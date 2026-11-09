Δημήτρης Καπουράνης – Κατερίνα Κρανίδη: Προστατεύουν τον έρωτά τους

Ο ηθοποιός Δημήτρης Καπουράνης, που διανύει μια ιδιαίτερα δημιουργική περίοδο σε τηλεόραση και θέατρο, έχει βρει το ταίρι του στο πρόσωπο της ταλαντούχας συναδέλφου του, Κατερίνας Κρανίδη.

Της ΝΙΚΗΣ ΚΩΤΣΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

O Δημήτρης Καπουράνης, ο ηθοποιός που κερδίζει τις εντυπώσεις σε όποιον ρόλο και αν αναλάβει, είτε στη μικρή οθόνη είτε στο θεατρικό σανίδι, διανύει μια ιδιαίτερα δημιουργική περίοδο, έχοντας στο πλευρό του την Κατερίνα Κρανίδη. Οι δυο τους μετρούν ήδη τρία χρόνια κοινής πορείας, ωστόσο δεν είναι από τα ζευγάρια που επιδιώκουν να μοιράζονται κάθε στιγμή της προσωπικής τους ζωής με το κοινό. Αντίθετα, προτιμούν να κρατούν χαμηλούς τόνους, να προστατεύουν όσα τους ενώνουν και να αφήνουν τις επαγγελματικές επιλογές τους να μιλούν για εκείνους. Γνωρίστηκαν μέσα από κοινές παρέες στον καλλιτεχνικό χώρο και η γνωριμία τους εξελίχθηκε σε μια σχέση που φαίνεται να έχει βρει τις δικές της ισορροπίες.

Τα ταξίδια είναι ένα από τα πράγματα που αγαπούν να μοιράζονται, καθώς τους δίνουν την ευκαιρία να ανακαλύπτουν καινούργιους τόπους, να ξεφεύγουν από τους απαιτητικούς ρυθμούς της δουλειάς και να δημιουργούν τις δικές τους αναμνήσεις. Η Ιταλία, μάλιστα, φαίνεται να έχει ξεχωριστή θέση στην καρδιά τους. Πριν από λίγο καιρό βρέθηκαν στη Νάπολη, μια πόλη με έντονο ταμπεραμέντο και ξεχωριστή ατμόσφαιρα, όπου απόλαυσαν μερικές ημέρες μακριά από τις επαγγελματικές υποχρεώσεις. Παρότι η Αθήνα -και ιδιαίτερα το κέντρο της- αποτελούν αγαπημένο σημείο αναφοράς στην καθημερινότητά τους, δεν διστάζουν να αφήνουν πίσω τους τη γνώριμη αστική εικόνα και να αναζητούν νέες εμπειρίες.

Αλλωστε, ούτε οι διακοπές τους ακολουθούν την πεπατημένη. Δεν τους συγκινούν ιδιαίτερα οι τυποποιημένες επιλογές ούτε οι αυστηρά οργανωμένες αποδράσεις. Ειδικά το καλοκαίρι προτιμούν να κινούνται πιο ελεύθερα, να αλλάζουν παραστάσεις και να αφήνουν χώρο στον αυθορμητισμό. Η φύση και η θάλασσα βρίσκονται ψηλά στις προτιμήσεις τους, καθώς εκεί φαίνεται να απολαμβάνουν περισσότερο την ανεμελιά και την αίσθηση ελευθερίας που αναζητούν.

Για τον Δ. Καπουράνη, πάντως, η φετινή χρονιά δεν αφήνει πολλά περιθώρια για ξεκούραση. Ο νεαρός ηθοποιός βρίσκεται στο επίκεντρο της νέας σειράς του MEGA «Σύγκρουση», ενός ερωτικού δικαστικού θρίλερ οκτώ επεισοδίων, σε σενάριο της Μελίνας Τσαμπάνη και του Πέτρου Καλκόβαλη και σε σκηνοθεσία του Αλέκου Κυράνη. Στη σειρά ενσαρκώνει τον Φίλιππο Ράπτη, έναν νεαρό μουσικό που βρίσκεται αντιμέτωπος με μια βαριά κατηγορία, καθώς θεωρείται υπεύθυνος για τον θάνατο της συντρόφου του σε τροχαίο δυστύχημα.

Πρόκειται, μάλιστα, για έναν κόσμο που δεν του είναι εντελώς ξένος, αφού η μουσική αποτελεί σημαντικό κομμάτι και της δικής του ζωής. Είναι ο lead vocalist του συγκροτήματος Cosmonuts, διατηρώντας έτσι μια δημιουργική σχέση με τη σκηνή και έξω από την υποκριτική. Παράλληλα, επιστρέφει στο θέατρο με έναν απαιτητικό ρόλο στο «Ρομπέρτο Τσούκκο» του Μπερνάρ – Μαρί Κολτές, στο θέατρο «Προσκήνιο», σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καραντζά. Η ερμηνεία του στον ομώνυμο ρόλο αποτελεί μία ακόμη σημαντική θεατρική αναμέτρηση, ενώ λίγοι ξεχνούν και εκείνη στο «Μια άλλη Θήβα», που επί τέσσερα χρόνια συγκλόνισε και για την οποία ο ίδιος τιμήθηκε με το βραβείο «Δημήτρης Χορν». Ο ηθοποιός, που γεννήθηκε στους Αγίους Σαράντα και μεγάλωσε στα Χανιά, αποφοίτησε από τη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου και από τότε δεν έχει σταματήσει να ξεχωρίζει.

Η Κ. Κρανίδη χαράζει τη δική της πορεία, με σταθερά βήματα στον χώρο του θεάτρου και της τηλεόρασης. Φέτος βρίσκεται στο θέατρο «Rex», όπου πρωταγωνιστεί στην παιδική παράσταση «Ρομπέν, η καρδιά του δάσους», του Δημήτρη Κουρούμπαλη, ο οποίος συνυπογράφει τη σκηνοθεσία με τη Φρόσω Κορρού. Στο τηλεοπτικό βιογραφικό της περιλαμβάνονται οι σειρές «Η δική μας οικογένεια», «Κάνε ότι κοιμάσαι ΙΙ» και «Το δίχτυ», όπου υποδύθηκε τη Ρεβέκκα.