος, σύσταση συμμορίας, πλαστογραφία και άλλα αδικήματα, ενώ διερευνώνται και πράξεις που σχετίζονται με τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Η αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε τα ξημερώματα της περασμένης Δευτέρας όταν οι «Αδιάφθοροι», πριν φτάσουν οι υπάλληλοι στα γραφεία τους, ζήτησαν από τον αντιδήμαρχο του δήμου Κατερίνης, Παναγιώτη Ιορδανίδη, να ανοίξει τα γραφεία του Τμήματος Δόμησης.

Αν και τα γραφεία της Πολεοδομίας και των υπηρεσιών του δήμου στεγάζονται στο ίδιο κτίριο, ο αντιδήμαρχος και ο δήμαρχος δήλωσαν άγνοια για τη δράση της οργάνωσης τονίζοντας στην «R» ότι «δεν είχαμε αντιληφθεί να συμβαίνει κάτι μεμπτό στη λειτουργία της Πολεοδομίας. Αν είχε υποπέσει κάτι στην αντίληψή μου, θα είχαμε ενεργήσει και εγώ και ο δήμαρχος…».

«Λείπουν σε βουλευτικά γραφεία»

Ο Π. Ιορδανίδης επεσήμανε στην «R» ότι «πράγματι υπήρχαν παράπονα γιατί είναι μια υποστελεχωμένη υπηρεσία. Από 29 οργανικές θέσεις, υπάρχουν 14 υπάλληλοι που εργάζονται, ενώ δύο λείπουν σε βουλευτικά γραφεία. Έτσι 12 άτομα προσπαθούν να εξυπηρετήσουν όχι μόνο τον δήμο Κατερίνης, αλλά ακόμη δύο δήμους με τους οποίους έχουμε διαδημοτική συνεργασία. Εξαντλούσα τους υπαλλήλους για να εξυπηρετήσουμε τον κόσμο…».

Από την πλευρά των ιδιωτών πολιτικών μηχανικών, ο Λάζαρος Ντόντης, δικηγόρος ενός εξ αυτών, τόνισε στην «R» πως «ο πελάτης μου αρνείται όλες τις κατηγορίες, δεν έχει καμία συμμετοχή στο αδίκημα της σύστασης συμμορίας, καμία επ’ αμοιβή συνεργασία, καμία δοσοληψία και καμία άλλου είδους σχέση με τους φερόμενους ως δημιουργούντες την όλη αυτή διαδικασία». Ο ίδιος προσέθεσε για τον κατηγορούμενο πως «εμπλέκεται γιατί χειρίστηκε κάποιες πολύ συγκεκριμένες και πολύ λίγες σε αριθμό υποθέσεις, οι οποίες ανεξάρτητα από ποιος του τις έδωσε, τις χειρίστηκε ως ιδιώτης μηχανικός, λαμβάνοντας πολύ μικρές αμοιβές, τις οποίες έχει τιμολογήσει κανονικά».