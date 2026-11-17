Η πολύκροτη υπόθεση της γυναικοκτονίας και του ομαδικού βιασμού της Ελένης Τοπαλούδη, εισέρχεται σήμερα Τρίτη (17/11) στο ΣΤ’ Ποινικό Τμήμα του Αρείου Πάγου το οποίο θα εξετάσει την αίτηση επανεξέτασης που έχει καταθέσει η υπεράσπιση του Έλληνα καταδικασθέντος δράστη.

Σχεδόν οκτώ χρόνια μετά τη δολοφονία της 21χρονης φοιτήτριας στη Ρόδο, τον Νοέμβριο του 2018, ο συνήγορος του καταδικασθέντος επιχειρεί να αμφισβητήσει την απόφαση 747/2024 του ανώτατου δικαστηρίου, με την οποία απορρίφθηκαν οι αιτήσεις αναίρεσης των δύο δραστών και οι καταδίκες τους κατέστησαν αμετάκλητες.

Όπως αναφέρει η dimokratiki.gr, η νέα διαδικασία δεν αποτελεί επανάληψη της δίκης ούτε αφορά την εκ νέου κρίση της ενοχής των δύο ανδρών. Το δικαστήριο καλείται να εξετάσει εάν υπάρχουν νομικές πλημμέλειες στην προηγούμενη απόφασή του που δικαιολογούν την επανεξέταση συγκεκριμένων αναιρετικών λόγων.

Τα επιχειρήματα της υπεράσπισης

Η αίτηση επανεξέτασης επαναφέρει σειρά ισχυρισμών που αφορούν την αξιολόγηση των αποδεικτικών στοιχείων και των ιατροδικαστικών ευρημάτων.

Κεντρικό σημείο της επιχειρηματολογίας αποτελεί η αριστεροχειρία του καταδικασθέντος. Ο συνήγορός του υποστηρίζει ότι ο εντολέας του είναι αριστερόχειρας, ενώ, κατά την ερμηνεία της υπεράσπισης, η κατανομή των περισσότερων τραυμάτων στο σώμα της 21χρονης παραπέμπει σε δεξιόχειρα δράστη.

Παράλληλα, γίνεται επίκληση των αποτυπωμάτων που εντοπίστηκαν στο σίδερο σιδερώματος που χρησιμοποιήθηκε κατά την επίθεση, με την υπεράσπιση να ισχυρίζεται ότι αυτά ανήκουν αποκλειστικά στον συγκατηγορούμενο του εντολέα της.

Ο Έλληνας καταδικασθείς παραδέχεται, σύμφωνα με τη θέση που προβάλλεται, ότι χτύπησε την Ελένη Τοπαλούδη με ένα «δυνατό κροσέ», αρνείται όμως ότι είχε την ίδια συμμετοχή με τον συγκατηγορούμενό του στα υπόλοιπα γεγονότα. Υποστηρίζει, επίσης, ότι δεν συμμετείχε ενεργά στη μεταφορά της φοιτήτριας στη θάλασσα, επικαλούμενος την ανεύρεση ιχνών αίματος στα παπούτσια του δεύτερου καταδικασθέντος.

Οι παραπάνω ισχυρισμοί αποτελούν θέσεις της υπεράσπισης και είχαν τεθεί στο πλαίσιο της προηγούμενης δικαστικής διαδικασίας.

Οι ενστάσεις για τη δημοσιότητα της υπόθεσης

Στην αίτηση περιλαμβάνονται και ισχυρισμοί σχετικά με την τήρηση του τεκμηρίου αθωότητας κατά τη διάρκεια της δίκης στο Εφετείο.

Ειδικότερα, η υπεράσπιση υποστηρίζει ότι η ανάγνωση δημοσιευμάτων με επικριτικό περιεχόμενο για τους κατηγορουμένους, σε συνδυασμό με τη μεγάλη δημοσιότητα που είχε λάβει η υπόθεση, δημιούργησε συνθήκες που ενδέχεται να επηρέασαν τη δικαστική διαδικασία.

Επικαλείται, ακόμη, δημόσιες τοποθετήσεις αξιωματούχων και εκπροσώπων των Αρχών, τις οποίες θεωρεί προβληματικές ως προς την προστασία των δικαιωμάτων των κατηγορουμένων.

Επιπλέον, θέτει ζητήματα σχετικά με την αξιολόγηση οπτικοακουστικού υλικού, την ιατροδικαστική πραγματογνωμοσύνη και τη συνεκτίμηση μαρτυρικών καταθέσεων. Στο ίδιο πλαίσιο υποστηρίζει ότι δεν αξιοποιήθηκαν επαρκώς ψηφιακά δεδομένα από τέσσερα κινητά τηλέφωνα και δύο ηλεκτρονικούς υπολογιστές της Ελένης Τοπαλούδη.

Η αντίθετη εισαγγελική πρόταση

Κατά την πρώτη συζήτηση της αίτησης, στις 21 Ιανουαρίου 2025, η αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ελένη Κοντακτσή είχε εισηγηθεί την απόρριψή της.

Σύμφωνα με την εισαγγελική πρόταση, η απόφαση του Μικτού Ορκωτού Εφετείου διέθετε ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, ενώ τα αποδεικτικά στοιχεία είχαν αξιολογηθεί επαρκώς και δεν προέκυπτε παραβίαση των δικαιωμάτων των κατηγορουμένων.

Αναφερόμενη ειδικότερα στις αιτιάσεις περί επηρεασμού της δικαστικής κρίσης από τη δημοσιότητα, είχε επισημάνει ότι «οι δικαστές δεν επηρεάζονται από τα δημοσιεύματα».

Από την πλευρά της οικογένειας Τοπαλούδη, ο δικηγόρος Ευάγγελος Γκιούγκης έχει υποστηρίξει ότι οι δίκες τόσο στον πρώτο όσο και στον δεύτερο βαθμό διεξήχθησαν με τις προβλεπόμενες εγγυήσεις δίκαιης δίκης. Παράλληλα, έχει τονίσει ότι οι καταδικαστικές αποφάσεις στηρίζονται σε επαρκή αποδεικτικά στοιχεία και ότι οι ποινές που επιβλήθηκαν στους δύο δράστες είναι δικαιολογημένες.

Τι θα κρίνει το δικαστήριο

Με την απόφαση 747/2024, που εκδόθηκε στις 23 Μαΐου 2024, ο Άρειος Πάγος είχε απορρίψει τις αναιρέσεις των δύο καταδικασθέντων. Για τη δολοφονία και τον ομαδικό βιασμό της Ελένης Τοπαλούδη τούς είχαν επιβληθεί ισόβια κάθειρξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση και επιπλέον κάθειρξη 15 ετών για τον ομαδικό βιασμό, χωρίς την αναγνώριση ελαφρυντικών.

Σήμερα το δικαστήριο θα εξετάσει εάν η αίτηση επανεξέτασης είναι παραδεκτή και εάν συντρέχουν λόγοι για να επανέλθει σε συγκεκριμένα νομικά ζητήματα της προηγούμενης απόφασής του.

Εφόσον η αίτηση απορριφθεί, η απόφαση του 2024 θα παραμείνει σε ισχύ. Αν γίνει δεκτή, θα ακολουθήσει νέα εξέταση των νομικών ζητημάτων που θα προσδιορίσει ο Άρειος Πάγος, χωρίς αυτό να σημαίνει αυτομάτως ανατροπή των καταδικών ή επανάληψη της δίκης.