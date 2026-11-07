ΟΠΕΚΕΠΕ: «Υπάρχουν στοιχεία που… φώναζαν εδώ και καιρό», λένε κτηνοτρόφοι – Νέος κύκλος ερευνών μετά την έφοδο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στα Τρίκαλα

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Μετά την έφοδο στην Κτηνιατρική Υπηρεσία στα Τρίκαλα από κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ανοίγει νέος κύκλος ερευνών σχετικά με τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στο μικροσκόπιο βρίσκονται επιδοτήσεις προηγούμενων ετών και οι Αρχές αναμένουν ότι θα δώσουν απαντήσεις τα αρχεία και το υλικό που έχουν κατασχεθεί. Συγκεκριμένα ερευνάται το ενδεχόμενο να δόθηκαν ενισχύσεις σε δικαιούχους που δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις.

Το υλικό αφορά στην καταβολή παράνομων επιδοτήσεων σε περίπου 40 κτηνοτρόφους και περιλαμβάνει πιστοποιητικά μετακίνησης βοοειδών, καθώς και βιβλία και δελτία μεταβολών ζωικού κεφαλαίου. Εξετάζεται επίσης η πιθανή εμπλοκή υπηρεσιακών παραγόντων. Ανάλογη έρευνα πραγματοποιήθηκε και στα γραφεία του πρώην ΟΠΕΚΕΠΕ στη Λάρισα.

Κτηνοτρόφοι της περιοχής δήλωσαν στο ΕΡΤnews ότι οι τίμιοι και πραγματικοί κτηνοτρόφοι δεν έχουν να φοβούνται τίποτα από τους ελέγχους. Άλλοι υποστηρίζουν ότι υπήρχαν στοιχεία που «φώναζαν» εδώ και καιρό και ότι «το μαχαίρι φτάνει στο κόκαλο», ώστε να ξεκαθαρίσει η υπόθεση.

Σημειώνεται ότι η έφοδος των στελεχών της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας έγινε το πρωί της Πέμπτης (5/11), λίγο μετά τις 10:00 μαζί με αστυνομικούς της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων.

Αποχώρησαν αργά το βράδυ, μετά τις 23:00, έχοντας κάνει «φύλλο και φτερό» έγγραφα, φακέλους και ψηφιακό υλικό.

Δικογραφίες για σοβαρά αδικήματα

Το σημαντικότερο στοιχείο που προκύπτει από τις πληροφορίες του trikalavoice.gr είναι ότι σχηματίζονται δικογραφίες για απάτη και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, αδικήματα που προσδίδουν ιδιαίτερη βαρύτητα στην υπόθεση.

Παράλληλα, στις ερευνητικές κατευθύνσεις περιλαμβάνεται το ενδεχόμενο ψευδών βεβαιώσεων, ενώ εξετάζεται και το ενδεχόμενο ύπαρξης οργανωμένης εγκληματικής δράσης, με δεδομένο ότι οι υποθέσεις φέρονται να αφορούν περισσότερα πρόσωπα.

Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και το υλικό που συγκεντρώθηκε αναμένεται να αξιολογηθεί στο πλαίσιο της διερεύνησης των επίμαχων επιδοτήσεων.

Το ζητούμενο πλέον είναι, εάν από τις διασταυρώσεις των εγγράφων θα προκύψουν συγκεκριμένες αναντιστοιχίες στις δηλώσεις ζωικού κεφαλαίου και ποιο θα είναι το εύρος των ενδεχόμενων οικονομικών παρατυπιών.

Η παλαιότερη έρευνα

Τα Τρίκαλα είχαν βρεθεί και στο παρελθόν στο επίκεντρο έρευνας για αγροτικές επιδοτήσεις. Σε ανακοίνωσή της το 2023, η ίδια η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είχε γνωστοποιήσει υπόθεση εννέα κτηνοτρόφων της περιοχής, που κατηγορήθηκαν ότι δήλωναν περισσότερα βοοειδή απ’ όσα είχαν ή ακόμη και ζώα που δεν διέθεταν, προκειμένου να λάβουν ενισχύσεις από την Κοινή Αγροτική Πολιτική και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Η εκτιμώμενη ζημία σε εκείνη την υπόθεση ανερχόταν σε 270.000 ευρώ και τα στοιχεία της έρευνας είχαν προκύψει από επιτόπιους ελέγχους του ΟΠΕΚΕΠΕ, σύμφωνα με το trikalaenimerosi.

Η υπόθεση είχε οδηγηθεί στα δικαστήρια. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ένας κατηγορούμενος καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης με αναστολή, επτά απαλλάχθηκαν από την επιβολή ποινής αφού επέστρεψαν τα ποσά που είχαν λάβει αχρεωστήτως, ενώ άλλος ένας κρίθηκε αθώος.